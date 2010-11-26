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Лицензионные DVD-диски производят и в Тюмени

26 ноября 2010, 11:44
Посмотреть новый фильм в кинотеатре, скачать из Интернета, дождаться телевизионной премьеры или все-таки купить лицензионный DVD-диск? Последний вариант последние пару лет выбирают немногие.
Сюжет
Тюмень

Качественное видео стоит дорого — от 200–300 рублей за диск. Те же деньги можно потратить на месяц безлимитного Интернета и скачивать по фильму каждый день. Однако есть люди, которым не жалко платить за качество, — настоящие киноманы никогда не откажутся пополнить коллекцию новой яркой коробочкой. Не стоит забывать и о том, что покупая пиратские диски и скачивая очередной гигабайт из сети, мы ущемляем права создателей фильма.

Возможность продемонстрировать свое творчество миру в отменном качестве появилось и у тюменских режиссеров. В нашем городе работает единственный в регионе лицензированный завод тиражирования DVD-дисковООО «Связист». Журналисты областных СМИ побывали на предприятии и увидели, как фильмы попадают на «болванки» в промышленном формате.

Завод ООО «Связист» находится в промышленной зоне города. Оборудование на предприятии — немецкое, способное производить до 900 дисков в час. Если завод будет работать в три смены, то за сутки на свет появятся более 25 тысяч лицензионных DVD. Процесс производства контролируют инженеры.

Как рассказал журналистам коммерческий директор ООО «Связист» Александр Стучебров, процесс производства дисков максимально прозрачен. «Болванка» для будущего продукта состоит из двух заготовок, между которыми наносится отражающее напыление. Прозрачный диск отливается из поликарбоната — безвредного для человека материала, из которого делается также пластиковая посуда. Именно эта прозрачная часть становится в итоге носителем необходимой информации, отметил Александр Стучебров.

Лицензионный диск защищен с двух сторон, поэтому степень его износа значительно ниже, нежели у диска, записанного в домашних условиях. Такой диск практически невозможно повредить, а качественному воспроизведению записанной информации не помешают даже царапины. Если же диск изначально вышел бракованным, умные машины заметят это и автоматически отправят на переработку.

Диски с записью отправляются на оформление к специальному офсетному принтеру. Краски наносятся на рабочую поверхность и закрепляются ультрафиолетовыми лучами. За час принтер может «раскрасить» от 1,5 до 4 тысяч дисков. Пластиковые коробочки для DVD также производят на заводе из пластика двух цветов — черного и прозрачного белого. Таким образом, заказывая тираж дисков «под ключ», покупатель получает на выходе полностью готовый продукт.

Среди заказчиков «Связиста» — и городские организации, и частные лица. Так, производство своих фильмов доверил заводу известный тюменский режиссер Константин Одегов. Не так давно на лицензионных DVD вышли документальные фильмы о хоккее и трилогия, посвященная Косте Цзю. В настоящее время «Связист» подготовил к выходу на рынок такие фильмы Одегова, как «Игра на вылет», «Парижская любовь Кости Гуманкова» и «Наследники». Последние два не выходили на DVD и впервые увидели свет в Тюмени. Купить фильмы режиссера можно в сети магазинов «Формат».

По словам Константина Одегова, с пиратством сталкивается каждый творец, и он сам — не исключение. Борьба с контрафактными дисками в нашей стране ведется лишь на бумаге, подчеркнул режиссер. Поэтому открытие в Тюмени завода по производству дисков — большой прорыв. Отметим, что ООО «Связист» является правообладателем на производство фильмов режиссера.

Радость по поводу существования в Тюмени промышленного производства лицензионных дисков выразил и председатель регионального Союза журналистов Владимир Кузнецов. «Приятно, что мы не только завозим и смотрим диски, но и производим их. Подобное предприятие принесет пользу региону: Тюмень не только будет давать стране нефть и газ, но и культурно просвещать людей», — сказал журналист. Также Владимир Кузнецов призвал талантливых жителей Тюмени становиться героями, авторами и режиссерами новых фильмов, которые теперь можно выпустить на DVD, не выезжая из города.

Отметим, что, по данным Тюменьстата, в настоящее в Тюменской области зарегистрировано 62 организации, основным или второстепенным видом деятельности которых является копирование и производство дисков. При этом лицензионные диски производит только ООО «Связист». Тем не менее, как рассказал журналистам начальник отдела оперативно-розыскной части ОБЭП ГУВД по Тюменской области Святослав Байкалов, почти все пиратские диски попадают в наш город из соседних регионов, в частности — из Екатеринбурга и Свердловской области.

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