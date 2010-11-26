Лицензионные DVD-диски производят и в Тюмени

Радость по поводу существования в Тюмени промышленного производства лицензионных дисков выразил и председатель регионального Союза журналистов Владимир Кузнецов. «Приятно, что мы не только завозим и смотрим диски, но и производим их. Подобное предприятие принесет пользу региону: Тюмень не только будет давать стране нефть и газ, но и культурно просвещать людей», — сказал журналист. Также Владимир Кузнецов призвал талантливых жителей Тюмени становиться героями, авторами и режиссерами новых фильмов, которые теперь можно выпустить на DVD, не выезжая из города.