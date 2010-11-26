Лицензионные DVD-диски производят и в Тюмени

Качественное видео стоит дорого — от 200–300 рублей за диск. Те же деньги можно потратить на месяц безлимитного Интернета и скачивать по фильму каждый день. Однако есть люди, которым не жалко платить за качество, — настоящие киноманы никогда не откажутся пополнить коллекцию новой яркой коробочкой. Не стоит забывать и о том, что покупая пиратские диски и скачивая очередной гигабайт из сети, мы ущемляем права создателей фильма.
Возможность продемонстрировать свое творчество миру в отменном качестве появилось и у тюменских режиссеров. В нашем городе работает единственный в регионе лицензированный завод тиражирования
Завод
Как рассказал журналистам коммерческий директор
Лицензионный диск защищен с двух сторон, поэтому степень его износа значительно ниже, нежели у диска, записанного в домашних условиях. Такой диск практически невозможно повредить, а качественному воспроизведению записанной информации не помешают даже царапины. Если же диск изначально вышел бракованным, умные машины заметят это и автоматически отправят на переработку.
Диски с записью отправляются на оформление к специальному офсетному принтеру. Краски наносятся на рабочую поверхность и закрепляются ультрафиолетовыми лучами. За час принтер может «раскрасить» от 1,5 до 4 тысяч дисков. Пластиковые коробочки для DVD также производят на заводе из пластика двух цветов — черного и прозрачного белого. Таким образом, заказывая тираж дисков «под ключ», покупатель получает на выходе полностью готовый продукт.
Среди заказчиков «Связиста» — и городские организации, и частные лица. Так, производство своих фильмов доверил заводу известный тюменский режиссер Константин Одегов. Не так давно на лицензионных DVD вышли документальные фильмы о хоккее и трилогия, посвященная Косте Цзю. В настоящее время «Связист» подготовил к выходу на рынок такие фильмы Одегова, как «Игра на вылет», «Парижская любовь Кости Гуманкова» и «Наследники». Последние два не выходили на DVD и впервые увидели свет в Тюмени. Купить фильмы режиссера можно в сети магазинов «Формат».
По словам Константина Одегова, с пиратством сталкивается каждый творец, и он сам — не исключение. Борьба с контрафактными дисками в нашей стране ведется лишь на бумаге, подчеркнул режиссер. Поэтому открытие в Тюмени завода по производству дисков — большой прорыв. Отметим, что
Радость по поводу существования в Тюмени промышленного производства лицензионных дисков выразил и председатель регионального Союза журналистов Владимир Кузнецов. «Приятно, что мы не только завозим и смотрим диски, но и производим их. Подобное предприятие принесет пользу региону: Тюмень не только будет давать стране нефть и газ, но и культурно просвещать людей», — сказал журналист. Также Владимир Кузнецов призвал талантливых жителей Тюмени становиться героями, авторами и режиссерами новых фильмов, которые теперь можно выпустить на DVD, не выезжая из города.
Отметим, что, по данным Тюменьстата, в настоящее в Тюменской области зарегистрировано 62 организации, основным или второстепенным видом деятельности которых является копирование и производство дисков. При этом лицензионные диски производит только