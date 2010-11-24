Госдума: разрешат ли прописку на дачах?

В минрегионе, напротив, считают, что никаких попыток ущемить права граждан нет. А подобные обвинения происходят от недопонимания сути поправок. Замминистра регионального развития Александр Викторов пояснил, что предлагаемые поправки полностью соответствуют решению, вынесенному два года назад Конституционным судом, в котором прямо указано, что право на регистрацию по месту жительства имеют только те граждане, садовые участки которых расположены в границах населенных пунктов. А это значит, что по сути все остается, как было. Главное для прописки, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания, то есть это должно быть капитальное строение с канализацией, водопроводом, электричеством и прочими элементами цивилизации.