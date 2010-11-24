Госдума: разрешат ли прописку на дачах?

Опубликованный в начале осени законопроект министерства регионального развития, вводящий запрет капитального строительства на землях сельхозназначения и вне населенных пунктов, вызвал массу отзывов. Его обсуждение ведется и сегодня депутатами Государственной думы.
Законопроект «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения правового режима использования садовых, огороднических и дачных земельных участков» был разработан минрегионом в целях реализации решения Конституционного суда, вынесенного 14 апреля 2008 года. Тогда Конституционный суд нашел нестыковки в ряде законодательных норм, регулирующих вопрос прописки на дачах, и разрешил гражданам получать постоянную регистрацию в таких домах.
В сентябре законопроект минрегиона, в котором предлагалось разделить земельные участки на: дачные - участки с растительными культурами, а также с частным жилым домом и хозпостройками; садовые участки – территории, предназначенные для выращивания плодовых деревьев, ягод и других культур с постройками, не предназначенными для проживания; огородные - собственно огород, где не предполагается жилых строений и плодовых деревьев. При этом прописка, по этому документу, исключена на дачах, находящихся вне населенных пунктов, к тому же для строительства требуется получить разрешение. Закончить стройку без разрешения возможно до 1 января 2015 года.
Теперь парламентарии просят минрегион пересмотреть поправки. «Предлагаемые поправки отменяют все прерогативы упрощенного оформления садовых участков, которые предоставляла дачная амнистия», - считает член Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. Напомним, что до принятия закона о дачной амнистии в 2004 году процедура регистрации земельных участков с имеющимися на них постройками была крайне сложной. В правоустанавливающих документах владельцев земельных наделов была полная неразбериха, пишет «Российская газета».
Тем не менее, результаты дачной амнистии также неоднозначны. Промах в том, что градостроительный кодекс позволил вводить дома без всякого разрешения на строительство, тем самым в Московской области зафиксированы случаи, когда на дачах возводились многоэтажные дома и реализовывались квартиры. С другой стороны, напоминает Олег Валенчук , к сегодняшнему дню по упрощенной схеме зарегистрировали свои дома лишь 20% садоводов, что привело к продлению дачной амнистии.
«Согласно новому законопроекту на садовых участках смогут размещаться только хозпостройки, не предназначенные для постоянного жилья. Таким образом, подавляющая часть дачных построек будет вне закона», - настаивает парламентарий. При этом граждане навсегда теряют возможность сделать дачу своим основным жильем, если дом расположен вне населенного пункта.
В минрегионе, напротив, считают, что никаких попыток ущемить права граждан нет. А подобные обвинения происходят от недопонимания сути поправок. Замминистра регионального развития Александр Викторов пояснил, что предлагаемые поправки полностью соответствуют решению, вынесенному два года назад Конституционным судом, в котором прямо указано, что право на регистрацию по месту жительства имеют только те граждане, садовые участки которых расположены в границах населенных пунктов. А это значит, что по сути все остается, как было. Главное для прописки, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания, то есть это должно быть капитальное строение с канализацией, водопроводом, электричеством и прочими элементами цивилизации.
«Садовый участок - это место сезонного проживания с минимальным набором социальных услуг. Это практически всегда второе жилье. Основным жильем дача может стать только при определенных условиях: при наличии дорог, детских садов, больниц и так далее», - продолжает Александр Викторов. В минрегионе уверены, что если сейчас дать гражданам возможность прописаться в садоводствах, через год им потребуется социальная инфраструктура. При наличии денег и желания все это можно организовать и сегодня. Однако с официальной пропиской вся эта обязанность ляжет на плечи муниципалитетов. Для местной администрации это лишняя головная боль.
По словам замминистра, перевести статус сельхозземель в другую категорию можно будет и в дальнейшем. «Если местные власти соглашаются принять садовое товарищество, значит, они берут на себя все функции по обеспечению инфраструктуры. Эта процедура включает процедуру изменения генерального плана населенного пункта», - отметил Александр Викторов.
В минрегионе уточняют, что окончательное решение не принято. Документ передан на доработку. Так что, возможно, какие-то коррективы в него будут вноситься. Процесс обсуждения со всеми заинтересованными ведомствами продолжается. Вполне возможно, что некая ясность наступит уже на этой неделе.
В свою очередь, в Госдуме в срочном порядке идет подготовка собственного законопроекта. Этот документ, напротив, позволит придать садоводческим товариществам соответствующий правовой статус, создать развитую инфраструктуру и так далее. Парламентарии обещают, что в таком виде законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента уже в весеннюю сессию.