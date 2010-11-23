Роупджампинг: проверено на себе

«Если сомневаешься больше пяти минут — считай, не прыгнешь, — рассказывает мне опытный роупджампер. — Минуты две-три — это нормально». Самое сложное в прыжке — перебороть свой страх. Не все пришедшие на место сбора способны на это. Даже когда человек твердо уверен, что прыгнет, у него это получается не всегда. Особенно это касается девушек. «К нам на прошлой неделе телевизионщики приезжали, — рассказывает инструктор Анастасия, обладательница 1 разряда по скалолазанию, 2 разряда — по альпинизму и ледолазанию. — Журналистка тоже хотела прыгнуть, но преодолеть себя так и не смогла».