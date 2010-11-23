Роупджампинг: проверено на себе

Как это: прыгать с мостов и высоких объектов на веревке? Насколько это безопасно? Проверял на прочность корреспондент
«Так, в прыжке между карабинами пальцы не совать. Если хочешь держаться за
Страховка зафиксирована, веревка пристегнута. Пора лезть. Пока стоишь на длинном и узком помосте под Профсоюзным мостом, опершись на высокие перила — никакого страха нет. Только все тело периодически подрагивает: то ли от холода, то ли от волнения.
«Веревка обязательно должна быть между ног! — перекрикивает инструктор шум от проезжающих над нами машин. Кажется, что мост
«Все, готово! Прыгай! — слышен голос издалека, отбивший всю охоту срываться вниз еще секунд на десять. Собираюсь с мыслями, внутренний голос отсчитывает: «три, два, один…». Руки впиваются в страховочную веревку, натянутую между помостов. Наклоняюсь немного вперед, но руки не отпускают. Вторая попытка, но все то же самое. С узкого помоста, где толпится человек десять, слышны приободряющие возгласы, но они не спасают.
«Боится!» — послышалось сзади минуты через полторы после заветного «Готово!». Руки сами отпускают веревку, я наклоняюсь вперед и… Все это и есть роупджампинг — прыжки с высоты на альпинистской веревке. Эдакое новомодное экстремальное увлечение. Человек после прыжка сначала просто падает вниз, после чего его подхватывает трос, и прыгун качается на нем подобно маятнику. По ощущениям это напоминает
«Если сомневаешься больше пяти минут — считай, не прыгнешь, — рассказывает мне опытный роупджампер. — Минуты
И действительно: среди всех
Когда стоишь на узком помосте в окружении дружественной группы таких же роупджамперов, прыжок не кажется таким страшным. Но когда человек подготовлен, пристегнут и уже на исходной — начинается самое сложное: нужно преодолеть свой страх. Именно это и привлекает опытных «прыгунов». Когда пропадает страх — пропадает и желание этим заниматься.
«Я сам уже не прыгаю, — рассказывает второй инструктор Андрей Селиванов: опытный альпинист с
Прыг
«Ах
Странное и неописуемое ощущение захватывает меня, а перед глазами появляются мелкие серые точки, словно «картинку» в некоторых местах проткнули шилом. В полёте начинаю осматриваться: передо мной опора Профсоюзного моста, внизу заснеженная земля.
Вдруг
Распознать новичков среди остальных оказалось очень легко: в прыжке они истошно кричат. В общем, в первый раз всегда страшно. Но опытные роупджамперы уверяют: прыгать второй раз куда страшнее.
С точки зрения биологии все просто: в крови человека, находящегося в экстремальной ситуации, начинают вырабатываться особые биохимические вещества — эндорфины.
«Человека в этом состоянии охватывает эйфория, безумие, — рассказывает инструктор Андрей, периодически поглядывая вниз. — Он словно опьянен чем то, испытывает совершенно не свойственные для обычной жизни ощущения».
Вдруг посреди нашей беседы раздается ставший привычным истошный крик мужчины. Вся компания дружески смеётся, а сам Андрей, присмеиваясь, кричит вниз ошарашенному парню: «Молодец!».
«Если выбирать между „попить пива на диване“ или испытать эйфорию, просто спрыгнув на веревке — лучше, все же, второе», — продолжил Андрей.
На постоянно громыхающей «площадке» (узком помосте, в ширину рассчитанном на одного человека) всегда суматоха. Инструкторы ловко протискиваются через собравшихся зевак и желающих, готовят очередного человека к прыжку, другому дают на подпись специальный договор. Все это происходит на высоте около двадцати метров. Только чудом ни у кого не выпала незамерзающая авторучка.
Об ответственности
Перед прыжком каждый должен подписать специальную бумагу, по которой всю ответственность за собственное здоровье прыгун берёт на себя. Согласно этому документу, не могут прыгать люди:
1. Страдающие депрессией или обладающие суицидальными намерениями;
2. Находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
3. Страдающие заболеваниями:
— Сердечнососудистой системы;
— Дыхательной системы (бронхиальная астма);
— Опущением почек 2–3 степени;
4. Недавно перенёсшие операцию (первые 1,5–2 месяца);
5. Страдающие сильными психическими расстройствами.
Безопасность
Роупджампинг — довольно безопасное увлечение. Здесь не надо рассчитывать коэффициент растяжения троса, вес каждого прыгающего, как это делается в банджи. Главное в сооружении системы снаряжения, уверят Андрей,
«Всё это альпинистское снаряжение. К каждому объекту мы подходим индивидуально, — объясняет Андрей. — Вот здесь (показывает рукой) веревка может перетереться. В промышленном альпинизме это часто становится основной причиной травм. Поэтому мы её закрепляем дополнительно».
Андрей
«В случае с больницей, — продолжает он, — был немного другой принцип: натягивался трос с одной точки до другой. За него цеплялся „бегунок“: веревка, к которой пристёгнут роупджампер».
«Когда система готова, мы обычно кидаем нагруженный
Как уверяют инструкторы, срывов и крупных несчастных случаев за все 4 года еще не было. Тем более Андрей — спасатель. Они используют только сертифицированное альпинистское снаряжение, полностью дублируются линии нагрузок. Каждая веревка выдерживает более 2000 килограмм, а карабин — от 2200 кг.
Для справки: в Тюмени роупджампингом занимаются две «компашки»: «Роупджампинг72» и «Прыжки с верёвкой в Тюмени» (сейчас они в
1. «Больничка» (заброшенный больничный комплекс на Мельникайте): первый прыжок — 550 рублей, остальные в тот же день — 400;
2. «Ворона» и «Мост на профсоюзной»: первый прыжок — 300 рублей, остальные в тот же день — 200.
На всех объектах у «Роупджампинга72» действует акция: «приведи трёх друзей и прыгни бесплатно». Все деньги уходят на поддержание снаряжения в рабочем состоянии.
«Если бы это было прибыльно — роупджампингом занимались бы все, кому не лень», — признаётся Анастасия.
Инструктор Андрей уверяет: саму систему собрать не сложно. Достаточно почитать форумы о роупджампинге и специальную литературу. Любой человек с техническим образованием, активно занимающийся альпинизмом, сможет собрать такую.
Копипаст из истории
В качестве истории появления роупджампинга большинство источников ссылаются на товарища Дэна Османа.
В 1989 г., пытаясь преодолеть труднопроходимый нависающий участок скалы, Дэн Осман сорвался. Повторные попытки также приводили к срывам и он повисал на страховочной веревке. И тогда он решил, что страх кроется не в самом лазании, а в падениях и именно его и надо было преодолеть. Он начал падать умышленно, причем каждый раз все с большей высоты. Это не замедлило дать результаты.
Как скалолаз, Осман был озабочен вопросами падений и срывов. Со временем ему пришла в голову идея, что во время срыва он смотрит в глаза смерти, и что, если ему удастся преодолеть себя и заставить сорваться умышленно, он сможет лазать без боязни упасть. Он искал свободу от страха путем контроля над условиями, которые заставляли его бояться. Эта затея вскоре переросла в нечто большее. «Мое желание преодолеть страх превратилось в страсть», признает Дэн Оман. Так родился новый вид спорта.
«Я не из тех, кто гоняется за адреналином, — говорит Осман. — Я люблю получать кайф от эндорфина. В чем разница? Люди зачастую путают приток адреналина и эндорфина. Последний дает чувство удовлетворения, успеха, преодоления страха. Общество буквально сбрасывает на людей свои стандарты, определяя, что безопасно, и что — нет. Я всегда был другим. Люди смотрят на меня и говорят „ты сумасшедший!“. Но то, что я делаю, я делаю для себя, ни для кого больше. Я не склонен к суициду. Когда вы сидите на диване, упершись взглядом в ящик, вы умираете. Я себя чувствую наиболее живым, когда оказываюсь лицом к лицу со своим страхом».
Один из лучших скалолазов планеты, основатель нового, радикального вида спорта погиб в возрасте 35 лет, пытаясь отодвинуть еще дальше предел своих возможностей. Он решил совершить прыжок, свободное падение которого составило более 300 метров. Верёвка должна была остановить его всего в 30 метрах от земли. Но не все получилось так гладко, как было задумано. Человек, которого называли Master of Gravity, погиб.
Мстислав Письменков