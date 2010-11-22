Объекты «Сиб-строй»: ни с места!

Строительство объектов компании «Сиб-строй» обещают завершить, но четкие сроки пока не установлены. Такая ситуация не устраивает дольщиков, они продолжают требовать ответов от застройщика и местных чиновников.
Встреча дольщиков, застройщика, представителей Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области и Госстройнадзора прошла в минувшую пятницу, 19 ноября 2010 года. Порядка 70 дольщиков пришли в ГУС, чтобы узнать, когда же им ждать заселения.
Директор ООО «Сиб-Строй» Эдуард Давыдов, еще раз пояснил дольщикам ситуацию: дома строятся, работы не остановлены, вопросы решаются. Эту же позицию он высказывал две недели назад на митинге обманутых дольщиков 3 ноября.
По плану застройщика, в комплексе на Войновке будет выстроена пятая очередь. В настоящее время на нее прорабатываются документы. При реализации планируемого объекта, достроены будут третья, четвертая, а так же и сама пятая очереди проекта. Экономическая составляющая объекта будет проработана до 20 декабря текущего года, документация для третьей и четвертой очередей в порядке. Сейчас сделаны все работы, чтобы сохранить конструктив начатых зданий: третья очередь достроена до шестого этажа, четвертая - на уровне фундамента. По предварительным данным госэкспертизы, строительство пятой очереди возможно.
Дольщики не уверены в возможности достройки трех очередей за счет пятой, они считают, что реализовать квартиры в пятой очереди будет очень сложно в связи с сегодняшними событиями. Тем не менее, замначальника Главного управления строительства и ЖКХ Александр Демченко уверен, что продажи будут идти и строиться объекты будут.
По данным Давыдова, помимо будущей пятой, в других очередях строения также есть несколько нереализованных квартир, продажа которых не ведется последний год. В связи с чем, замначальника Главного управления строительства и ЖКХ обязал руководителя «Сиб-строя» предоставить ко вторнику «шахматку»- план по реализации квартир. В первую очередь будут сделаны экономические расчеты, хватит ли средств со строительства пятой очереди на доведение жилых домов компании на Войновке до ввода в эксплуатацию, в дальнейшее работы пойдут по плану.
«Что касается двух домов в Тарманах, их дольщики были в компании на прошлой неделе и все вопросы с ними решены, - пояснил Давыдов. К концу года будет сдан ГП-2. Сейчас на объекте устраняются замечания госэкспертизы. ГП-1 будет достраиваться, уже проведены мероприятия по ограничению поворота на строительном кране, чтобы он не мог повернуться в сторону готового объекта». Подтвердил эту позицию и начальник управления инспекции Госстройнадзора по области Сергей Бауэр.
Также был поднят вопрос о смене заказчика. Если это произойдет, то с каждым дольщиком «Сиб-строя» должно будет заключаться доп.соглашение и проведена беседа, а срок строительства будет перенесен, отметил Александр Демченко. Он обещает, что такие мероприятия – это не нарочное затягивание сроков строительства, а необходимые меры, так как у застройщика сегодня ведется процедура наблюдения.
За этот год область широко шагнула в плане «размораживания» объектов – из 87 в начале года теперь их число снизилось до 42. Застройщики все чаще возвращаются к работам на стройках. Как считает Демченко, любой здравомыслящий застройщик готов сегодня достраивать чужой объект практически без выгоды, хотя бы для того, чтобы платить налоги, сохранить коллектив и саму компанию.
Дольщики считают, что на этой встрече им ничего нового не сказали, только вновь повторили пройденный материал. Остается вновь ждать...
Евгения Лямзина