Объекты «Сиб-строй»: ни с места!

По плану застройщика, в комплексе на Войновке будет выстроена пятая очередь. В настоящее время на нее прорабатываются документы. При реализации планируемого объекта, достроены будут третья, четвертая, а так же и сама пятая очереди проекта. Экономическая составляющая объекта будет проработана до 20 декабря текущего года, документация для третьей и четвертой очередей в порядке. Сейчас сделаны все работы, чтобы сохранить конструктив начатых зданий: третья очередь достроена до шестого этажа, четвертая - на уровне фундамента. По предварительным данным госэкспертизы, строительство пятой очереди возможно.