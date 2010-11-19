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Домашние любимцы: стерилизовать или нет?

19 ноября 2010, 09:33
Наш город перенасыщен домашними животными. Усилиями многочисленных кинологических и фелинологических клубов, доморощенных заводчиков и просто любителей животных количество породистых, псевдопородистых и беспородных собак и кошек растет в Тюмени с каждым годом. Из-за этого многие животные оказываются на улице, страдают и погибают.
Сюжет
Тюмень

По отношению к домашним животным современное общество должно придерживаться следующего принципа: выбрасывать и убивать животных — преступно, а разводить, если в них нет особой потребности, — непорядочно, считают активисты благотворительного фонда помощи животным «Горячая линия «Потеряшки».

Стерилизация необходима для уверенности в том, что незапланированное потомство ваших любимцев не пополнит ряды никому не нужных щенков или котят. Кастрация и стерилизация — это единственный способ помешать рождению ненужных городу животных и, действительно, самый добрый метод.

Кошка очень плодовита. В 8–10 месяцев она уже может принести первое потомство. Два-три и даже четыре раза в год она способна рожать котят. В среднем, их по пять в каждом приплоде. Через полгода молодое потомство тоже включается в процесс размножения. Американские ученые подсчитали, что одна кошка и все ее потомство за 7 лет могут произвести 420 тысяч кошек.

Каждый владелец суки дважды в год, в период течки, неизбежно сталкивается с проблемами. Течная сука привлекает к себе кобелей со всей округи. Они собираются у вашего дома, лают и устраивают драки. Приятная уличная прогулка превращается в напряженные и опасные маневры. Часто сука бывает беспокойной, пачкает квартиру. В период течки собака сделает все возможное, чтобы убежать и последовать своим инстинктам. Несмотря на ваши предосторожности, она может сбежать с прогулки или с дачного участка, выпрыгнуть из машины или окна.

Топить котят и щенят, подбрасывать их кому-либо — значит, совершать убийство. Однако часто в нашем городе происходит так: складывают молодой выводок в коробку или в пакет и бережно ставят на остановку, возле мусорных баков или сразу в мусорный бак. На данный момент на передержках у волонтеров Благотворительного фонда помощи животным «Горяачя линия «Потеряшки» очень много котят и щенков в возрасте от трех дней до двух-трех месяцев. Выкормить таких малышей очень трудно, так как иммунитета у них совсем нет, глазки не видят, неизвестно, сколько времени они уже пробыли на улице. Из-за того, что не всегда есть возможность найти кормящую кошку или суку, которая приняла бы пополнение, выкармливать малышей приходится вручную, искусственно.

Стерилизация кошки/ собаки решает все проблемы, связанные с ее поведением и потомством. Эта операция, лишающая возможности иметь котят/щенков, проводится под наркозом в хирургических условиях ветеринарных клиник. На 8-12-й день кошке/собаке снимают швы, и она полностью здорова. Стерилизованные животные никогда не испытывают печали или неудобства оттого, что у них нет течки, и не страдают от лишения их беременности или материнства. У них исключены заболевания детородных органов и крайне редко (в отличие от нестерилизованных кошек/собак) встречаются заболевания молочных желез.

Владельцам котов также приходится сталкиваться с проблемами, вызванными половыми инстинктами их питомцев. Кот созревает примерно к шести месяцам и способен к сексуальной активности весь год. Если кота не выпускать на улицу, то он начинает метить территорию квартиры или дома, создавая отвратительный запах. Кастрированные коты перестают метить территорию. У них проходит агрессия по отношению к людям и другим котам, связанная с их сексуальным поведением.

Стерилизованные кобели и суки живут дольше и более здоровой жизнью. Они лучше привязаны к дому и хозяину, практически не убегают, меньше кусаются и ввязываются в драки. Кастрация снижает агрессию к другим животным и людям. При этом сохраняются инстинкты, связанные с охраной территории или помещения.

Бытует ошибочное мнение, что стерилизованные/кастрированные животные становятся толстыми и ленивыми. На самом деле не все кошки и коты предрасположены к полноте (как и люди). В любом случае, ваше животное не будет прибавлять в весе до тех пор, пока его разумно кормят и создают условия для движения.

Благотворительный фонд помощи животным «Горячая линия «Потеряшки» активно пропагандирует стерилизацию/кастрацию животных и проводит акцию по льготной стерилизации вашего питомца. Направление на стерилизацию вы можете получить, позвонив на нашу горячую линию по телефону 94-55-66. Стерилизация кошки по льготному направлению от «Потеряшек» будет стоить 500 рублей, суки — 1500 рублей, кастрация кобеля — 500 рублей, кастрация кота — 250 рублей. Стерилизовать/кастрировать кошку или собаку можно в возрасте 6–8 месяцев, после полной смены зубов.

Подопечным Фонда всегда нужна помощь, нужны корма, наполнители для кошачьего туалета, медикаменты и лекарства для лечения животных, деньги на оплату дорогостоящих операций. Все необходимое можно принести по адресу: ул. Ленина, 77, магазин «Природа». Также нужны всегда передержки, в альбоме — животные которые нуждаются в постоянном или во временном доме.

Напомним, что «Потеряшкам» можно помочь материально:

Филиал ОАО Ханты-Мансийский банк Тюмень

Благотворительный фонд помощи животным «Горячая линия «Потеряшки»

р/с 407 038 106 000 30 000 234

БИК 047106878

ИНН 7204133072

КПП 720401001

ОГРН 1027200000105

к/с 30101810500000000878

назначение платежа: на уставные цели

Мобильный кошелек QIWI: 89091874413.

На фото волонтеры «Потеряшек» выкармливают найденного в мусорном баке щенка

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