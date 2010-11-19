Домашние любимцы: стерилизовать или нет?

Топить котят и щенят, подбрасывать их кому-либо — значит, совершать убийство. Однако часто в нашем городе происходит так: складывают молодой выводок в коробку или в пакет и бережно ставят на остановку, возле мусорных баков или сразу в мусорный бак. На данный момент на передержках у волонтеров Благотворительного фонда помощи животным «Горяачя линия «Потеряшки» очень много котят и щенков в возрасте от трех дней до двух-трех месяцев. Выкормить таких малышей очень трудно, так как иммунитета у них совсем нет, глазки не видят, неизвестно, сколько времени они уже пробыли на улице. Из-за того, что не всегда есть возможность найти кормящую кошку или суку, которая приняла бы пополнение, выкармливать малышей приходится вручную, искусственно.