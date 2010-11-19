Домашние любимцы: стерилизовать или нет?

По отношению к домашним животным современное общество должно придерживаться следующего принципа: выбрасывать и убивать животных — преступно, а разводить, если в них нет особой потребности, — непорядочно, считают активисты благотворительного фонда помощи животным «Горячая линия «Потеряшки».
Стерилизация необходима для уверенности в том, что незапланированное потомство ваших любимцев не пополнит ряды никому не нужных щенков или котят. Кастрация и стерилизация — это единственный способ помешать рождению ненужных городу животных и, действительно, самый добрый метод.
Кошка очень плодовита. В 8–10 месяцев она уже может принести первое потомство.
Каждый владелец суки дважды в год, в период течки, неизбежно сталкивается с проблемами. Течная сука привлекает к себе кобелей со всей округи. Они собираются у вашего дома, лают и устраивают драки. Приятная уличная прогулка превращается в напряженные и опасные маневры. Часто сука бывает беспокойной, пачкает квартиру. В период течки собака сделает все возможное, чтобы убежать и последовать своим инстинктам. Несмотря на ваши предосторожности, она может сбежать с прогулки или с дачного участка, выпрыгнуть из машины или окна.
Топить котят и щенят, подбрасывать их
Стерилизация кошки/ собаки решает все проблемы, связанные с ее поведением и потомством. Эта операция, лишающая возможности иметь котят/щенков, проводится под наркозом в хирургических условиях ветеринарных клиник. На
Владельцам котов также приходится сталкиваться с проблемами, вызванными половыми инстинктами их питомцев. Кот созревает примерно к шести месяцам и способен к сексуальной активности весь год. Если кота не выпускать на улицу, то он начинает метить территорию квартиры или дома, создавая отвратительный запах. Кастрированные коты перестают метить территорию. У них проходит агрессия по отношению к людям и другим котам, связанная с их сексуальным поведением.
Стерилизованные кобели и суки живут дольше и более здоровой жизнью. Они лучше привязаны к дому и хозяину, практически не убегают, меньше кусаются и ввязываются в драки. Кастрация снижает агрессию к другим животным и людям. При этом сохраняются инстинкты, связанные с охраной территории или помещения.
Бытует ошибочное мнение, что стерилизованные/кастрированные животные становятся толстыми и ленивыми. На самом деле не все кошки и коты предрасположены к полноте (как и люди). В любом случае, ваше животное не будет прибавлять в весе до тех пор, пока его разумно кормят и создают условия для движения.
Благотворительный фонд помощи животным «Горячая линия «Потеряшки» активно пропагандирует стерилизацию/кастрацию животных и проводит акцию по льготной стерилизации вашего питомца. Направление на стерилизацию вы можете получить, позвонив на нашу горячую линию по телефону
Подопечным Фонда всегда нужна помощь, нужны корма, наполнители для кошачьего туалета, медикаменты и лекарства для лечения животных, деньги на оплату дорогостоящих операций. Все необходимое можно принести по адресу: ул. Ленина, 77, магазин «Природа». Также нужны всегда передержки, в альбоме — животные которые нуждаются в постоянном или во временном доме.
Напомним, что «Потеряшкам» можно помочь материально:
Филиал ОАО
Благотворительный фонд помощи животным «Горячая линия «Потеряшки»
БИК 047106878
ИНН 7204133072
КПП 720401001
ОГРН 1027200000105
назначение платежа: на уставные цели
Мобильный кошелек QIWI: 89091874413.
На фото волонтеры «Потеряшек» выкармливают найденного в мусорном баке щенка