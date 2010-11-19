Дайджест Nashgorod.ru с 13 по 19 ноября

Рок-группа «Сплин» выступила в Тюмени 12 ноября. Насладиться творчеством этой группы тюменцы смогли после семилетнего перерыва. После финальных аккордов песни «До встречи» Александр Васильев обратился к зрителям: «Мы ценим, что весь концерт вы, как и мы, провели на ногах». Пожалуй, это один из лучших подарков, который тюменцы могли подарить группе.