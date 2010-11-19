Дайджест Nashgorod.ru с 13 по 19 ноября

Что еще читали и обсуждали тюменцы — в нашем дайджесте.
Как одну из российских бед решают в Тюмени
Улица Республики на участке от Мельникайте до Профсоюзной станет шестиполосной. Для этого на некоторых ее участках уберут деревья и иначе устроят тротуары. Работы по выносу коммуникаций будут вестись до минусовой температуры, а поверхностные — возобновятся в апреле—мае следующего года.
Возможно, улучшению ситуации на дорогах поспособствует то, что перекресток улиц Советской и Орджоникидзе стал четырехсторонним. Теперь автомобилисты могут проехать по ул. Орджоникидзе до ее перехода в улицу Свердлова и далее — до Комсомольской и Осипенко.
Мнения форумчан:
У «сквера» удобно стало, еще бы парковку и пару киосков со стороны профсоюзной почистить
И будут пешеходы ходить по стеночке. А рядом клокочущая, шумящая, бибикающая пробка… Спасибо, не надо. Головой думайте, почему не хватает дорог, почему куча тупиков и домов, выстроенных посреди улиц.
Сколько ее не уширяй, это транспортную проблему не решит! Можете хоть дома убрать вместе с тротуарами! Если количество транспорта увеличится, вас и десятирядная Республика не спасет! Все встанет на перекрестках!
Сегодня с удовольствием там проехала. Сбылась давнишняя мечта! Еще бы от Елецкой до Комсомольской Свердлова расширили бы….
Ура, новая дорога, новая пробка
Я на 40 минут опоздал на работу, реально быстрее теперь пешком ходить
На юг Тюменской области надвигается циклон
Такой прогноз получили тюменские СМИ от ГУ МЧС по Тюменской области на
Мнения форумчан:
А я вот вчера на нашгород не заходил, новости не смотрел и утром был очень удивлен, посмотрев в окно
Андрей Кутузов: «Следователи, которые ведут мое дело, понимают, что оно сфабриковано»
Андрей Кутузов, обвиняемый в призывах к экстремистской деятельности, дал интервью корреспонденту NashGorod.ru, в котором рассказал о том, действительно ли он является автором текста листовки — одного из доказательств его «виновности». Андрей пригласил читателей прийти в суд, чтобы самостоятельно оценить позиции защиты и обвинения.
Мнения форумчан:
Спасибо этому сайту. Ведь больше никто не станет поднимать такие темы! Хорошо, что вы независимы и можете говорить правду.
Дата заседания известна? Хотелось бы поприсутствовать
Концерт группы «Сплин» запомнился тюменцам
Мнения форумчан:
Оооооо даааааа! Спасибо Сплинам! Было крууууто! Я поооолууучил огроменный кааайф! Но вот оставили они нас
В этот раз видно было, что сам Васильев получил не меньшее наслаждение, чем зрители. Он под конец концерта просто светился от счастья:)
Памятник студенту
В среду на площади Борцов революции открыли новый памятник. Он представляет собой несколько кованых изогнутых прутьев, к которым крепятся металлические книги, магистерская шапочка и лента с надписью «Выпускник». Средства на установку скульптурной композиции собрали сами учащиеся.
Мнения форумчан:
Я думаю, что памятник без надписей должен сам ВСЕ говорить. А на этом пока не прочтешь, в жизни не догадаешься, что это памятник студенту
Видимо, у одного из ритуальных агентств получилось по случаю пристроить брак. Уж больно смахивает на элемент от понтовой оградки. Такие выкрутасы любят цыгане и приблатненный народ заказывать.