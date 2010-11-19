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Дайджест Nashgorod.ru с 13 по 19 ноября

19 ноября 2010, 17:01
Осень в Тюмени — не пора сбора урожая, а время реконструкции дорог. Соответственно, эти события и привлекали максимум внимания жителей нашего города: реконструкция ул. Республики и расширение ее до 6 полос, открытие участка дороги по ул. Свердлова, прекращение движения по части «пьяной» дороги на месяц.
Сюжет
Тюмень

Что еще читали и обсуждали тюменцы — в нашем дайджесте.

Как одну из российских бед решают в Тюмени

Улица Республики на участке от Мельникайте до Профсоюзной станет шестиполосной. Для этого на некоторых ее участках уберут деревья и иначе устроят тротуары. Работы по выносу коммуникаций будут вестись до минусовой температуры, а поверхностные — возобновятся в апреле—мае следующего года.

Возможно, улучшению ситуации на дорогах поспособствует то, что перекресток улиц Советской и Орджоникидзе стал четырехсторонним. Теперь автомобилисты могут проехать по ул. Орджоникидзе до ее перехода в улицу Свердлова и далее — до Комсомольской и Осипенко.

Где-то дорожные условия улучшаются, а где-то — наоборот. В связи с ремонтом теплотрассы закрыли участок улицы Запольной — от ул. Грибоедова до ул. Зеленой. Во избежание транспортных заторов и затруднений в движении ГИБДД рекомендует водителям выезжать на улицу Первомайскую с улицы Герцена, так как выезд со стороны Запольной улицы невозможен.

Мнения форумчан:

У «сквера» удобно стало, еще бы парковку и пару киосков со стороны профсоюзной почистить

И будут пешеходы ходить по стеночке. А рядом клокочущая, шумящая, бибикающая пробка… Спасибо, не надо. Головой думайте, почему не хватает дорог, почему куча тупиков и домов, выстроенных посреди улиц.

Сколько ее не уширяй, это транспортную проблему не решит! Можете хоть дома убрать вместе с тротуарами! Если количество транспорта увеличится, вас и десятирядная Республика не спасет! Все встанет на перекрестках!

Сегодня с удовольствием там проехала. Сбылась давнишняя мечта! Еще бы от Елецкой до Комсомольской Свердлова расширили бы….

Ура, новая дорога, новая пробка

Я на 40 минут опоздал на работу, реально быстрее теперь пешком ходить

На юг Тюменской области надвигается циклон

Такой прогноз получили тюменские СМИ от ГУ МЧС по Тюменской области на 17—18 ноября. Были обещаны неблагоприятные погодные условия: дождь, переходящий в снег, гололедные явления, порывистый ветер, достигающий 18 м/с.

Мнения форумчан:

Так-то ветер еще в понедельник жесткий поднялся и до сих пор дует…

А я вот вчера на нашгород не заходил, новости не смотрел и утром был очень удивлен, посмотрев в окно

Андрей Кутузов: «Следователи, которые ведут мое дело, понимают, что оно сфабриковано»

Андрей Кутузов, обвиняемый в призывах к экстремистской деятельности, дал интервью корреспонденту NashGorod.ru, в котором рассказал о том, действительно ли он является автором текста листовки — одного из доказательств его «виновности». Андрей пригласил читателей прийти в суд, чтобы самостоятельно оценить позиции защиты и обвинения.

Мнения форумчан:

Спасибо этому сайту. Ведь больше никто не станет поднимать такие темы! Хорошо, что вы независимы и можете говорить правду.

Дата заседания известна? Хотелось бы поприсутствовать

Концерт группы «Сплин» запомнился тюменцам

Рок-группа «Сплин» выступила в Тюмени 12 ноября. Насладиться творчеством этой группы тюменцы смогли после семилетнего перерыва. После финальных аккордов песни «До встречи» Александр Васильев обратился к зрителям: «Мы ценим, что весь концерт вы, как и мы, провели на ногах». Пожалуй, это один из лучших подарков, который тюменцы могли подарить группе.

Мнения форумчан:

Оооооо даааааа! Спасибо Сплинам! Было крууууто! Я поооолууучил огроменный кааайф! Но вот оставили они нас чуть-чуть голодными, недодали нам песен и времени, так быстро все закончилось, ужас, так хотелось еще хотя бы пол часика!

В этот раз видно было, что сам Васильев получил не меньшее наслаждение, чем зрители. Он под конец концерта просто светился от счастья:)

Памятник студенту по-студенчески скромен

В среду на площади Борцов революции открыли новый памятник. Он представляет собой несколько кованых изогнутых прутьев, к которым крепятся металлические книги, магистерская шапочка и лента с надписью «Выпускник». Средства на установку скульптурной композиции собрали сами учащиеся.

Мнения форумчан:

Я думаю, что памятник без надписей должен сам ВСЕ говорить. А на этом пока не прочтешь, в жизни не догадаешься, что это памятник студенту

Видимо, у одного из ритуальных агентств получилось по случаю пристроить брак. Уж больно смахивает на элемент от понтовой оградки. Такие выкрутасы любят цыгане и приблатненный народ заказывать.

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