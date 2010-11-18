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Как купить недвижимость по «Молодой семье»

18 ноября 2010, 15:31
Получить сертификат по подпрограмме «Молодая семья» - полдела. Что с ним делать дальше и как правильно приобретать жилье по этой программе рассказали эксперты...

Покупка квартиры для семьи, тем более для молодой семьи, которая впервые становится правообладателем полноценного недвижимого имущества, событие более чем знаковое. Все силы и чаяния направлены на то, чтобы, наконец-то, свершилось чудо – появилась своя собственная квартира.

О том, как приобретается жилье при наличии сертификата «Молодая семья» рассказали заместители генерального директора РАН «Этажи» Лилия Гадиева и Вероника Никитина, а также начальник сектора контроля и координации сети ВСП для физических Тюменского городского отделения №29 Западно-Сибирского банка Сбербанка России Елена Важенина.

Сертификат нужно оформить

Получение сертификата по программе «Молодая семья» лишь начало серьезного пути, именуемого сделкой купли-продажи объекта недвижимого имущества. И для того, чтобы начать работу по продвижению к заветной цели, необходимо оформить сертификат на отдельном счете в Западно-Сибирском банке Сбербанка России. О том, как происходит процедура оформления, рассказывает Елена Важенина:

- Независимо от того, является ли сумма денежных средств, прописанных в сертификате, первоначальным взносом для оформления ипотечного займа на покупку жилья или нет, данный сертификат необходимо правильно оформить.

Процедура оформления сертификата следующая: молодая семья обращается в любой филиал Городского отделения №29 Западно-Сибирского банка Сбербанка России и открывает счет, на который будут впоследствии зачислены денежные средства, указанные в сертификате.

Для открытия такого счета при себе необходимо иметь оригинал сертификата (выданный вам в Фонде развития жилищного строительства документ, а не его копию!), документ, удостоверяющий личность (паспорт), копии паспортов супругов, копии свидетельств о браке и о рождении детей. Сертификат остается в банке на хранение до момента совершения сделки. Молодая семья взамен оформленного на счет сертификата получает его копию, заверенную фирменной печатью банка и отрывной корешок от оригинала сертификата, на котором указан регистрационный номер выданного документа. Этого достаточно для того, чтобы переходить к следующему этапу - выбору жилья и подготовке договора купли-продажи к прохождению экспертизы.

Выбор жилья – работа профессионала!

Прежде чем состоится долгожданная покупка, сформированный пакет документов по приобретаемому жилью проходит проверку сразу в трех инстанциях: в органах опеки и попечительства, в банке и Фонде развития жилищного строительства.

При покупке квартиры по программе «Молодая семья» существует ряд моментов, на которые стоит обратить пристальное внимание. Во-первых, выбранная квартира, должна полностью соответствовать требованиям программы, а это процент износа дома не более 25% и соответствующая площадь квартиры.

В базе агентства «Этажи» более 10 тысяч объектов с полной информацией по ним: характеристика, фотографии, планировки, описание и даже 3D-панорамы квартир, что позволяет вам, не выходя из офиса, в максимально короткие сроки выбрать наиболее интересные предложения и только потом приступать к просмотру квартир.

«Мы готовы предоставить вам не только широкий спектр предложений для покупки, но и аналитику по рынку недвижимости от независимых экспертов, которая позволит вам сориентироваться в стоимости и понять перспективы приобретения той или иной квартиры. Чтобы на каждом этапе проверка прошла гладко, и не возникло необходимости собирать дополнительные документы, наш юридический отдел проводит отдельную экспертизу пакетов документов, направляемых на рассмотрение. Работая с нашим агентством, вы можете быть уверены в том, что мы найдем для вас лучшую квартиру, которая в то же время будет строго соответствовать заявленным требованиям программы», - обобщает опыт работы компании заместитель генерального директора РАН «Этажи» Лилия Гадиева.

Вам поможет ипотечный брокер

«При покупке жилья с использованием государственных сертификатов и заемных банковских средств неоценимую помощь оказывают ипотечные брокеры, работающие в риэлторских компаниях. Они не только смогут подобрать и предложить оптимальную для вас ипотечную программу, но, что самое главное – правильно оформить документы для рассмотрения в банке. Такое сотрудничество, которое на сегодняшний день наработано между ипотечными брокерами РАН «Этажи» и Тюменским городским отделением №29 Западно-Сибирского банка Сбербанка России позволит вам избежать лишних ошибок в оформлении документов» - отмечает Елена Важенина.

Впрочем, статистика по работе ипотечных брокеров компании «Этажи» говорит сама за себя: 95% заявок получают положительное решение.

Расчет – дело тонкое…

Тонкости финансовых расчетов между покупателем и продавцом при сделке с использованием сертификата по программе «Молодая семья» поясняет Елена Владимировна: «Обратите внимание, что сумма по сертификату не перечисляется в день совершения сделки. Она перечисляется в течение десяти рабочих дней на счет продавца, после того как владелец сертификата предъявил зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии договор в орган, выдавший ему данный сертификат – в нашем случае после того, как зарегистрированный договор будет предъявлен в Фонд развития жилищного строительства.

Если при покупке жилья использовались также и заемные банковские средства (ипотечный кредит), то обозначенная в договоре стоимость приобретаемого жилья - кредитные средства и средства по сертификату - зачисляются в один день и проходят по банковскому счету единой суммой.

Также в этом году в сделках с недвижимым имуществом стал использоваться еще один вариант государственной поддержки – материнский капитал. При наличии сертификата на получение материнского капитала, данные денежные средства можно использовать для погашения ипотечного кредита».

«Особенность сделок по программе «Молодая семья» заключается в том, что процедура регистрации права собственности не является финальным аккордом в этой пьесе. Работа с клиентом продолжается и после получения на руки свидетельства о регистрации права собственности. Нужно соблюсти завершающие отчетные процедуры для того, чтобы был произведен полный расчет с продавцом квартиры. Поэтому мы полностью сопровождаем сделку на этапе регистрации, и курируем ситуацию по произведению расчетом между продавцом и покупателем», - отметила Лилия Гадиева.

Праздник должен продолжаться!

Постпродажное обслуживание набирает обороты и в риэлторском бизнесе. О том, какие приятные сюрпризы ждут клиентов РАН «Этажи» рассказала заместитель генерального директора агентства Вероника Никитина: «Молодые семьи проходят очень серьезный путь от маленькой надежды на реализацию субсидии по государственной программе до собственного жилья. И для них момент получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество – самый настоящий праздник. Наша компания уверена в том, что праздники должны обязательно продолжаться! Всем нашим клиентам к новоселью мы преподносим приятный подарок: карты на получение скидок в ведущих мебельных и строительных магазинах города - на все то, то необходимо при переезде в новую квартиру. Кроме этого, все потребители услуг в «Этажи» в 2010 году участвуют в акции «Недвижимость в подарок» и имеют возможность выиграть сертификат на покупку недвижимости на сумму 700 000 рублей или один из 30 полезных товаров для дома: холодильник, стиральную машину, телевизор, пылесос и т.д. Участвовать может каждый!».

По материалам Екатерины Крючковой, газета «Квартирный вопрос», текст предоставлен РАН «Этажи».

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