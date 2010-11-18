Как купить недвижимость по «Молодой семье»

Постпродажное обслуживание набирает обороты и в риэлторском бизнесе. О том, какие приятные сюрпризы ждут клиентов РАН «Этажи» рассказала заместитель генерального директора агентства Вероника Никитина: «Молодые семьи проходят очень серьезный путь от маленькой надежды на реализацию субсидии по государственной программе до собственного жилья. И для них момент получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество – самый настоящий праздник. Наша компания уверена в том, что праздники должны обязательно продолжаться! Всем нашим клиентам к новоселью мы преподносим приятный подарок: карты на получение скидок в ведущих мебельных и строительных магазинах города - на все то, то необходимо при переезде в новую квартиру. Кроме этого, все потребители услуг в «Этажи» в 2010 году участвуют в акции «Недвижимость в подарок» и имеют возможность выиграть сертификат на покупку недвижимости на сумму 700 000 рублей или один из 30 полезных товаров для дома: холодильник, стиральную машину, телевизор, пылесос и т.д. Участвовать может каждый!».