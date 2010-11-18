Как купить недвижимость по «Молодой семье»

Покупка квартиры для семьи, тем более для молодой семьи, которая впервые становится правообладателем полноценного недвижимого имущества, событие более чем знаковое. Все силы и чаяния направлены на то, чтобы, наконец-то, свершилось чудо – появилась своя собственная квартира.
О том, как приобретается жилье при наличии сертификата «Молодая семья» рассказали заместители генерального директора РАН «Этажи» Лилия Гадиева и Вероника Никитина, а также начальник сектора контроля и координации сети ВСП для физических Тюменского городского отделения №29 Западно-Сибирского банка Сбербанка России Елена Важенина.
Сертификат нужно оформить
Получение сертификата по программе «Молодая семья» лишь начало серьезного пути, именуемого сделкой купли-продажи объекта недвижимого имущества. И для того, чтобы начать работу по продвижению к заветной цели, необходимо оформить сертификат на отдельном счете в Западно-Сибирском банке Сбербанка России. О том, как происходит процедура оформления, рассказывает Елена Важенина:
- Независимо от того, является ли сумма денежных средств, прописанных в сертификате, первоначальным взносом для оформления ипотечного займа на покупку жилья или нет, данный сертификат необходимо правильно оформить.
Процедура оформления сертификата следующая: молодая семья обращается в любой филиал Городского отделения №29 Западно-Сибирского банка Сбербанка России и открывает счет, на который будут впоследствии зачислены денежные средства, указанные в сертификате.
Для открытия такого счета при себе необходимо иметь оригинал сертификата (выданный вам в Фонде развития жилищного строительства документ, а не его копию!), документ, удостоверяющий личность (паспорт), копии паспортов супругов, копии свидетельств о браке и о рождении детей. Сертификат остается в банке на хранение до момента совершения сделки. Молодая семья взамен оформленного на счет сертификата получает его копию, заверенную фирменной печатью банка и отрывной корешок от оригинала сертификата, на котором указан регистрационный номер выданного документа. Этого достаточно для того, чтобы переходить к следующему этапу - выбору жилья и подготовке договора купли-продажи к прохождению экспертизы.
Выбор жилья – работа профессионала!
Прежде чем состоится долгожданная покупка, сформированный пакет документов по приобретаемому жилью проходит проверку сразу в трех инстанциях: в органах опеки и попечительства, в банке и Фонде развития жилищного строительства.
При покупке квартиры по программе «Молодая семья» существует ряд моментов, на которые стоит обратить пристальное внимание. Во-первых, выбранная квартира, должна полностью соответствовать требованиям программы, а это процент износа дома не более 25% и соответствующая площадь квартиры.
В базе агентства «Этажи» более 10 тысяч объектов с полной информацией по ним: характеристика, фотографии, планировки, описание и даже 3D-панорамы квартир, что позволяет вам, не выходя из офиса, в максимально короткие сроки выбрать наиболее интересные предложения и только потом приступать к просмотру квартир.
«Мы готовы предоставить вам не только широкий спектр предложений для покупки, но и аналитику по рынку недвижимости от независимых экспертов, которая позволит вам сориентироваться в стоимости и понять перспективы приобретения той или иной квартиры. Чтобы на каждом этапе проверка прошла гладко, и не возникло необходимости собирать дополнительные документы, наш юридический отдел проводит отдельную экспертизу пакетов документов, направляемых на рассмотрение. Работая с нашим агентством, вы можете быть уверены в том, что мы найдем для вас лучшую квартиру, которая в то же время будет строго соответствовать заявленным требованиям программы», - обобщает опыт работы компании заместитель генерального директора РАН «Этажи» Лилия Гадиева.
Вам поможет ипотечный брокер
«При покупке жилья с использованием государственных сертификатов и заемных банковских средств неоценимую помощь оказывают ипотечные брокеры, работающие в риэлторских компаниях. Они не только смогут подобрать и предложить оптимальную для вас ипотечную программу, но, что самое главное – правильно оформить документы для рассмотрения в банке. Такое сотрудничество, которое на сегодняшний день наработано между ипотечными брокерами РАН «Этажи» и Тюменским городским отделением №29 Западно-Сибирского банка Сбербанка России позволит вам избежать лишних ошибок в оформлении документов» - отмечает Елена Важенина.
Впрочем, статистика по работе ипотечных брокеров компании «Этажи» говорит сама за себя: 95% заявок получают положительное решение.
Расчет – дело тонкое…
Тонкости финансовых расчетов между покупателем и продавцом при сделке с использованием сертификата по программе «Молодая семья» поясняет Елена Владимировна: «Обратите внимание, что сумма по сертификату не перечисляется в день совершения сделки. Она перечисляется в течение десяти рабочих дней на счет продавца, после того как владелец сертификата предъявил зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии договор в орган, выдавший ему данный сертификат – в нашем случае после того, как зарегистрированный договор будет предъявлен в Фонд развития жилищного строительства.
Если при покупке жилья использовались также и заемные банковские средства (ипотечный кредит), то обозначенная в договоре стоимость приобретаемого жилья - кредитные средства и средства по сертификату - зачисляются в один день и проходят по банковскому счету единой суммой.
Также в этом году в сделках с недвижимым имуществом стал использоваться еще один вариант государственной поддержки – материнский капитал. При наличии сертификата на получение материнского капитала, данные денежные средства можно использовать для погашения ипотечного кредита».
«Особенность сделок по программе «Молодая семья» заключается в том, что процедура регистрации права собственности не является финальным аккордом в этой пьесе. Работа с клиентом продолжается и после получения на руки свидетельства о регистрации права собственности. Нужно соблюсти завершающие отчетные процедуры для того, чтобы был произведен полный расчет с продавцом квартиры. Поэтому мы полностью сопровождаем сделку на этапе регистрации, и курируем ситуацию по произведению расчетом между продавцом и покупателем», - отметила Лилия Гадиева.
Праздник должен продолжаться!
Постпродажное обслуживание набирает обороты и в риэлторском бизнесе. О том, какие приятные сюрпризы ждут клиентов РАН «Этажи» рассказала заместитель генерального директора агентства Вероника Никитина: «Молодые семьи проходят очень серьезный путь от маленькой надежды на реализацию субсидии по государственной программе до собственного жилья. И для них момент получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество – самый настоящий праздник. Наша компания уверена в том, что праздники должны обязательно продолжаться! Всем нашим клиентам к новоселью мы преподносим приятный подарок: карты на получение скидок в ведущих мебельных и строительных магазинах города - на все то, то необходимо при переезде в новую квартиру. Кроме этого, все потребители услуг в «Этажи» в 2010 году участвуют в акции «Недвижимость в подарок» и имеют возможность выиграть сертификат на покупку недвижимости на сумму 700 000 рублей или один из 30 полезных товаров для дома: холодильник, стиральную машину, телевизор, пылесос и т.д. Участвовать может каждый!».
По материалам Екатерины Крючковой, газета «Квартирный вопрос», текст предоставлен РАН «Этажи».