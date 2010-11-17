Квадратные метры вырастут в цене

Еще один толчок к повышению цен – дефицит нового жилья. Уже сегодня 70% рынка – вторичное жилье, в следующем году, по мнению Ильдара Хусаинова, эта доля будет еще выше. Как пояснил Александр Пахомов, начатые в 2008 году строительные объекты близятся к завершению, но в «пропасти» с 2008 до 2010 новых объектов начато немного, поэтому дефицит нового жилья случится. В дополнение к этому в строительном секторе идет явное перераспределение, считает Хусаинов, то есть строить будут только крупные компании, и строить будут больше комплексно, так как это удешевляет и облегчает строительство и согласование градостроительной документации, добавила коммерческий директор «ТДСК» Лариса Новикова.