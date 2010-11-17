Квадратные метры вырастут в цене

Эксперты тюменского рынка недвижимости вчера на пресс-конференции обсудили тенденции рынка и дали некоторые прогнозы. Вывод специалистов оказался неутешительным для граждан: цены на недвижимость будут расти быстрее, чем инфляция, а нового жилья станет меньше.
Спрос на ипотечные кредиты практически вернулся к докризисному уровню, а стоимость жилья выросла по России на 6-8%, в Тюмени примерно на 1%.
Застройщики отмечают прирост продаж жилья по ипотеке. Так в Тюменской домостроительной компании в 2009 году 11% (201 тысячи квадратных метров) было реализовано с помощью ипотеки, а за 10 месяцев этого года – уже 24,9%. В компании «Партнер-Инвест» объем сделок с привлечением ипотеки в этом году, по предварительным данным, составит порядка 40%. «В пик кризиса в первом квартале 2009 года доля ипотеки, по данным «Этажи» составляла 21%, на сегодня уже 56%. Большинство сделок альтернативные, то есть человек продает квартиру и покупает другую, то есть ипотека влияет в 80-90% случаях на рынок. И банки – главное звено сегодня в рынке недвижимости», - отметил директор РАН «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Как сообщил управляющий Тюменским филиалом ВТБ24 Александр Пахомов, уже сегодня в разы увеличен объем выданных кредитов. Ипотечные ставки сегодня в ВТБ24 в рублях - от 9%, а для корпоративных клиентов и держателей зарплатных пакетов процентная ставка снижена еще на один пункт. 8,45% составляет ставка в валюте. В будущем году компания ожидает еще больше го увеличения спроса на ипотечные продукты и планирует выдать в два раза больше кредитов, чем в текущем.
«Помимо того, что ипотека стала доступна потребителям, финансовые средства стали более доступны и застройщикам», - отметил директор по маркетингу «Партнер-Инвест» Виталий Курбатов.
Действительно, в ряде банков теперь возможно взять кредит на жилье на нулевой стадии строительства. Как отметил замгенерального директора «Меридиан Констракшн» Сергей Гусев, ранее, кредит можно было получить на объекты с готовностью порядка 70-80%. Сейчас же человек может взять кредит и приобрести новое жилье дешевле, так как на низкой стадии строительства, а застройщик, в свою очередь, получит деньги на строительство объекта. Такой оборот – шаг к развитию строительства, считает он.
Для роста цен на недвижимость сегодня есть все предпосылки, сошлись во мнении эксперты. Ильдар Хусаинов сравнил ситуацию в кризисом 1998 года: «В 1998 году цены на недвижимость упали, в 1999-10 годах - стабилизировались, а в 2000-2001 годах был активный взлет стоимости жилья, а доля ипотеки в тот период была менее 1%. Сейчас ситуация похожая, только есть еще и такой инструмент как ипотека». По данным Росреестра, число сделок за последние три месяца значительно возросло.
«Ввиду того, что ассортимент жилья после 2010 года станет еще меньше, цены вырастут процентов на 10, считает Виталий Курбатов, - Стоит также добавить, что на рост цен влияет и повышение себестоимости строительства, конкретно, поставщики цемента и арматуры уже повысили цены, в связи с этим приходится корректировать конечную стоимость нашего жилья».
И это не все факторы увеличения стоимости жилых объектов. По данным Ильдара Хусаинова, средний срок экспозиции квартир за последние три месяца сократился в два раза, а размер торга сократился с 5-7% в первом квартале 2009 года, до 1%, а порой торга вообще нет. Это все серьезные индикаторы того, что нас ожидает рост цен, который будет, скорее всего, выше роста инфляции, уверен руководитель структуры.
Еще один толчок к повышению цен – дефицит нового жилья. Уже сегодня 70% рынка – вторичное жилье, в следующем году, по мнению Ильдара Хусаинова, эта доля будет еще выше. Как пояснил Александр Пахомов, начатые в 2008 году строительные объекты близятся к завершению, но в «пропасти» с 2008 до 2010 новых объектов начато немного, поэтому дефицит нового жилья случится. В дополнение к этому в строительном секторе идет явное перераспределение, считает Хусаинов, то есть строить будут только крупные компании, и строить будут больше комплексно, так как это удешевляет и облегчает строительство и согласование градостроительной документации, добавила коммерческий директор «ТДСК» Лариса Новикова.
По мнению экспертов, повышение цен на недвижимость безусловно будет, поскольку падение цен уже достигло максимальной точки. Спрос на ипотечные кредиты будет расти, поэтому застройщикам необходимо набирать обороты в строительстве.
Евгения Лямзина