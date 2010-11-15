Тюменская область — это не только минеральные источники, но и…

Туристическая активность в России растет, рассказала главный
Наиболее перспективными видами туризма являются экологический, сельский, автомобильный, круизный. Так, автомобильный туризм становится популярным, потому что все больше россиян предпочитают планировать путешествия самостоятельно; российский автопарк увеличивается на 2,5 млн. автомобилей в год.
По мнению Екатерины Гусевой, перспективным для развития туризма является разработка межрегиональных проектов. В настоящее время наша область участвует в реализации проекта «По следам Ермака», в котором, кроме тюменского региона, задействованы Свердловская и Омская области. «Этот маршрут — альтернатива «Золотому кольцу», — заметила директор областного департамента стратегического развития Светлана Барейша.
В 2008 году в нашей области побывали 1,29 млн. туристов, в 2009 их количество сократилось до 1,04 млн., а за первое полугодие 2010 регион принял 670 тыс. человек. Такие статистические данные привела Светлана Барейша. По ее словам, доля иностранных туристов, посещающих Тюменскую область — всего 2%.
В докладе директор департамента рассказала о том, что сфера гостеприимства у нас развивается активно: об этом можно судить по увеличению инвестиций в нее, строительству гостиниц и санаториев, открытию новых туристических объектов. По словам Светланы Степановны, привлечение инвестиций в туристическую отрасль началось с 2006 года. В первый год они составили 0,64 млрд. руб., в 2007 — 4,79 млрд. руб., 2008 — 9, 12 млрд. руб., 2009 — 8,47 млрд. руб.
За это время номерной фонд гостиниц Тюменской области увеличился примерно на 5 тысяч мест. Так как поток туристов в нашу область в последние годы глобально не вырос, а гостиниц стало больше, получилось, что загрузка отдельных мест уменьшилась, турпоток «размазался». Кроме этого, появились домашние гостиницы, где за относительно скромную сумму (около 1000 руб.) можно на сутки снять неплохую квартиру, которые также создают серьезную конкуренцию гостиницам.
С ростом туристической инфраструктуры увеличилось и количество занятых в этой сфере экономики — в 2009 году таких было около 19,2 тыс. человек (около 3% от общего числа). Они работают в ресторанах, турфирмах, культуре, спорте и
Что же может предложить Тюменская область гостям? Наш город интересен своей историей: у нас есть деревянное зодчество, храмы и монастыри; есть архитектура и памятники советского периода, которые могут быть интересны, например, китайцам.
Тюмень — деловой центр, поэтому многие люди приезжают сюда с
Следующее направление отдыха в нашем регионе вы найдете в Тюменском районе — зоне рекреации. Прекрасно отдохнуть и оздоровиться вы можете в санаториях, на загородных турбазах и знаменитых термальных источниках. По санаториям — мы серьезные конкуренты Свердловской области. В летний период загрузка там достигает 120%.
Горячий источник «Верхнего Бора» уже принимает большой поток туристов, поэтому, если привлекать людей в этом направлении дополнительно, нужно построить новые объекты. «Это один из брендов, которые нужно использовать для привлечения туристского потока, — считает Светлана Барейша — Минеральных источников у нас много, но пока нет желающих сделать из них хороший туристический продукт, инвестировать в них».
Кроме этого, в качестве туристических объектов интересны село Покровское (Распутин), Тобольск — духовный центр Сибири, Абалак — место для семейного отдыха, развлечений выходного дня в «русском Диснейленде», паломнического туризма; Уват — территория спорта и активного туризма, охоты, рыбалки; Ялуторовск — город исторических событий;
Первые шаги по продвижению туристических ресурсов уже делаются: через
С ней согласна менеджер отдела консультационных услуг в области недвижимости и гостиничного бизнеса «Эрнст энд Янг — Оценка» Екатерина Янут: «Люди любят отдыхать не только летом, но и зимой — кататься за городом на лыжах и так далее. Поэтому отели, расположенные недалеко от больших городов, таких как Тюмень, могут привлечь даже больше клиентов, чем те, что находятся на удаленных курортах».
Что в Тюменской области хорошо и плохо в туристической сфере? Об этом рассказал сопредседатель Совета по национальной конкурентоспособности Андрей Шестапалов. Хорошо то, что наш регион начал выходить за пределы стихийно складывающегося туристического рынка. С другой стороны, «Тюменской области необходим бренд, который бы демонстрировал ее отличия от других регионов, — считает Андрей Геннадьевич. — Ведь любой регион, куда бы вы ни приехали, расскажет вам о замечательных местах, истории, пригласит в санатории. У человека большой вопрос, что такого особенного он получит здесь, на что стоит потратить как минимум 3 часа дороги, ведь то же самое можно получить, например, в Смоленске или Костроме».
Таким образом, необходимо разработать бренд, который будет отличать Тюменскую область от других, высказал предложение сопредседатель Совета по национальной конкурентоспособности. Татьяна Гостенина предложила сделать одним из брендов горячие источники, тем более что наши соседи из Екатеринбурга уже знакомы с нашим городом в этом качестве. «Конечно, нужен и объект, который будет удовлетворять спрос на термальные воды», — подчеркнула она.
Кроме этого, Тюменской области не хватает активности и инициативности в продвижении и продажах, считают эксперты. «Вы продаетесь не так агрессивно, как нужно. Это то, чего не хватает вашему региону», — отметила
Опытом превращения города из индустриального центра в туристический объект на конференции поделился
Экспертов и зрителей интересовало, на какие средства это было сделано.
Таким образом, у Тюменской области есть все шансы стать регионом, который будет пользоваться популярностью у туристов: у нас есть где отдохнуть и что посмотреть, где остановиться и развлечься. Теперь нужно, чтобы об этом узнали не только тюменцы и соседние регионы, но и жители всей России и зарубежья.
Фото с сайта Turnaevo.ru