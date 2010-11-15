Тюменская область — это не только минеральные источники, но и…

Что в Тюменской области хорошо и плохо в туристической сфере? Об этом рассказал сопредседатель Совета по национальной конкурентоспособности Андрей Шестапалов. Хорошо то, что наш регион начал выходить за пределы стихийно складывающегося туристического рынка. С другой стороны, «Тюменской области необходим бренд, который бы демонстрировал ее отличия от других регионов, — считает Андрей Геннадьевич. — Ведь любой регион, куда бы вы ни приехали, расскажет вам о замечательных местах, истории, пригласит в санатории. У человека большой вопрос, что такого особенного он получит здесь, на что стоит потратить как минимум 3 часа дороги, ведь то же самое можно получить, например, в Смоленске или Костроме».