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Тюменская область — это не только минеральные источники, но и…

15 ноября 2010, 12:34
Как привлечь поток туристов в наш регион и сделать его излюбленным местом отдыха иностранцев и россиян, обсуждали на конференции «Туризм в Тюменской области: региональные особенности и перспективы развития», которая состоялась в Технопарке 12 ноября.
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Туризм

Туристическая активность в России растет, рассказала главный специалист-эксперт управления развития внутреннего туризма и государственных туристских проектов Федерального агентства по туризму Екатерина Гусева. Так, в 2009 году внутренний туристический поток составил 34,5 млн. человек, основная часть его приходится на Южный федеральный округ (Краснодарский край) — более 16 млн. человек, тогда как в Уральском федеральном округе отдыхают всего около 2 млн. человек.

Наиболее перспективными видами туризма являются экологический, сельский, автомобильный, круизный. Так, автомобильный туризм становится популярным, потому что все больше россиян предпочитают планировать путешествия самостоятельно; российский автопарк увеличивается на 2,5 млн. автомобилей в год.

По мнению Екатерины Гусевой, перспективным для развития туризма является разработка межрегиональных проектов. В настоящее время наша область участвует в реализации проекта «По следам Ермака», в котором, кроме тюменского региона, задействованы Свердловская и Омская области. «Этот маршрут — альтернатива «Золотому кольцу», — заметила директор областного департамента стратегического развития Светлана Барейша.

В 2008 году в нашей области побывали 1,29 млн. туристов, в 2009 их количество сократилось до 1,04 млн., а за первое полугодие 2010 регион принял 670 тыс. человек. Такие статистические данные привела Светлана Барейша. По ее словам, доля иностранных туристов, посещающих Тюменскую область — всего 2%.

В докладе директор департамента рассказала о том, что сфера гостеприимства у нас развивается активно: об этом можно судить по увеличению инвестиций в нее, строительству гостиниц и санаториев, открытию новых туристических объектов. По словам Светланы Степановны, привлечение инвестиций в туристическую отрасль началось с 2006 года. В первый год они составили 0,64 млрд. руб., в 2007 — 4,79 млрд. руб., 2008 — 9, 12 млрд. руб., 2009 — 8,47 млрд. руб.

За это время номерной фонд гостиниц Тюменской области увеличился примерно на 5 тысяч мест. Так как поток туристов в нашу область в последние годы глобально не вырос, а гостиниц стало больше, получилось, что загрузка отдельных мест уменьшилась, турпоток «размазался». Кроме этого, появились домашние гостиницы, где за относительно скромную сумму (около 1000 руб.) можно на сутки снять неплохую квартиру, которые также создают серьезную конкуренцию гостиницам.

С ростом туристической инфраструктуры увеличилось и количество занятых в этой сфере экономики — в 2009 году таких было около 19,2 тыс. человек (около 3% от общего числа). Они работают в ресторанах, турфирмах, культуре, спорте и санаторно-курортных учреждениях.

Что же может предложить Тюменская область гостям? Наш город интересен своей историей: у нас есть деревянное зодчество, храмы и монастыри; есть архитектура и памятники советского периода, которые могут быть интересны, например, китайцам.

Тюмень — деловой центр, поэтому многие люди приезжают сюда с бизнес-целями. Наш очень серьезный конкурент в этом направлении — Екатеринбург: там проходят деловые мероприятия международного уровня, появляются новые гостиницы, планируется строительство экспоцентра. Кроме этого, минус Тюмени в том, что у нас нет MICE-оператора, который мог бы готовить и проводить деловые мероприятия, сдавая их «под ключ».

Следующее направление отдыха в нашем регионе вы найдете в Тюменском районе — зоне рекреации. Прекрасно отдохнуть и оздоровиться вы можете в санаториях, на загородных турбазах и знаменитых термальных источниках. По санаториям — мы серьезные конкуренты Свердловской области. В летний период загрузка там достигает 120%.

Горячий источник «Верхнего Бора» уже принимает большой поток туристов, поэтому, если привлекать людей в этом направлении дополнительно, нужно построить новые объекты. «Это один из брендов, которые нужно использовать для привлечения туристского потока, — считает Светлана Барейша — Минеральных источников у нас много, но пока нет желающих сделать из них хороший туристический продукт, инвестировать в них».

Кроме этого, в качестве туристических объектов интересны село Покровское (Распутин), Тобольск — духовный центр Сибири, Абалак — место для семейного отдыха, развлечений выходного дня в «русском Диснейленде», паломнического туризма; Уват — территория спорта и активного туризма, охоты, рыбалки; Ялуторовск — город исторических событий; крестьянско-фермерское хозяйство Турнаево Нижнетавдинского района — лосиная ферма, хаски.

Первые шаги по продвижению туристических ресурсов уже делаются: через две-три недели будет запущен сайт, посвященный возможностям нашего региона и планированию отдыха в нем; на Цветном бульваре появится информационный киоск. Чтобы разместить там информации о себе, туристическим компаниям нужно будет выбрать один из пакетов (стоимость варьируется от 10 до 100 тыс. руб.) в Информационно-туристическом центре Тюменской области.

Специалист-эксперт управления развития внутреннего туризма и государственных туристских проектов Федерального агентства по туризму отметила, что Тюменскую область она оценивают как перспективное направление.

С ней согласна менеджер отдела консультационных услуг в области недвижимости и гостиничного бизнеса «Эрнст энд Янг — Оценка» Екатерина Янут: «Люди любят отдыхать не только летом, но и зимой — кататься за городом на лыжах и так далее. Поэтому отели, расположенные недалеко от больших городов, таких как Тюмень, могут привлечь даже больше клиентов, чем те, что находятся на удаленных курортах».

Что в Тюменской области хорошо и плохо в туристической сфере? Об этом рассказал сопредседатель Совета по национальной конкурентоспособности Андрей Шестапалов. Хорошо то, что наш регион начал выходить за пределы стихийно складывающегося туристического рынка. С другой стороны, «Тюменской области необходим бренд, который бы демонстрировал ее отличия от других регионов, — считает Андрей Геннадьевич. — Ведь любой регион, куда бы вы ни приехали, расскажет вам о замечательных местах, истории, пригласит в санатории. У человека большой вопрос, что такого особенного он получит здесь, на что стоит потратить как минимум 3 часа дороги, ведь то же самое можно получить, например, в Смоленске или Костроме».

Таким образом, необходимо разработать бренд, который будет отличать Тюменскую область от других, высказал предложение сопредседатель Совета по национальной конкурентоспособности. Татьяна Гостенина предложила сделать одним из брендов горячие источники, тем более что наши соседи из Екатеринбурга уже знакомы с нашим городом в этом качестве. «Конечно, нужен и объект, который будет удовлетворять спрос на термальные воды», — подчеркнула она.

Кроме этого, Тюменской области не хватает активности и инициативности в продвижении и продажах, считают эксперты. «Вы продаетесь не так агрессивно, как нужно. Это то, чего не хватает вашему региону», — отметила вице-президент «Федерации рестораторов и отельеров».

Опытом превращения города из индустриального центра в туристический объект на конференции поделился вице-мэр французского города Амневиль Алэн Сталь. Город расположен на севере Франции, его население составляет всего 10 тыс. человек. Благодаря целенаправленной работе с 1964 г. по наши дни, он стал ведущим туристическим центром. Что же было здесь сделано? Руководители города за несколько лет создали здесь такие туристические объекты как крытый каток, находящийся в лесу, который в определенное время года превращается в бассейн; нашли термальный источник; построили казино и развлекательные площадки; организовали зоопарк (самый крупный в Европе); возвели искусственный горнолыжный спуск высотой 600 м; планируют построить аквадром — имитацию тропического пляжа.

Экспертов и зрителей интересовало, на какие средства это было сделано. Вице-мэр ответил, что частично на бюджетные, частично — привлекался частный капитал. «Как к преобразованиям отнеслись жители города?», — задали вопрос из зала. «Крайне пессимистично», — ответил Алэн Сталь.

Таким образом, у Тюменской области есть все шансы стать регионом, который будет пользоваться популярностью у туристов: у нас есть где отдохнуть и что посмотреть, где остановиться и развлечься. Теперь нужно, чтобы об этом узнали не только тюменцы и соседние регионы, но и жители всей России и зарубежья.

Фото с сайта Turnaevo.ru

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