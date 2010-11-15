Бренд или подделка? Как их отличить

Мнение о том, что поддельная продукция бывает только на рынке, уже не совсем верно. Конечно, около 90% рыночной продукции является контрафактным, но и в больших торговых центрах и магазинах Тюмени можно купить недоброкачественный товар, например, с истекшим сроком годности. Уберечься от подделок достаточно сложно, но все же можно взять на вооружение рекомендации специалистов.

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