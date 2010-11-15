Бренд или подделка? Как их отличить

Как сообщает Тюменская таможня, рынки заполонены вещами, которые имитируют внешний вид бренда. Ведь зачастую визуальное отличие подделки от бренда незначительно — могут отличаться цвет упаковки, печать текста.
При этом имеются ошибки и отличия в написании названия, в том числе заменена или добавлена одна буква, а могут быть просто переставлены местами слова или буквы, что с первого взгляда не бросается в глаза. (Например: Chanel — Channell, Louis Vuitton — Louie Vuton, Adidas — Abbibac, Versace — Vercace, Dolce & Gabbana — Dolse Cabana, Nike — Naik, Burberrys — Barbarrys, Dior — Duor, Noa — Moa. Такой вид подделок рассчитан на невнимательного покупателя.
Огромное количество людей хочет носить брендовую одежду и аксессуары. Но, к сожалению, далеко не каждому это по карману, поэтому часть населения удовлетворяется недорогими копиями брендовых изделий, а некоторые могут спокойно купить и просто дешевую подделку. Одни покупают дизайнерскую одежду за ее высокое качество, другим же достаточно просто бирки известного бренда.
Прежде всего следует обращать внимание на уровень цены. Изделие от кутюр не может быть дешевым. Почему дизайнерские изделия значительно дороже? Значительные затраты связанны с разработкой дизайна, логотипа, а также рекламной компанией. Оригинальная вещь отличается качественным материалом, аккуратным пошивом.
Для того чтобы создать подделку под высококачественный бренд нужно просто тщательно рассмотреть оригинал, и потом повторить из дешевого материала то, что создавалась и придумывалось не легким трудом, на рекламу затрачиваться тоже не нужно, ведь эта фирма уже зарекомендовала себя, как производитель высококачественных и модных изделий.
Как обнаружить подделку:
1. Оригинальные (брендовые) дизайнерские вещи не продаются на рынках, в маленьких магазинах. Оригинальную продукцию нужно искать на официальном сайте интересующего вас бренда, там можно найти и список фирменных магазинов. Лучше покупать продукцию в официальных магазинах марки, где есть специальное оборудование, предоставляются тестеры, дается полная консультация по выбранному товару.
2. Поддельная вещь всегда имеет невысокую стоимость в сравнении с оригинальной вещью. Перед тем как отправиться на шопинг за брендами изучите на сайте уровень цен. К примеру, если вы видите дизайнерский сумку от Chanel, Louis Vuitton, DG, Prada, за 1500 — 2500 руб. не в фирменном магазине компании — это однозначно подделка; оригинальную продукцию вышеуказанных фирм невозможно купить за подобную сумму. Низкая цена должна сразу же насторожить.
3. Один из основных признаков, который характеризует поддельную вещь — это ее невысокое качество. Все подделки шьются из более дешевого материала по сравнению с оригинальной брендовой вещью. Внимательно рассмотрите вещь перед покупкой. Обратите внимание на качество пошива, строчки, торчащие нитки, а также на пришивные элементы, на общий вид вещи — в подделке это все далеко от идеального.
4. Большинство подделок поступают из Китая, Таиланда, Японии, Турции. Старайтесь покупать вещи непосредственно в стране, где производится бренд. Тогда риск стать жертвой недобросовестных продавцов значительно ниже.
5. Обратите внимание и на этикетку. На ней может быть указан код коллекции, к которой относится данная модель. Если это импортная продукция, она должна иметь описание на русском языке, содержащем свойства, состав материала, сведения о
К сожалению, на сегодняшний день не редкость духи, выветривающиеся через 10 мин.; тушь, крем или блеск для губ, иной раз и одежда вызывают аллергию. Всегда обращайте внимание на срок годности. Он должен быть не затертым, а явно проступающим.
Фото с сайта face.ru