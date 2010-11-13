Меняю неприватизированную «трешку» на дом под Тюменью

- Чаще обращаются по вопросу размена трехкомнатных квартир на более мелкое жилье. Такое случается обычно при принудительном расселении. Когда жить в одной квартире семья не может по бытовым обстоятельствам, и одна из сторон против размена, тогда вопрос решается с помощью суда. Сложность здесь состоит в том, что для суда нужно предоставить не один, а три варианта, на одном из которых стороны должны остановиться. В дополнение возникает иная сложность: судье важны показания второй стороны обмена. То есть те граждане, чьи площади будут обменяны на муниципальную «трешку» должны быть согласны с этим действом и подкрепить свое согласие в суде, но, увы, не каждый в силу своей занятости и собственного отношения к судам, готов брать на себя ответственность ввязываться в чей-то конфликт.