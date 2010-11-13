Меняю неприватизированную «трешку» на дом под Тюменью

Если говорить о сделках с жильем, то чаще подразумеваются квартиры собственников, то есть купленные или приватизированные площади. И все же в Тюмени сегмент неприватизированного жилья еще сохранился, поэтому возникают и вопросы, какие операции можно производить с таким жильем.
По сути, неприватизированная жилплощадь – та, которую гражданам предоставило государство, поэтому практически никаких сделок с ним проводить нельзя. Единственное, на что может надеяться наниматель муниципального жилья, обмен квартиры. На вопросы по этой теме ответил гендиректор «ТГУ по обмену и продаже недвижимости» Алексей Зверев.
- На какое жилье можно обменять неприватизированную квартиру?
- Обменять неприватизированное жилье можно на опять же неприватизированное. Для непосредственного обмена нужен небольшой пакет документов. Но подготовку к обмену нужно проходить достаточно длительную.
- Какие документы нужны для обменной сделки?
- До 2005 года документом на неприватизированное жилье был ордер, но после, с введением нового жилищного кодекса, документом стал договор социального найма. На сегодня старые ордера принимаются на приватизацию. То есть, чтобы приватизировать жилье, заключать договор социального найма не обязательно, тем не менее, для мены договор необходим. Даже чтобы прописать кого-то в неприватизированную квартиру, так же необходим договор социального найма или дополнительное соглашение к нему (при наличии договора).
Если договор есть, находите подходящее жилье, жильцы которого также нужный договор имеют. Стороны приходят в управление жилищной политики, где составляется договор обмена, на основании которого заключаются другие договоры социального найма на уже новое жилье.
- Можно ли поменять неприватизированную квартиру на площадь в собственности?
- Поменять неприватизированную квартиру на жилье собственника можно, но уже сложнее. Здесь необходимо участие суда.
В суд с просьбой разрешить обменную операцию обращается наниматель жилья, а также собственник той, квартиры, на которую планируется обмен. Если суд приходит к положительному решению, то наниматель становится собственником нового жилья, а бывший собственник, меняя свою квартиру, приобретает статус нанимателя. При этом если право приватизации гражданином не использовано (то есть предыдущую квартиру он покупал), он может приватизировать полученное по обмену муниципальное жилье. Если же право приватизации человеком уже использовано, ничто не помешает ему включить в договор социального найма своих родственников, например, совершеннолетних детей, и приватизировать квартиру на них.
- При обмене неприватизированных квартир объекты должны совпадать по площади?
- При обмене неприватизированного жилья варианты подбираются самим нанимателем. Обычно обмен производится на приблизительно равные по площадям квартиры.
- Может ли состояться обмен на другую площадь с доплатой?
- Даже примерно одинаковые жилые площади при обмене не исключают того, что объект, по сути, должен быть дороже, то есть район города, год постройки дома, какой-то ремонт – все может влиять на ценность объекта, поэтому неофициально наниматели могут договориться о какой-либо доплате, тем не менее, подкрепить ее документально в рамках данной сделки не получится. Когда граждане меняются муниципальным жильем, доплат быть не может, так как квадратные метры не являются собственностью жильцов.
- Какие квартиры меняют чаще?
- Чаще обращаются по вопросу размена трехкомнатных квартир на более мелкое жилье. Такое случается обычно при принудительном расселении. Когда жить в одной квартире семья не может по бытовым обстоятельствам, и одна из сторон против размена, тогда вопрос решается с помощью суда. Сложность здесь состоит в том, что для суда нужно предоставить не один, а три варианта, на одном из которых стороны должны остановиться. В дополнение возникает иная сложность: судье важны показания второй стороны обмена. То есть те граждане, чьи площади будут обменяны на муниципальную «трешку» должны быть согласны с этим действом и подкрепить свое согласие в суде, но, увы, не каждый в силу своей занятости и собственного отношения к судам, готов брать на себя ответственность ввязываться в чей-то конфликт.
- Как влияет на обмен неприватизированного жилья перепланировка?
- Среди документов, предоставленных в управление жилищной политики для заключения договора социального найма, должен быть технический паспорт, в котором должно быть отражено, была ли в квартире перепланировка. При не узаконенной перепланировке в заключении договора соцнайма будет отказано. Узаконить перепланировку можно опять-таки в судебном порядке, и только затем можно получить необходимый договор. Не узаконенная перепланировка не является препятствием для продажи приватизированного жилья, но обмен неприватизированного жилья с незарегистрированными изменениями в квартире не состоится.
- Какие квартиры обмену не подлежат?
- Обмену не подлежат квартиры в аварийных домах, а также при обстоятельствах, когда мена приведет к ухудшению жилищных условий одного из нанимателей. При обмене на жилье в собственности необходимо учесть, что квартира не должна быть в залоге или арестована.
- Как Вы думаете, почему в Тюмени до сих пор есть неприватизированные квартиры?
- Как я уже говорил, в большинстве своем жилищный фонд в Тюмени уже приватизирован. Неприватизированными остаются те площади, жильцы которых столкнулись с какими-либо проблемами. Причиной может быть отсутствие человека, на которого можно оформить жилье в собственность, например, когда все жильцы дома уже воспользовались правом на приватизацию. Еще одна причина не приватизировать жилье – личные отношения жильцов, при которых некоторые члены семьи выступают против приватизации.
Есть и категория людей, откладывающие дела на потом. Например, с продлением срока приватизации до 2013 года, очереди в комитет по приватизации стали меньше, поскольку часть людей перестала торопиться с заключением договоров.
Евгения Лямзина