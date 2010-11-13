Дайджест Nashgorod.ru с 6 по 12 ноября

«В переписи не участвовал принципиально. Последний раз когда я ответил на вопросы государства, я и моя супруга были оштрафованы на 1 500 рублей каждый за отсутствие регистрации (а мог бы соврать), а в это время в соседней квартире жарилась шаурма на батальон. Несомненно у всех была регистрация, разрешение на работу и отсутствовали наркотики. Надеюсь очень скоро буду участвовать в переписи как гражданин другой страны».