Дайджест Nashgorod.ru с 6 по 12 ноября

Информацию об Ане готовы купить
Денежное вознаграждение за достоверную информацию о местонахождении Ани Анисимовой обещает главное управление внутренних дел по Тюменской области. Контактные телефоны: 793–280; 793–016,
В
Мнения форумчан:
«Мда… столько времени прошло(((и не нашли»
«СашаФ пишет: герои по геройствовали, нашумели дальше некуда, преступники перепугались в дым, в общем как обычно здравый рассудок на последнем месте на первом тупая истерика…. и толку ноль!
Люди честно искали. Собрали очень много добровольцев. Зря Вы так. Не все из них, конечно, приходили искать, но большинство — молодцы. И от меня им спасибо».
Искать виноватых никогда не поздно?
В Тюмени
Около 5 часов 23 мая Артём Яремчук в компании двух знакомых возвращался из ночного клуба «Голливуд». По пути решили зайти в ресторан «Макдональдс» на улице Ленина. Около ресторана Яремчук услышал, что стоявших в очереди людей оскорбляют незнакомые молодые и сделал им замечание. Произошёл конфликт, во время которого Яремчуку была причинена
Мнения форумчан:
«Ничего кроме возмущения статья не вызвала!!! Произошло в мае… чего тянули то??? Как всегда наплевательское отношение»…
«Даааа…, вот и помог парень, называется…спрашивается, а надо ли было»? «Хватит на милицию наезжать. Умные если, идите поработайте».
Один брызнул — 11 пострадали
ЧП произошло в тюменской гимназии № 1. Во время перемены один из учеников пустил струю газа из перцового баллончика. В результате происшествия 11 школьников увезли машины скорой помощи.
Информацию, полученную от свидетелей инцидента, подтвердил заместитель главного врача «Станции скорой медицинской помощи» Игорь Ярков. По его словам, повода драматизировать ситуацию нет: «тяжелых» пациентов среди школьников не было.
Мнения форумчан:
«Эм, а зачем скорую гонять по таким случаям? Перец это же не
«А если не придет в норму? банальный отек гортани изза непереносимости/аллергии, асфиксия и…? кто ответит на вопросы мамы и папы „почему не вызвали скорую?“ товарисч с форума под ником D.Lans»?
«Перцовка? ерунда. дети меняются, а баловства все те же и у нас это было. еще аккумуляторы мотоциклетные под одежду и провода через рукав — вот это реально бодрячок был! детство есть детство — по рукам и ногам все равно не связать».
Им не важно, что важно России
Дать ответы на вопросы переписчиков в Тюменской области отказались 0,8% жителей. Причины, по которым это произошло, были разные — от религиозных убеждений до обид за маленькую пенсию или долгое отсутствие горячей воды. Переписчики учли цыган, бомжей, обитателей монастырей
В «злачные квартиры» переписчики приходили только в сопровождении сотрудников милиции. Граждан, проживающих там, оказалось около 19 тысяч. Также знали милиционеры все места обитания бомжей и даже подготовили к приходу переписчиков. Бомжи отвечали на вопросы охотно, «для них это общение было событием, некоторых даже умыли к этому дню», — сказала Надежда Менова.
При подготовке к переписи облстат провел встречу в Тюмени с цыганским бароном. Однако его согласия оказалось мало: в первый заход переписчиков в «цыганскую слободу» не пустили. Пришлось обращаться к барону вновь. И после этого переписчики ходили по цыганским улицам с сопровождающими.
Была предварительная встреча и с представителями всех конфессий Тюменской области. Поэтому переписчики, в частности, без особых сложностей выполнили свою работу в монастырях. Однако говоря о причинах, по которым тюменцы отказывались отвечать на вопросы переписи, первой руководитель облстата назвала религиозные убеждения. Кроме того —
Мнения форумчан:
«В переписи не участвовал принципиально. Последний раз когда я ответил на вопросы государства, я и моя супруга были оштрафованы на 1 500 рублей каждый за отсутствие регистрации (а мог бы соврать), а в это время в соседней квартире жарилась шаурма на батальон. Несомненно у всех была регистрация, разрешение на работу и отсутствовали наркотики. Надеюсь очень скоро буду участвовать в переписи как гражданин другой страны».
«0,8%? Чушь. Гораздо больше. Среди моих знакомых чуть ли не половина не переписывались».
Улицы те же, движение — другое
В Тюмени на ул. Советской и ул. Хохрякова на участке от ул. Профсоюзной до ул. Первомайской планируется ввести одностороннее движение транспорта. Движение по ул. Советской будет организовано от ул. Профсоюзной в сторону ул. Первомайской. Движение по ул. Хохрякова — от ул. Первомайской в направлении ул. Профсоюзной.
На пересечении ул. Профсоюзной с ул. Хохрякова будет установлен светофор.
Мнения форумчан:
«Да на этих улицах давно пора односторонки сделать, там
«Видимо еще много народу с правами ездит, ЛИШИТЬ ПРАВ ВСЕХ, для начала на право управления автотраспортом, а потом и дышать будем по очереди».
«Наставить светофоров в центре города, где и так пробки днём и ночью — ну конечно, очень умнО и правильно! А между тем у нас существуют очень оживлённые в плане движения улицы, где светофоров не хватает… Например, ул. Ямская от самого поворота со Строительного института и до ул. Полевой не имеет светофоров. Несколько кварталов подряд, там и городской бассейн, и детский садик на Казанке сразу за поворотом, и ледовый корт зимой заливают, и повороты в частный сектор и обратно, и