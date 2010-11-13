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Дайджест Nashgorod.ru с 6 по 12 ноября

13 ноября 2010, 16:08
Поиски Ани Анисимовой по- прежнему привлекают внимание посетителей портала Nashgorod.ru. Прошел месяц с того времени, как 11-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Информации о том, что удалось установить милиции, пока нет, но всякое сообщение на эту тему тюменцы смотрят и обсуждают. Происшествия, случившиеся несколько месяцев назад, и на этой неделе, предварительные итоги переписи и изменения схемы проезда в центре города также были интересны форумчанам. Об этом — в очередном дайджесте портала Nashgorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Информацию об Ане готовы купить

Денежное вознаграждение за достоверную информацию о местонахождении Ани Анисимовой обещает главное управление внутренних дел по Тюменской области. Контактные телефоны: 793–280; 793–016, e-mail: [email protected].

В пресс-службе областного ГУВД уточнили, что размер вознаграждения будет зависеть от важности полученной информации.

Мнения форумчан:

«Мда… столько времени прошло(((и не нашли»

«СашаФ пишет: герои по геройствовали, нашумели дальше некуда, преступники перепугались в дым, в общем как обычно здравый рассудок на последнем месте на первом тупая истерика…. и толку ноль!

Люди честно искали. Собрали очень много добровольцев. Зря Вы так. Не все из них, конечно, приходили искать, но большинство — молодцы. И от меня им спасибо».

Искать виноватых никогда не поздно?

В Тюмени 22-летнего Артёма Яремчука ночью 23 мая избили у ресторана «Макдональдс». Спустя несколько недель Артем скончался в облбольнице № 2. Следствие разыскивает очевидцев конфликта у ресторана.

Около 5 часов 23 мая Артём Яремчук в компании двух знакомых возвращался из ночного клуба «Голливуд». По пути решили зайти в ресторан «Макдональдс» на улице Ленина. Около ресторана Яремчук услышал, что стоявших в очереди людей оскорбляют незнакомые молодые и сделал им замечание. Произошёл конфликт, во время которого Яремчуку была причинена черепно-мозговая травма. 6 июня потерпевший, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Мнения форумчан:

«Ничего кроме возмущения статья не вызвала!!! Произошло в мае… чего тянули то??? Как всегда наплевательское отношение»…

«Даааа…, вот и помог парень, называется…спрашивается, а надо ли было»? «Хватит на милицию наезжать. Умные если, идите поработайте».

Один брызнул — 11 пострадали

ЧП произошло в тюменской гимназии № 1. Во время перемены один из учеников пустил струю газа из перцового баллончика. В результате происшествия 11 школьников увезли машины скорой помощи.

Информацию, полученную от свидетелей инцидента, подтвердил заместитель главного врача «Станции скорой медицинской помощи» Игорь Ярков. По его словам, повода драматизировать ситуацию нет: «тяжелых» пациентов среди школьников не было.

Мнения форумчан:

«Эм, а зачем скорую гонять по таким случаям? Перец это же не нервно-паралитический газ: десять минут глаза пощиплет, горло попершит и всё придёт в норму».

«А если не придет в норму? банальный отек гортани изза непереносимости/аллергии, асфиксия и…? кто ответит на вопросы мамы и папы „почему не вызвали скорую?“ товарисч с форума под ником D.Lans»?

«Перцовка? ерунда. дети меняются, а баловства все те же и у нас это было. еще аккумуляторы мотоциклетные под одежду и провода через рукав — вот это реально бодрячок был! детство есть детство — по рукам и ногам все равно не связать».

Им не важно, что важно России

Дать ответы на вопросы переписчиков в Тюменской области отказались 0,8% жителей. Причины, по которым это произошло, были разные — от религиозных убеждений до обид за маленькую пенсию или долгое отсутствие горячей воды. Переписчики учли цыган, бомжей, обитателей монастырей и т. д. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель Тюменьоблстата Надежда Менова.

В «злачные квартиры» переписчики приходили только в сопровождении сотрудников милиции. Граждан, проживающих там, оказалось около 19 тысяч. Также знали милиционеры все места обитания бомжей и даже подготовили к приходу переписчиков. Бомжи отвечали на вопросы охотно, «для них это общение было событием, некоторых даже умыли к этому дню», — сказала Надежда Менова.

При подготовке к переписи облстат провел встречу в Тюмени с цыганским бароном. Однако его согласия оказалось мало: в первый заход переписчиков в «цыганскую слободу» не пустили. Пришлось обращаться к барону вновь. И после этого переписчики ходили по цыганским улицам с сопровождающими.

Была предварительная встреча и с представителями всех конфессий Тюменской области. Поэтому переписчики, в частности, без особых сложностей выполнили свою работу в монастырях. Однако говоря о причинах, по которым тюменцы отказывались отвечать на вопросы переписи, первой руководитель облстата назвала религиозные убеждения. Кроме того — из-за обид на маленькую пенсию, долгое отсутствие воды и т. п. Так, в Тюмени жители одного подъезда дружно заявили: не будут участвовать в переписи, потому что у них долго нет горячей воды.

Мнения форумчан:

«В переписи не участвовал принципиально. Последний раз когда я ответил на вопросы государства, я и моя супруга были оштрафованы на 1 500 рублей каждый за отсутствие регистрации (а мог бы соврать), а в это время в соседней квартире жарилась шаурма на батальон. Несомненно у всех была регистрация, разрешение на работу и отсутствовали наркотики. Надеюсь очень скоро буду участвовать в переписи как гражданин другой страны».

«0,8%? Чушь. Гораздо больше. Среди моих знакомых чуть ли не половина не переписывались».

Улицы те же, движение — другое

В Тюмени на ул. Советской и ул. Хохрякова на участке от ул. Профсоюзной до ул. Первомайской планируется ввести одностороннее движение транспорта. Движение по ул. Советской будет организовано от ул. Профсоюзной в сторону ул. Первомайской. Движение по ул. Хохрякова — от ул. Первомайской в направлении ул. Профсоюзной.

На пересечении ул. Профсоюзной с ул. Хохрякова будет установлен светофор.

Мнения форумчан:

«Да на этих улицах давно пора односторонки сделать, там из-за припаркованных машин двум встречным потокам сложно разъезжаться».

«Видимо еще много народу с правами ездит, ЛИШИТЬ ПРАВ ВСЕХ, для начала на право управления автотраспортом, а потом и дышать будем по очереди».

«Наставить светофоров в центре города, где и так пробки днём и ночью — ну конечно, очень умнО и правильно! А между тем у нас существуют очень оживлённые в плане движения улицы, где светофоров не хватает… Например, ул. Ямская от самого поворота со Строительного института и до ул. Полевой не имеет светофоров. Несколько кварталов подряд, там и городской бассейн, и детский садик на Казанке сразу за поворотом, и ледовый корт зимой заливают, и повороты в частный сектор и обратно, и выезды-въезды в сторону гаражей в оврагах»…

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