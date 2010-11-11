Нужен ли мужчинам «техосмотр»?

Как часто вы, мужчины, отвозите свой автомобиль на техническое обслуживание? Скорее всего, раз в год или чаще. А как часто вы обращаетесь к урологам и андрологам, «обслуживая» свое тело? Наверное, значительно реже. Хотя автомобиль можно поменять, а вот проделать такой фокус со своим телом вряд ли удастся. Такое обращение к мужчинам было высказано на круглом столе на тему «Как уберечь мужское здоровье?», который состоялся накануне в Тюмени.

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