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Нужен ли мужчинам «техосмотр»?

11 ноября 2010, 17:44
Как часто вы, мужчины, отвозите свой автомобиль на техническое обслуживание? Скорее всего, раз в год или чаще. А как часто вы обращаетесь к урологам и андрологам, «обслуживая» свое тело? Наверное, значительно реже. Хотя автомобиль можно поменять, а вот проделать такой фокус со своим телом вряд ли удастся. Такое обращение к мужчинам было высказано на круглом столе на тему «Как уберечь мужское здоровье?», который состоялся накануне в Тюмени.
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Тюмень

Как часто вы, мужчины, отвозите свой автомобиль на техническое обслуживание? Скорее всего, раз в год или чаще. А как часто вы обращаетесь к урологам и андрологам, «обслуживая» свое тело? Наверное, значительно реже. Хотя автомобиль можно поменять, а вот проделать такой фокус со своим телом вряд ли удастся. Такое обращение к мужчинам было высказано на круглом столе на тему «Как уберечь мужское здоровье?», который состоялся накануне в пресс-центре «Комсомольской правды».

Ни для кого не секрет, что средняя продолжительность жизни мужчин в нашей стране очень невысокая — 57–58 лет, в Тюменской области она несколько выше — 60–61 год, рассказал главный уролог нашего региона Николай Казеко. «Чтобы убедиться в этом — пройдите по кладбищу», — предложил уролог, главный врач медицинского центра «Доктор, А» Ян Арбитайло. Самые частые причины смерти — сердечно-сосудистые и онкозаболевания, травматизм.

Директор лечебно-диагностического центра «Мужская консультация», уролог-андролог Юрий Молоков поведал о том, что каждый период жизни мужчины характеризуется своими урологическими заболеваниями: в начале это врожденные болезни мужских половых органов, затем — воспаления, после начала половой жизни — проблемы с эрекцией и эякуляцией. Через несколько лет мужчины начинают обращаться к урологам в связи с бесплодием, далее идут онкологические проблемы (рак предстательной железы находится на третьем месте по распространенности после рака легких и желудка). После этого мужчин начинает беспокоить эректильная дисфункция. Существует и возрастной андрогенный дефицит — уменьшается количество тестостерона.

О венерических заболеваниях как угрозе мужскому здоровью рассказала врач дерматовенеролог «Областного кожно-венерологического диспансера» Наталья Маслова. Она привела статистику по своему лечебному учреждению, но сразу оговорилась о том, что она не отражает реальной цифры заболевших: в статистику по заболеваниям входят только гонорея, хламидия, генитальный герпес и остроконечная кондилома; многие не обращаются к врачу и занимаются самолечением, покупая рекламируемые лекарства. Кроме этого, многие инфекции протекают бессимптомно и люди долгие годы обходятся без медицинской помощи.

Наталья Вячеславовна рассказала, что в 2009 году в диспансере было пролечено 32 824 мужчины, из них первый раз обратились 4 794 человека. «Цифры очень неутешительные», — признала дерматовенеролог. Много говорилось на круглом столе о репродуктивном здоровье мужчин, потому что около 50% виновников бесплодного брака — мужчины. Врачи рассказали о том, что в последнее время встречается такая причина мужского бесплодия как синдром нарушения хромосом, но из-за чего это происходит, пока не выяснили.

Использование памперсов не слишком хорошо влияет на мужское здоровье, считает главный уролог Тюменской области. «Памперс — это термостат с высокой температурой, — обратил внимание Николай Казеко. — Природой же заложено, что процесс зарождения семени вынесен из организма. В нашем организме температура 37 градусов, а яичко, в котором происходит сперматогенез, находится вне организма, при температуре 36 градусов. Чем дольше ребенок находится в памперсе, тем хуже проходит этот процесс». Результатом, по мнению уролога, является большой процент малоподвижных сперматозоидов у юношей.

Психологические корни проблем с мужским здоровьем обозначил психотерапевт Борис Приленский — неуважение, нелюбовь к себе и своему телу. Психотерапевту принадлежит высказывание об автомобиле, приведенное в начале статьи. Кроме этого, по его мнению, к бесплодию приводит и страхи, тревоги, желание забеременеть во что бы то ни стало — это, так называемое психогенное бесплодие. Если смотреть еще более глобально, один из источников проблем с мужским здоровьем — разрушенный институт семьи.

Врачей тревожит что многие мужские заболевания «помолодели», что в первую очередь связано с неправильным образом жизни. Другая причина — в сексуальные отношения стали вступать в более раннем возрасте. Кроме этого, эректильная функция — отражение состояния сосудов, поэтому «омоложение» сердечно-сосудистых заболеваний влечет и проблемы с эрекцией, рассказал Юрий Молоков. Он отметил, что эректильная дисфункция возникает за 4–5 лет до инфаркта.

Еще одна причина — стали лучше диагностировать, благодаря тому, что появилось более современное и мощное оборудование. В связи с этим директор ЛДЦ «Мужская консультация» рассказал анекдот: «Астрономы предлагают переименовать созвездие Большой медведицы. Ведь в последние десятилетия телескопы стали мощнее, и теперь понятно, что это — Большой медведь».

По словам заведующей отделением планирования семьи и репродукции «Перинатального центра» Татьяны Кирсановой, мужское здоровье практически не контролируется с подросткового возраста: даже при приписных комиссиях в военкоматах хирурги практически не раздевают и не осматривают мальчиков, а «заманить» на обследование их очень сложно.

«Перинатальный центр» организует профилактическую работу — проводит лекции для студентов и школьников, демонстрирует различные методы контрацепции. «Были у нас и неприятные случаи, — рассказала Татьяна Алексеевна. — „Сибирь православная“ начинала „разбираться“ с нашими специалистами, потому что решила, что мы пропагандируем свободные сексуальные отношения, совершенно переврав нашу идею». Заведующая отделением «Перинатального центра» согласилась, что охватить они могут не слишком много молодежи, поэтому выступила двумя руками «за» поддержку этого направления другими врачами и учреждениями.

Кроме этого, проблемы с мужским здоровьем не всегда квалифицированно излечиваются. Об этом говорил главный уролог Тюменской области. По его мнению, молодые врачи специализируются на урологии, уровенерологии, потому что это выгодно. Но в Англии врачу, чтобы стать урологом, нужно учиться 8 лет помимо основного образования, в Германии — 7 лет, а в России — всего 4 месяца. Поэтому уровень профессиональной подготовки очень низкий. Наприер, каждый второй уролог не знает, что такое уродинамика.

Большая медицинская проблема сейчас, касающаяся в том числе и мужского здоровья — самолечение. В чем это проявляется? Одни больные приходят в аптеку, называют диагноз и просят подобрать им лекарство подешевле; другие следуют совету друзей и соседей; третьи идут к шаманам, «бабкам»; четветые покупают китайские биодобавки. «Народ доверчив, но чудо-пилюли, которая вылечит все ваши заболевания, не существует, — подчеркнул Юрий Матвеевич. — Лекарства, которые обещают увеличить член на 5 см, не работают».

Таким образом, проблема сохранения мужского здоровья — многосторонняя. Чтобы сильный пол был здоровым, необходима и профилактика, и ежегодное посещение хорошего уролога-андролога, и следование его предписаниям. Тогда ваш «автомобиль» будет служить верой и правдой, а время жизни будет намного длиннее среднестатистического.

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