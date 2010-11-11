«Молодая семья» - 2011 пока «не работает»

Подходит к завершению реализация федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы. Сегодня начальник юридического управления Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Лариса Боровицкая рассказала о господдержке молодым семьям Тюменской области в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».
Статистика в цифрах
С 2006 года подпрограмма успешно реализуется в Тюменской области, этому в подтверждение увеличение из года в год числа молодых семей, желающих участвовать в подпрограмме. Даже сегодня, по данным Ларисы Боровицкой, численность резервного списка превышает количество участников основного.
За период с 2006 года свои жилищные условия смогли улучшить порядка 5 800 молодых семей. Социальные выплаты получили на сумму порядка 4 млрд. рублей, с помощью средств господдержки смогли построить порядка 450 тысяч квадратных метров жилья.
На сегодняшний день в области идет реализация списка 2010 года участников программы. Средства в областной бюджет поступили только в конце августа, но за два месяца реализации подпрограммы выдано уже 92% свидетельств. В список 2010 года включено 2 162 молодые семьи, из них свидетельства получили 1 986 участников. Из выданных свидетельств, уже получили средства 172 молодые семьи.
Активнее в 2010 году подпрограмма реализуется в Тюмени, Тюменском районе, Ишиме. Слабее реализуется в Тобольском районе (41% выданных свидетельств от общего списка). Неактивная реализация подпрограммы идет в тех районах, где нет подходящего под ее требования жилья. «Жилье для молодой семьи должно соответствовать установленным нормам, то есть иметь процент износа дома не более 25% и соответствовать по площади, которая должна быть не менее 15 квадратных метров на человека по Тюмени», - пояснила Лариса Боровицкая. – В этом направлении ведется работа с органами местного самоуправления, с застройщиками, чтобы обеспечивать строительство жилья, необходимого для госпрограмм. «В районах граждане предпочитают не приобретать готовое жилье, а строить его самостоятельно», - добавила она.
Частично погасить льготный кредит можно «детьми»
Социальная выплата молодой семье состоит из федерального, областного и местного бюджетов, в дополнение к этому из областного бюджета выделяются средства на предоставление льготного займа тем, кто уже получил свидетельство. Займ выдается сроком на 10 лет, процентная ставка по нему составляет 1/8 от ставки рефинансирования центрального банка, то есть около 1%. Еще одна дополнительная мера – право на погашение 30% льготного займа при рождении ребенка. Третья мера: при рождении ребенка в семье на момент действия полученного сертификата, семья также имеет право на 5%-ное погашение займа.
По городу Тюмени средняя социальная выплата для семьи из двух человек составит 665 868 рублей, для семьи из четырех человек – 1 155 900 рублей. Льготный займ может составлять чуть меньшую сумму.
Использовать гос.средства не так-то просто
Молодая семья может использовать соцвыплату для погашения ипотечного займа, если договор по кредиту у них был заключен до 1 января 2006 года, то есть до момента начала реализации программы «Жилище». Условием здесь являются еще и параметры жилья, которые должны соответствовать социальным нормам.
Обманутые дольщики на прошедших в Тюмени митингах также заявляли, что они приобретали жилье в новостройках по федеральной подпрограмме «Молодая семья». Как пояснила Лариса Федоровна, по программе приобрести квартиру по договору долевого участия невозможно. Тем не менее, случаи дольщиков – молодых семей-участников подпрограммы – в управлении строительства рассматривались, так как возможность купить «долю» была в 2006 году – в год старта программы. По заверениям Ларисы Боровицкой, все обращения таких дольщиков рассмотрены и положительно разрешены.
И еще одно но. Существуют федеральные правила, которыми предусмотрено, что выдавать свидетельства молодым семьям органы местного самоуправления могут лишь тогда, когда в местный бюджет поступят денежные средства. Второй год подряд федеративные средства поступают в область в конце лета. После чего средства рассылаются по муниципальным образованиям, а далее происходит выдача свидетельств. В итоге граждане получаются средства лишь в октябре-ноябре, а по условиям подпрограммы при строительстве собственного жилья семья должна через полгода предоставить 60%-ную готовность объекта. Как это сделать за зиму? Ответа нет…
Кто получит господдержку?
Как известно, участники подпрограммы должны быть зарегистрированы в барке (для полных семей) и по возрасту не превышать 35 лет. Это еще не все. Для того, чтобы получить свидетельство, помимо предоставления пакета основных документов, молодая семья должна доказать наличие дополнительных средств для приобретения жилья, для чего существует перечень документов. Это может быть справка из банка или даже договор с физическим лицом на выделение денежных средств участнику подпрограммы. «Социальная выплата – это мера господдержки, но обязательств по полной оплате жилого помещения государство на себя не берет, поэтому каждой молодой семье, заявляясь для участия в подпрограмме, необходимо учитывать, что часть денежных средств для покупки жилья у семьи должна быть», - предупредила чиновник. В связи с отсутствием денег случаются и отказы от участия в программе, но они крайне редки.
В приоритете на получении свидетельства стоят семьи, как можно раньше подавшие документы для участия в подпрограмме, те, кто состояли в списках нуждающихся в жилье еще до 2005 года, а также многодетные семьи. Однако это не исключает возможность получения господдержки и бездетными семьями. Подавать заявку на участие в подпрограмме можно ежегодно (на период действия программы), то есть семьи из резервного списка все-таки имеют шанс на получение свидетельства. По данным ГУСа, в Тюмени порядка 200 человек из резервного списка ежегодно получаются свидетельства.
Но это все на будущее, так как программа «Жилище» (и, соответственно, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей») до настоящего времени не продлена. «Распоряжением Правительства РФ от 25.12.2008 № 1996-р утвержден план, в соответствии с которым предусмотрено продление срока реализации программы до 2015 года, и мы уверены, что программа будет продлена, - прокомментировала Лариса Боровицкая, - область готова к дальнейшему участию в данной программе». По словам чиновника, кардинальных изменений программа не претерпела. До настоящего времени проект программы на 2011-2015 годы находится на согласовании и на федеральном уровне не принят, списки молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011 год не формируются.
Евгения Лямзина