«Молодая семья» - 2011 пока «не работает»

Как известно, участники подпрограммы должны быть зарегистрированы в барке (для полных семей) и по возрасту не превышать 35 лет. Это еще не все. Для того, чтобы получить свидетельство, помимо предоставления пакета основных документов, молодая семья должна доказать наличие дополнительных средств для приобретения жилья, для чего существует перечень документов. Это может быть справка из банка или даже договор с физическим лицом на выделение денежных средств участнику подпрограммы. «Социальная выплата – это мера господдержки, но обязательств по полной оплате жилого помещения государство на себя не берет, поэтому каждой молодой семье, заявляясь для участия в подпрограмме, необходимо учитывать, что часть денежных средств для покупки жилья у семьи должна быть», - предупредила чиновник. В связи с отсутствием денег случаются и отказы от участия в программе, но они крайне редки.