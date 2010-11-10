Дорогие объекты дешевеют, а рядовое жилье растет в цене

Цена – один из главных факторов при выборе жилья для многих. Как и прогнозировали эксперты несколько месяцев назад, резких скачков на рынке жилой недвижимости Тюмени не происходит.
Если на вторичном рынке в определенных сегментах рынка наблюдались некоторые изменения, то на первичном показатель средней цены предложения практически не изменился, в итоге +0,3% к предыдущему месяцу и 35 642 рублей за квадратный метр в среднем по городу, сообщает в своем отчете аналитик рынка жилой недвижимости Ассоциации «АЛКО» Светлана Молодкина.
Она отмечает явное снижение на рынке доли одно- и двухкомнатных квартир, так как именно они являются наиболее привлекательными для покупателей, так стоимость квадратного метра на «однушки» в среднем по городу 36 703 рублей за «квадрат».
Что касается ценового распределения по районам, то тут картина также не меняется: ценовое лидерство принадлежит Центральному району, району КПД, а также территории, включающей 4, 5, 6 и Южный микрорайоны. По минимальной стоимости квартиры можно приобрести в районах отдаленных от центра и застраиваемым в основном жильем эконом-класса, к ним относятся районы Мыс, ММС и Тарманы, Войновка и Восточный микрорайон. Достаточна невысокая цена в Восточном микрорайоне, в первую очередь обусловлена тем, что там ведется массовая застройка жильем эконом-формата, в основном, в панельном исполнении, а также тем, что к продаже выставлены квартиры в объектах с поздними сроками сдачи.
Аналитик вновь отмечает сокращение объема предложения на первичном рынке жилья. По данным Ассоциации «АЛКО», данный показатель упал ещё на 15%.
Вторичный рынок радует снижением стоимости дорогих объектов (жилья повышенной комфортности), а жилье в домах старого фонда, состояние квартир в которых обычно оставляет желать лучшего, наоборот продолжают ценовой рост. Так, в октябре в Тюмени на вторичном рынке жилья стоимость квадратного метра увеличилась на 0,9% и составила к концу месяца 44 270 рублей за кв.м.
Расценивая квартиры вторичного рынка с позиции типа и класса, средняя стоимость однокомнатных квартир в октябре составила 1 390 тысяч рублей для объектов старого фонда, 1 715 тысяч рублей для типового жилья и 2 150 тысяч рублей для квартир повышенной комфортности. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 755 тысяч рублей, для типового жилья - 2 310 тысяч рублей и 3 810 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 210 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 005 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 5 665 тысяч рублей. Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 770 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 610 тысяч рублей и 8 835 тысяч рублей соответственно. В октябре текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 860 тысяч рублей.
В ближайшее время в кое-каких сегментах ценовые показатели могут пойти в рост или откатиться назад. То есть, в зависимости от разных временных обстоятельств (сезонный спрос, например), цены могут показывать то рост, то снижение. Но на серьезное изменение тенденции может повлиять только изменение общей экономической ситуации в стране и регионе, уверена аналитик.
По материалам Ассоциации «АЛКО»