Дорогие объекты дешевеют, а рядовое жилье растет в цене

Расценивая квартиры вторичного рынка с позиции типа и класса, средняя стоимость однокомнатных квартир в октябре составила 1 390 тысяч рублей для объектов старого фонда, 1 715 тысяч рублей для типового жилья и 2 150 тысяч рублей для квартир повышенной комфортности. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 755 тысяч рублей, для типового жилья - 2 310 тысяч рублей и 3 810 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 210 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 005 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 5 665 тысяч рублей. Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 770 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 610 тысяч рублей и 8 835 тысяч рублей соответственно. В октябре текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 860 тысяч рублей.