Обмен по любви и по расчету

Ольга и Вячеслав Коневы давно подумывали поменять свою однокомнатную квартирку на площадь побольше, но, чтобы заниматься этим вопросом, нужно время и немалое: определиться, что же нужно семье, пересмотреть ворох предложений в разных источниках, ездить смотреть, оценить свою квартиру, продать ее, купить новую… беготня, очереди, документы, сложности, а особенности рабочего ритма семьи не позволяли заниматься этими процессами...
И вот внимание Ольги привлекла яркая реклама «выгодный tradе-in в 3-ем Заречном микрорайоне…обмен старой квартиры на новую». Слоган был от застройщика с хорошей репутацией – ООО «Партнер-Инвест». «А что, если получится?», - подумала она и решилась позвонить в компанию.
По телефону девушке подробно объяснили всю процедуру: квартира клиента приобретается компанией, а взамен семья может купить совершенно новое жилье в довольно популярном районе города – в 3-ем Заречном микрорайоне, требуется лишь доплатить разницу в цене. Все оформление документации берет на себя компания.
На семейном совете было решено, что это именно то, что нужно. Квартира была выбрана почти сразу. «Интересно, но, выбрав нужную планировку, мы пришли в одну из квартир и никак не могли открыть двери, а следующая квартира мне не очень понравилась. Вернулись туда, где не могли справиться с замком, но безуспешно – дверь не поддавалась. Тогда менеджер предложил посмотреть такую же, но на 12-м этаже. И эта была та квартира, которая сразу понравилась нам: светлая, с отличной, удобной планировкой! Большая кухня 12 «квадратов», зал и удаленная немного спальня», - восклицает Ольга. Она сразу представила, где будет стоять шкаф и другая мебель, как будет выглядеть гостиная и «даже если появятся дети, можно будет легко превратить зал в детскую, потому что площадь кухни позволяет встречать там гостей». Такой подходящий экземпляр будущая хозяйка сразу забронировала, и, что немаловажно – без всяких предоплат.
Репутация знаменитой тюменской компании практически не давала поводов сомневаться. Только один момент смущал клиентку: «Вдруг компания-покупатель приобретет нашу старую квартиру не по рыночной цене, как обещает?». И Ольга решила оценить квартиру с помощью нескольких специалистов рынка недвижимости – риэлторов. «Риэлторы нескольких разных агентств недвижимости, которых я приглашала, оценивали квартиру примерно в одну и ту же сумму, и специалисты «Партнер-Инвеста» дали точно такой же результат», - рассказала она. Здесь пропали все оставшиеся сомнения, и сделка продолжила движение.
«Главный вопрос, который был задан буквально всеми оценщиками – остается ли в квартире мебель? Да, мы оставили там хороший ремонт, кухонный гарнитур и встроенный шкаф, а приобрели квартиру в черновой отделке, но это жилье того стоит», - уверена Ольга.
Однокомнатная квартира семьи Ольги и Вячеслава в старом доме на улице Самарцева общей площадью в 30 квадратных метров была оценена в 1600 тысяч рублей. То есть за новую, уже двухкомнатную квартиру, которая на 27 квадратных метров превышает бывшее жилье, доплатить требовалось 800 тысяч рублей. «Эта сумма не показалась мне большой, потому что я видела новые квартиры у своих знакомых, приобретенные у других застройщиков, - наша квартира лучше. Там все удобно, эргономично, нет ничего лишнего», - улыбается покупательница. Деньги были взяты по ипотечному кредиту на 25 лет.
Квартира в 3-ем Заречном покупалась в доме, строительство которого еще не было завершено: уже стояла коробка, но еще велись работы, и ввод в эксплуатацию не был произведен. Где же жить семье, раз свое жилье уже продано? Выяснилось, что по программе обмена старого жилья на новое застройщик, позволяет семье жить в проданной ими квартире как минимум до ввода в эксплуатацию их нового жилья. Такая позиция довольно удобна, тем не менее, из собственного удобства, связанного опять же с рабочими моментами, Ольга и ее супруг перебрались жить к родителям.
Процедура оформления квартиры была бы быстрее, если бы клиентку не «тормозила» работа банка: «Оформление ипотечного кредита затянулось почти на два месяца, - сетует Ольга, - «Мне понравилось то, что в самом процессе я практически не принимала участие ввиду собственной занятости. Меня только вызывали подписывать те или иные бумаги, - смеется Ольга, - Специалисты делали все сами, конечно, не бесплатно (7%), но эта сумма, например, от предложения риэлторов взять сделку на себя практически не отличается. Доверие же больше к устоявшейся крупной компании. Если бы такие сделки проводили другие застройщики, я пошла бы и к ним», - считает она. Хозяйка не отрицает возможности в будущем еще раз поменять нынешнюю квартиру на еще большую, если понадобится.
В мае текущего года, семью пригласили на вручение долгожданных ключей. Был подписан акт приема-передачи и управляющая компания и застройщик поздравили новых жильцов. И сегодня Ольга светится от счастья, рассказывая о своем долгожданном приобретении: «Эта квартира без хлопот и забот – никуда не пришлось бегать, ничего не понадобилось искать, доставать, стоять в очередях – все быстро и удобно!». Поскольку изначально семья пошла на такую сделку именно потому, что на тщательное изучение сделки, проверку и оставление документов нужно время, а его у них катастрофически нет, Ольга и Вячеслав остались довольны процессом приобретения нового жилья.
Но до сих пор семья не переехала в новый дом – еще не выполнены ремонтные работы, запланированные на посленовогодний период. Пока у Ольги с мужем другие планы, зато теперь у них есть собственная квартира, которая им очень нравится, а значит, жить в ней будет одно удовольствие! В старой же квартире Ольги, по ее словам, уже живут новые жильцы, и квартира им тоже очень нравится.
Напомним, ООО «Партнер-Инвест» запустило программу по обмену старого жилья на новое с января 2010 года. Квартиры приобретаются в собственность этой компании по рыночной цене. Жилье оценивается с учетом износа дома и местонахождения.
Евгения Лямзина