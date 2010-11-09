Обмен по любви и по расчету

На семейном совете было решено, что это именно то, что нужно. Квартира была выбрана почти сразу. «Интересно, но, выбрав нужную планировку, мы пришли в одну из квартир и никак не могли открыть двери, а следующая квартира мне не очень понравилась. Вернулись туда, где не могли справиться с замком, но безуспешно – дверь не поддавалась. Тогда менеджер предложил посмотреть такую же, но на 12-м этаже. И эта была та квартира, которая сразу понравилась нам: светлая, с отличной, удобной планировкой! Большая кухня 12 «квадратов», зал и удаленная немного спальня», - восклицает Ольга. Она сразу представила, где будет стоять шкаф и другая мебель, как будет выглядеть гостиная и «даже если появятся дети, можно будет легко превратить зал в детскую, потому что площадь кухни позволяет встречать там гостей». Такой подходящий экземпляр будущая хозяйка сразу забронировала, и, что немаловажно – без всяких предоплат.