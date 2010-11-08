Как продавцы новостроек «кидают» риэлторов

Риэлтор – профессия рисковая. Мало того, что каждый норовит тыкнуть в тебя пальцем и сказать, что ты бездельник, так еще и строительные компании, продающие жилье в новостройках, иной раз «кидают» риэлтора на гонорар. Как это бывает, рассказала специалист по новостройкам одного из агентств недвижимости Тюмени, пожелавшая не называть своего имени публично.
С компанией, которая продает квартиры в Тюмени, агентство работает не первый год. Крупная компания, предоставляющая ряду местных застройщиков стройматериалы, то есть является подрядчиком, получает в счет оплаты квартиры, которые потом реализует на рынке через агентство, возможно, не единственное.
Оплату за свои услуги специалисты по недвижимости получают после состоявшейся сделки, при этом договора, как такового, между компаниями вовсе не существует. Даже по состоявшимся и оплаченным сделкам подрядчик отказывается подписывать договор. Оплата всегда была стабильна, а в последнее время риэлтору данный подрядчик решил не платить.
Первая неоплаченная сделка прошла в сентябре текущего года, тогда в компании-продавца произошла небольшая реорганизация. Организация предлагала риэлтору взять свой процент из общей скидки, которая была предложена покупателям. Специалист уже определила, что 1% от сделки – ее кровно заработанные, но их она так и не получила. Приведя клиента на объект, риэлтор удивилась большому количеству вопросов от менеджера компании-продавца: и как зовут, и где живет, зачем квартира и каков телефон для связи… Специалист по недвижимости сразу заметила подвох, но устраивать разборки перед клиентом было бы некорректно. В итоге менеджеры подрядной организации вышли на клиента сами и продали ему квартиру. Не смотря на то, что лично привела клиента специалист по недвижимости свою оплату труда так и не получила. Немного понервничав, девушка решила, что, возможно, произошла ошибка и все не так страшно…
Но на этом дело не закончилось. Вторая сделка по продаже квартиры от данного подрядчика окончилась вновь неудачно для агентства. На этот раз на жилплощадь стройкомпании риэлтором вновь был найден покупатель. Начав работу с клиентом, агент рассказала об объектах компании (прорекламировала его), разъяснила вопросы по документации, срокам сдачи, качестве и типе строения, объяснила скидку, выбран теоретически объект и даже забронирован у подрядчика. В подтверждение этого факта у девушки есть карта объекта с требованием брони, отправленная по факсу продавцу. О том, что оформление сделки уже началось, специалист по недвижимости даже не знала, ей позвонили позже, сказав, что клиент не донес часть денег. Тут девушка разозлилась: получается, об оформлении сделки подрядчик умолчал, а как понадобилось найти клиента, они обратились-таки к риэлтору! Но дело развернулось так, что покупатель стал отрицать участие в сделке риэлтора. Как предполагает специалист агентства, подрядчик дал большую скидку клиенту. В дальнейшем и очередная сделка пошла по косой мимо риэлтора.
Квартиры от подрядчика – лакомый кусочек для покупателей: от разных застройщиков, по привлекательным ценам со всевозможными скидками. Предлагать такие варианты людям – одно удовольствие. Такой внушительный объем товара без рекламы и без помощи риэлторов подрядчику не потянуть, уверена специалист по недвижимости. Поэтому она хотела бы предупредить партнеров по бизнесу, что лучше заканчивать работать на «честном слове», нужно свои отношения документировать, либо брать комиссию из средств покупателя сразу, передавая строителям авансовую часть денег при бронировании объекта.
После разговора с руководством подрядной компании, выяснилось, что скидку покупателям дает один из сотрудников стройорганизации, объясняя, что ему безразлично, кому продавать квартиру, и его не заботит совместная работа с риэлторами. В итоге сотрудник агентства сообщила об отказе работать с подрядчиком.
Риэлтор, взявшись за проведение сделки, несет затраты на рекламу (как финансовые, так и временные), собирает и предоставляет документы и справки, которые иной раз быстро простому человеку не получить. Обращаясь к риэлторам, гражданин получает достоверную информацию о продающихся квартирах именно на сегодняшний день, о тех квартирах, которые попадают под нужды и возможности покупателя, отметая всякий «шлак».
Застройщик или подрядчик чаще достаточно медленно реализуют большой объем товара, поэтому обращаются к риэлторам, которые уже имеют базу клиентов и могут достаточно быстро находить покупателей нового жилья на квартиры определенного типа и цены. Видимо, в стройкомпании взвесили возможности и соотнесли объем реализованного товара, придя к выводу, что партнерские отношения приносят большую прибыль, так как после выяснения отношений риэлтора и продавца, уже утром специалист по недвижимости получила бланк договора с фирмой-продавцом квартир.
Евгения Лямзина