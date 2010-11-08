Как продавцы новостроек «кидают» риэлторов

Но на этом дело не закончилось. Вторая сделка по продаже квартиры от данного подрядчика окончилась вновь неудачно для агентства. На этот раз на жилплощадь стройкомпании риэлтором вновь был найден покупатель. Начав работу с клиентом, агент рассказала об объектах компании (прорекламировала его), разъяснила вопросы по документации, срокам сдачи, качестве и типе строения, объяснила скидку, выбран теоретически объект и даже забронирован у подрядчика. В подтверждение этого факта у девушки есть карта объекта с требованием брони, отправленная по факсу продавцу. О том, что оформление сделки уже началось, специалист по недвижимости даже не знала, ей позвонили позже, сказав, что клиент не донес часть денег. Тут девушка разозлилась: получается, об оформлении сделки подрядчик умолчал, а как понадобилось найти клиента, они обратились-таки к риэлтору! Но дело развернулось так, что покупатель стал отрицать участие в сделке риэлтора. Как предполагает специалист агентства, подрядчик дал большую скидку клиенту. В дальнейшем и очередная сделка пошла по косой мимо риэлтора.