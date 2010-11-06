Иконы в необычном обрамлении представляет музей

Выставка иконописи — это совместный проект Музейного комплекса им
Выставка строится по принципу контраста и состоит из двух частей: первая показывает темноту неверия, поисков ответов на философские вопросы, вторая — это свет знания, служения Богу и веры, сконцентрированные в, пожалуй, самом ярком духовном символе — иконе. В первом зале посетителей встречает надпись над дверью — «Не способный вопрошать не способен жить». Они проходят через красную, черные и белую комнаты, в каждой из которых нет ничего, кроме напряженных вопросов о смысле жизни, о том — кто мы и куда идем. И вот перед ними неожиданно предстает огромная икона — лик Иисуса — ответ на все сомнения, метания и терзания. «В Тюменской области показ иконописи с таким смелым подходом происходит впервые», — отметил на открытии директор музейного комплекса Павел Головин. Действительно, впечатление такой подход производит сильное.
О том, насколько масштабную работу провели работники музейного комплекса, чтобы создать подобную экспозицию, на
В том, что иконы — одна из основных ценностей русской культуры, не сомневается ведущий искусствовед Наталья Паромова. Она рассказала о том, как структурирована выставка «Иконы. Сотни лет те же лики славятся». Экспозиция состоит из богородичного цикла — с иконами Богоматери, христологического — с образами Христа, а также циклов, посвященных христианским святым. Иконы находятся рядом друг с другом, независимо от времени их создания или художественного стиля — канонического, академического или народного.
Например, в зале, где представлен христологический цикл, есть крест, «спасенный» сотрудниками музея, из Тюменского района. Они на себе почувствовали, что значит крестная ноша: пять женщин довольно долго несли на себе тяжелый крест — до автобуса. Можно увидеть здесь и старообрядческие иконы, и литье, и рукописные книги 16–18 веков. Привлекают внимание и интерактивные зоны: так, в небольшом темном зале можно выбрать из пары десятков миниатюрных икон одну, положить ее на стеклянную поверхность — и на экране появится текст о святом. Этой же миниатюрой можно управлять как мышкой, прокручивая текст вверх и вниз.
Заканчивается экспозиция большим баннером, где изображен иконостас. Он представляет основные ряды икон: нижний ряд — местный (изображения Божьей матери и Христа), второй — праздничный (над царскими вратами — Тайная вечеря, по бокам особо почитаемые Двунадесятые праздники); самый важный ряд — Деисусный, следующий — Пророки, самый высокий ряд — Праотцы. По словам Натальи Паромовой, это огромный культурный пласт, который включает самые значимые духовные образы нашей цивилизации.
Тюменцев и гостей города приглашают прийти на выставку, чтобы открыть для себя тайны икон на обзорных экскурсиях и экскурсиях, посвященных отдельным темам. Кроме этого, в рамках выставки пройдут мероприятия для детей и взрослых.