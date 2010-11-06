Иконы в необычном обрамлении представляет музей

Выставка строится по принципу контраста и состоит из двух частей: первая показывает темноту неверия, поисков ответов на философские вопросы, вторая — это свет знания, служения Богу и веры, сконцентрированные в, пожалуй, самом ярком духовном символе — иконе. В первом зале посетителей встречает надпись над дверью — «Не способный вопрошать не способен жить». Они проходят через красную, черные и белую комнаты, в каждой из которых нет ничего, кроме напряженных вопросов о смысле жизни, о том — кто мы и куда идем. И вот перед ними неожиданно предстает огромная икона — лик Иисуса — ответ на все сомнения, метания и терзания. «В Тюменской области показ иконописи с таким смелым подходом происходит впервые», — отметил на открытии директор музейного комплекса Павел Головин. Действительно, впечатление такой подход производит сильное.