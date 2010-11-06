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Иконы в необычном обрамлении представляет музей

6 ноября 2010, 13:17
Икона — неотъемлемый символ России, часть истории нашей страны. Открыть красоту святых ликов можно на выставке «Иконы. Сотни лет те же лики славятся» в Музее изобразительных искусств, которая начала свою работу 3 ноября.
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Тюмень

Выставка иконописи — это совместный проект Музейного комплекса им И. Я. Словцова и Омского государственного историко-краеведческого музея. На выставке представлено более 210 икон из фондов музеев ИЗО и краеведческого. Пожалуй, самыми значимыми экспонатами выставки являются две «березовских древности» из омского музея — «Христос Вседержитель» (Пантократор) и «Успение Богородицы», созданные в 1800 году и найденные на месте разрушенного храма большого торгового города Березова. Они пробудут на выставке около 4 месяцев, после чего экспозиция изменится.

Выставка строится по принципу контраста и состоит из двух частей: первая показывает темноту неверия, поисков ответов на философские вопросы, вторая — это свет знания, служения Богу и веры, сконцентрированные в, пожалуй, самом ярком духовном символе — иконе. В первом зале посетителей встречает надпись над дверью — «Не способный вопрошать не способен жить». Они проходят через красную, черные и белую комнаты, в каждой из которых нет ничего, кроме напряженных вопросов о смысле жизни, о том — кто мы и куда идем. И вот перед ними неожиданно предстает огромная икона — лик Иисуса — ответ на все сомнения, метания и терзания. «В Тюменской области показ иконописи с таким смелым подходом происходит впервые», — отметил на открытии директор музейного комплекса Павел Головин. Действительно, впечатление такой подход производит сильное.

О том, насколько масштабную работу провели работники музейного комплекса, чтобы создать подобную экспозицию, на пресс-конференции рассказала заведующая музеем изобразительных искусств Татьяна Сергейчук. Эта выставка — плод трудов большого коллектива искусствоведов, реставраторов, дизайнеров, звуковиков, монтажной группы, научного и экспозиционно-выставочного отделов, маркетологов. Большая часть икон, которые можно увидеть на выставке, были отреставрированы специально для этого проекта.

В том, что иконы — одна из основных ценностей русской культуры, не сомневается ведущий искусствовед Наталья Паромова. Она рассказала о том, как структурирована выставка «Иконы. Сотни лет те же лики славятся». Экспозиция состоит из богородичного цикла — с иконами Богоматери, христологического — с образами Христа, а также циклов, посвященных христианским святым. Иконы находятся рядом друг с другом, независимо от времени их создания или художественного стиля — канонического, академического или народного.

Например, в зале, где представлен христологический цикл, есть крест, «спасенный» сотрудниками музея, из Тюменского района. Они на себе почувствовали, что значит крестная ноша: пять женщин довольно долго несли на себе тяжелый крест — до автобуса. Можно увидеть здесь и старообрядческие иконы, и литье, и рукописные книги 16–18 веков. Привлекают внимание и интерактивные зоны: так, в небольшом темном зале можно выбрать из пары десятков миниатюрных икон одну, положить ее на стеклянную поверхность — и на экране появится текст о святом. Этой же миниатюрой можно управлять как мышкой, прокручивая текст вверх и вниз.

Заканчивается экспозиция большим баннером, где изображен иконостас. Он представляет основные ряды икон: нижний ряд — местный (изображения Божьей матери и Христа), второй — праздничный (над царскими вратами — Тайная вечеря, по бокам особо почитаемые Двунадесятые праздники); самый важный ряд — Деисусный, следующий — Пророки, самый высокий ряд — Праотцы. По словам Натальи Паромовой, это огромный культурный пласт, который включает самые значимые духовные образы нашей цивилизации.

Тюменцев и гостей города приглашают прийти на выставку, чтобы открыть для себя тайны икон на обзорных экскурсиях и экскурсиях, посвященных отдельным темам. Кроме этого, в рамках выставки пройдут мероприятия для детей и взрослых.

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