Дайджест Nashgorod.ru с 29 октября по 5 ноября

«А на что рассчитывали организаторы этого митинга то??? Что стройку отменят? Наивные люди… Я за переход! А народ не понимаю…то они недовольны пробками, то шумят когда власти начали что-то делать…расширять дороги строить переходы… Это нужное дело! Если оставить все как есть то будет чем дальше тем хуже! Город растет! Тут не только переходы, пора уже о метро задуматься… А коммунистам всяким делать больше нечего, только протестовать!»