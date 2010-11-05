Дайджест Nashgorod.ru с 29 октября по 5 ноября

Отключение воды и проблемы на дорогах остаются в зоне повышенного внимания тюменцев, несмотря на время года. Как в июле, так и в ноябре эти темы не теряют актуальности. Вот и на этой неделе горожане вновь обсуждали, нужен ли им новый переход, и сетовали на то, что в кране нет воды. Какие еще новости не оставили тюменцев равнодушными — читайте в очередном дайджесте Nashgorod.ru.
Где горит?
В прошлую пятницу тюменцев с самого утра заставил поволноваться запах гари и смог на улицах города. Как оказалось, Плотная пелена дыма, окутавшая областной центр и его окрестности, — результат возгорания торфяника в районе поселка Борового. Уже в понедельник горящие торфяники вновь дали о себе знать: дым от пожаров помешал движению на трассе
Мнение форумчан:
«вопрос.вроде холодно…откуда возгорание? причем запах
«Так вот в чем дело… Мне утром явно почувствовался запах горелого. Сначала подумал — листья жгут. То, что горит торфяник — хреново. Скорее всего, это не самовозгорание, а поджог»
«на Войновке красота, курить с утра не стал, так вышел подышал на балконе и нормально»
Вампиры и ведьмы «отрывались» в клубах
Одним из самых обсуждаемых событий конца прошлой неделе был Хэллоуин. Пользователи сайта вновь раскололись на тех, кто решительно против праздника, и тех, кто сам готов нарядиться нечистью 31 октября. Полем для дискуссий стало обсуждение обзора клубных вечеринок, посвященных Хэллоуину. В большинстве клубов города праздник отмечался заранее — 30 октября.
Мнение форумчан:
«Из года в год нам усиленно навязывают эти, так называемые „праздники“. Праздник — это когда тепло сердцу и радостно на душе. Праздники проходят днем! „Праздник“ по ночам — это шабаш. ps. Наряжаясь в нечисть — человек, сам того не понимая, становится ею. В каждой шутке, есть доля шутки, а остальное правда»
«Угу. Новый год, например. Всенощное бдение перед Пасхой. Шабаш, чо! Из года в год одно и то же. Не нравится вам праздник, не празднуйте его, игнорируйте. Кто мешает?»
Митинг ничего не решил
Самой обсуждаемой темой недели было начало строительства подземного пешеходного перехода на перекрестке улиц Республики и М.Горького. 30 октября в Тюмени прошел митинг «Нет распилу общественных денег». Мероприятие прошло живо и энергично, речи участников сменялись перфомансами и кричалками. Организаторы митинга обозначили основные минусы строительства подземного перехода и предложили создать Общественный совет, где будут обсуждаться наиболее важные городские проекты. Отметим, что диалог населения с властью не получился, никто из чиновников не захотел прийти. Несмотря на протесты тюменцев, строительство «подземки» все же началось: 31 октября улица Республики была перекрыта.
Мнение форумчан:
«Теперь зрелище в виде пробки можно видеть каждый день неизвестно сколько времени…прощай республика, здравствуй 50 лет вксм и 50 лет октября))) А вообще уроды они конечно….на эти деньги лучше бы вместо переходов еще 1 мост через железку построили больше толку было бы!!!!»
«А на что рассчитывали организаторы этого митинга то??? Что стройку отменят? Наивные люди… Я за переход! А народ не понимаю…то они недовольны пробками, то шумят когда власти начали
Осеннее обезвоживание
Жители некоторых домов центральной части города остались без воды на сутки. Водоснабжение в домах тюменцев отсутствовало с 09.00 2 ноября до 09.00 3 ноября. Это было связано с тем, что сотрудники тюменского водоканала проводили комплексные работы по замене двух пожарных гидрантов, задвижки и врезке нового участка водопроводной сети.
Мнение форумчан:
«Ну, зима начинается… Водоканал „работать“ начинает. В
«Хе, несколько дней назад у нас никакой воды не было, сутки! Опять не будет!!! Летом горячей воды не было вообще! В мае (числа 25–26) отключили, в июле на неделю включили и… опять выключили до сентября! Отвратительно, за что денег просят — неясно…»
«Отключение воды, отключение воды. Уже много лет постоянно стоит полная 20 литровая канистра с водой. «На войне как на войне»
День милиции перекроет улицы
10 ноября на некоторое время перекроют улицы Республики и Водопроводную. Это связано с проведением в Тюмени торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня милиции. По улице Водопроводной от ул. Республики до ул. Хохрякова движение транспорта будет прекращено с 14.00 до 17.00. Улицу Республики от ул. Водопроводной до ул. Челюскинцев перекроют с 17.00 до 17.30.
Мнение форумчан:
«Что они там собрались делать в течение 3 часов? Люди в лампасах, если Вы хотите устроить PR акцию, то не надо проводить показушных мероприятий перекрывая центр города и отрывая от работы рядовых ментов, а проведите встречу с простыми жителями города,
«Пусть себе празднуют, лишь бы дорожному движению не мешало»
Фото с psychologytoday.com