В морозы дольщики будут без жилья?

Если бы их дома были достроены в обещанные сроки, сегодня, 3 ноября 2010 года, дольщики не вышли бы на центральную площадь Тюмени к памятнику Ленину. Но они здесь, они устали ждать и требуют достроить их жилье. Ответить на вопросы граждан вышли гендиректор ООО «Сиб-Строй» и начальник управления инспекции Госстройнадзора.
Организовали митинг дольщики домов компании ООО «Сиб-Строй», но в итоге к ним присоединились покупатели жилья у ООО «Научно-Технический Центр», более известный как «НТЦ», и у компании «Аскон». В итоге около семидесяти человек требовали достроить и ввести в эксплуатацию их дома.
Большая доля граждан – это будущие жильцы домов компании «Сиб-Строй» на Войновке. Дом дольщицы Натальи должен был быть введен в 2008 году, за последний год на объекте построено два этажа. «Ни администрация города, ни Главное управление строительства нам не предложили никаких вариантов решения проблемы, - сетует Наталья, - И если нам не удастся привлечь внимание ни ГУСа, ни администрации, мы будем проводить митинги ежемесячно пока нас не услышат».
Два года назад еще одна дольщица компании по предварительному договору купила квартиру в доме в поселке Матмассы. В конце 2010 года кирпичный переменной этажности дом обещали сдать дом, но, по мнению дольщицы, воз и ныне там…
Два объекта у компании строятся и в Тарманах. Строительство одного дома фактически завершено, второй же еще строится. Один из дольщиков пояснил, что купил квартиру в строящемся доме в марте 2010 года. На тот момент все документы у компании были в порядке, а информацию об огромных долгах «Сиб-Строя» дольщик из виду упустил, именно поэтому он теперь также стоит на площади, требуя достроить его жилье. Ведь по договору срок сдачи дома второй квартал 2010 года, но, увы, скорее всего, достроен объект вовремя не будет.
Дольщики «НТЦ» пришли поддержать «собратьев» и рассказали о своей ситуации. Дом на улице Камчатской должен достраиваться с помощью формирования жилищно-строительного кооператива (ЖСК). По мнению пришедших на митинг, ЖСК создано не общим собранием жильцов, а привлечены сторонние люди. Среди покупателей квартир в этом доме есть и те, кто даже не знают о существовании ЖСК. Часть дольщиков уже оформили свои жилплощади через суд в собственность, но председатель ЖСК подает в суд заявления с требованием лишить собственности жильцов. Дольщики уверены, что их стараются «выкинуть» из дома для того, чтобы продать их квартиры.
Здание на Герцена, 53, этого же застройщика должно было быть достроено в 2003 году. Срок ввода дома постоянно переносится, тем не менее, дом уже достроен. Около 80% дольщиков также оформили доли в собственность, они даже нашли арендаторов для коммерческих площадей здания. На свои деньги дольщики пытаются подключить объект к сетям и ввести его в эксплуатацию, а сотрудники «НТЦ» им только мешают. Поскольку в отношении застройщика начата процедура банкротства, с гражданами общается управляющий. По словам жителей, именно он запугивает жильцов арендаторов дома и угрожает им, заставляя расторгнуть договор с уже подобранной жильцами управляющей компанией.
Граждане были уверены, что к ним никто и не выйдет, находясь на площади, они хотели показать, что они не сдаются, и до конца будут требовать свои квартиры. Тем не менее, через полтора часа к ним вышел руководитель ООО «Сиб-Строй» Эдуард Давыдов, который пояснил, что ситуация решается, дома медленно, но строятся. Подтвердил эту позицию и начальник управления инспекции Госстройнадзора по области Сергей Бауэр.
Как сообщил Бауэр, все объекты взяты на контроль и обсуждались на вчерашнем заседании при вице-губернаторе области. Застройщик доложил на совещании, что первым делом будет вводить ГП-2 в Тарманах. Чтобы осуществить ввод дома, нужно демонтировать часть строительной техники по второму объекту и пересогласовать план благоустройства. Соответственно, при устранении замечаний и выполнении технологических присоединений, дом будет введен в этом году. Что касается домов на Войновке, технологические решения пока не достигнуты и застройщик должен заниматься поиском кредитных линий и изыскивать средства на достройку объектов.
Дольщикам «НТЦ» и «Аскон» Сергей Бауэр предложил прийти к нему в личном порядке.
Давыдов добавил, что предприятие строит, хоть и медленно, поэтому не стоит паниковать. Но дольщики не могли сдержать эмоций, засыпая вопросами и требованиями руководителя компании. На вопрос, куда делись деньги дольщиков, Давыдов ответил, что все средства, собранные по договорам долевого участия, вложены в объекты. «Мы ежеквартально предоставляем отчеты о затратах. По заявлению одного из дольщиков, заведено уголовное дело по хищению денежных средств, пока результатов нет», - пояснил он. Однако присутствующие уверены, что похитителем и является руководство «Сиб-Строя», однако доказательств этого ни у кого нет.
Как утверждал гендиректор, работа в домах на Войновке ведется. «На сегодня сделана подборка всех конструктивных элементов, мы озадачены тем, чтобы усилить конструктив двух первых этажей для того, чтобы увеличить этажность дома до 10 этажей. На сегодняшний день расчеты выполняют проектировщики. Если не получится возвести 10 этажей, то мы возведем 9. Но чтобы выполнить эту перепланировку, нужно вновь пройти экспертизу», - пояснил застройщик. Это все, конечно, интересно и познавательно, но дольщики утверждают, что они нередко получают отчеты о том, что на сегодня выполнено то и это, и, тем не менее, они должны уже несколько лет назад въехать в свои квартиры, поэтому эти нелепые отчеты ни о чем им не говорят.
Работа ведется, но судя по таким темпам, она будет вестись еще длительный период, уверены митингующие, а многие из них продолжают платить кредиты, жить в съемном жилье или с родителями, и ждать свои уже давно оплаченные квартиры…
Как прокомментировала после митинга представитель инициативной группы Наталья, дольщики не намерены ждать молча, они будут чаще выходить на площади города. «Мы будем проводить такие мероприятия ежемесячно», - отметила она
Евгения Лямзина