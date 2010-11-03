В морозы дольщики будут без жилья?

Как утверждал гендиректор, работа в домах на Войновке ведется. «На сегодня сделана подборка всех конструктивных элементов, мы озадачены тем, чтобы усилить конструктив двух первых этажей для того, чтобы увеличить этажность дома до 10 этажей. На сегодняшний день расчеты выполняют проектировщики. Если не получится возвести 10 этажей, то мы возведем 9. Но чтобы выполнить эту перепланировку, нужно вновь пройти экспертизу», - пояснил застройщик. Это все, конечно, интересно и познавательно, но дольщики утверждают, что они нередко получают отчеты о том, что на сегодня выполнено то и это, и, тем не менее, они должны уже несколько лет назад въехать в свои квартиры, поэтому эти нелепые отчеты ни о чем им не говорят.