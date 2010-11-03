14-летний подросток спас человека из огня

Вскоре возле пылающего домика работали пожарные отделения. Огонь удалось быстро сбить — вместе с огнеборцами на место происшествия прибыли и сотрудники медицинской службы. Их помощь понадобилась мужчине лет пятидесяти и худощавому подростку…
«Вечером я уже собирался ехать домой, в город. Выходные заканчивались, на дачах никого не было, скучно. Решил проехать еще кружок на велосипеде и идти на остановку. Вдруг я увидел, что
Не раздумывая ни секунды, подросток забежал в сторожку. Доски с горящего потолка уже падали на пол. Сергей, пробившись через плотную стену дыма, обнаружил на кровати сторожа — тот крепко спал. Впоследствии было установлено, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. После пожара спасенный сторож так и не появился на дачах, не поблагодарил мальчишку за спасение своей жизни.
«Хорошо, что по комплекции сторож не сильно большой, чуть крупнее меня», — улыбается Сережа. — «Он даже не понимал, что происходит вокруг. Я обхватил сторожа, вытащил на улицу. Сразу же позвонил в „01“. Силы еще оставались — пытался сам потушить деревянную сторожку. Сорвал огнетушитель, висевший на стене — но его не хватило, да и огонь уже перекинулся на весь домик».
Справиться со стихией получилось только у подоспевших пожарных. Отважного мальчика осмотрели медики и приняли решение госпитализировать Сережу: подросток получил на пожаре отравление продуктами горения. Четыре дня пролежав в токсикологическом отделении областной больницы, четырнадцатилетний герой пошел на поправку — сегодня его здоровью уже ничего не угрожает.
«Только на тренировки не ходит: каратэ приходится пока пропускать», — сожалеет мама подростка, Наталья Яковлевна. — «Вообще он — скромный мальчик, не богатырь, у него больные суставы. Все знакомые, родственники удивляются: «Надо же! Всегда тихий, застенчивый, а не побоялся в огонь лезть».
«Я ведь один оказался в тот вечер возле сторожки. Помочь дяде Леше, кроме меня, было некому. Да, страх был, и доски на крыше уже трещали — но зайти в дом надо было. Главное — я сделал все, что мог. Честно говоря, я и не считаю, что совершил
Александр Зубарев,