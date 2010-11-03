14-летний подросток спас человека из огня

«Я ведь один оказался в тот вечер возле сторожки. Помочь дяде Леше, кроме меня, было некому. Да, страх был, и доски на крыше уже трещали — но зайти в дом надо было. Главное — я сделал все, что мог. Честно говоря, я и не считаю, что совершил какой-то подвиг. На моем месте, так поступил бы каждый…», — говорит Сережа Бондаренко.