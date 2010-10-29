Где в Тюмени отдохнуть вампиру и ведьме?

Ночной клуб «Пирамида» предлагает праздновать Хэллоуин в течение двух ночей. Так, в пятницу гостей клуба ожидает множество свечей, тыквы, профессиональные гадалки и, конечно, коктейль «Кровавая Мэри», которым будут угощать абсолютно бесплатно. Кроме этого, на вечеринке Bloody Mary будет работать зона перевоплощений, где можно будет сделать себе тематический макияж. R&B шабаш в эту ночь будет проводить DJ Вова SMILE. Попасть в «Пирамиду» можно будет, выложив за входной билет 400/450 руб. Первая цена действует для тех, кто позаботится о перевоплощении. В субботу «Пирамида» преобразится в »Комнату страха», где будут гореть сотни свечей, разговаривать головы Джека Лантерна и звучать музыка от DJ Артёма Noize, DJ Алексея Spot, DJ Максима Tresk и DJ Александра Dancaless. Вход — 150/300 руб., первая цена — для тех, кто придет в костюмах.