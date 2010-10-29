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Где в Тюмени отдохнуть вампиру и ведьме?

29 октября 2010, 12:31
Праздновать переход из светлой половины года в темную будут в предстоящие выходные. Возможно, первоначальное значение Хэллоуина сейчас потерялось в мишуре его атрибутов, но праздник остается популярным в наши дни, распространяя свое влияние и на Россию. Отметить его можно в клубах нашего города. Где, когда и как — читайте в обзоре.
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Тюмень

Праздновать переход из светлой половины года в темную будут в предстоящие выходные. Возможно, первоначальное значение Хэллоуина (Самайна) сейчас потерялось в мишуре его атрибутов, но переход в новое время нужно прочувствовать на своей шкуре, и желательно в большой компании. Сделать это можно в клубах нашего города.

В этом году праздник выпадает на ночь с воскресенья на понедельник, но в большинстве клубов его отметят заранее — 30 октября. Интересно, что в отличие от прошлых лет, практически нет заведений, которые подарят бесплатный вход людям в тематических костюмах, но все же старания по созданию образа будут поощрены: какие-то клубы сделают скидку на входной билет, какие-то — вручат подарки или угостят коктейлями.

Ночной клуб «Пирамида» предлагает праздновать Хэллоуин в течение двух ночей. Так, в пятницу гостей клуба ожидает множество свечей, тыквы, профессиональные гадалки и, конечно, коктейль «Кровавая Мэри», которым будут угощать абсолютно бесплатно. Кроме этого, на вечеринке Bloody Mary будет работать зона перевоплощений, где можно будет сделать себе тематический макияж. R&B шабаш в эту ночь будет проводить DJ Вова SMILE. Попасть в «Пирамиду» можно будет, выложив за входной билет 400/450 руб. Первая цена действует для тех, кто позаботится о перевоплощении. В субботу «Пирамида» преобразится в »Комнату страха», где будут гореть сотни свечей, разговаривать головы Джека Лантерна и звучать музыка от DJ Артёма Noize, DJ Алексея Spot, DJ Максима Tresk и DJ Александра Dancaless. Вход — 150/300 руб., первая цена — для тех, кто придет в костюмах.

«Хэллоуин — это клубный праздник, который обязан посетить каждый», — заявляют организаторы вечеринки в DJ Bar Euro. Как и в «Пирамиде», его будут праздновать две ночи подряд — в пятницу и субботу. Гостей клуба ожидают встречи с ведьмами, духами, вампирами и прочей нечистью лицом к лицу, устрашающий перформанс, пугающие декорации и музыка от DJ Fridrikh, DJ Vegas, DJ Dereka, DJ Twist. DJ Bar Euro — тот самый клуб-исключение, куда клабберы в костюмах могут пройти бесплатно. А еще обладатели самого яркого, запоминающегося и необычного наряда получат бесплатную выпивку от заведения. Для первых 50 девушек вход свободный, тем, кто не в костюмах придется раскошелиться на 300 руб., но зато им полагается зелье, приготовленное барменом.

30 октября в ночном клубе «Пещера» пройдет вечеринка, посвященная Хэллоуину. На празднике нечистой силы сыграют DJ Дима FAMOUS, DJ Sasha и легенда клубной сцены, мастер ди-джеинга, музыкант и кумир миллионов клаберов DJ Suhov. Приятным дополнением станут коктейли «Маргарита» и «Кровавая Мэри», которые предложат гостям вечера по специальной цене. До 24 часов девушки попадут в клуб за 150 руб. и получат коктейль в подарок, молодым людям придется выложить за вход 300 руб. После 24.00 часов цена будет единой для всех, независимо от пола — 300 руб.

Гость из Великобритании DJ Paul Jackson выступит на Хэллоуин-вечеринке в »Востоке-Западе», которая к тому же ознаменует возвращение в строй любимого клуба после реконструкции. Кроме гостя международного масштаба 30 октября здесь сыграют резиденты клуба — DJ Maxim Vita, DJ Tommi и DJ Sergey Miks. Стоимость входа — 250 или 350 руб. в зависимости от наличия или отсутствия флаера. Девушкам повезло больше — до 24.00 за вход они заплатят всего 150 руб.

Манящая и пугающая свадьба графа Дракулы пройдет в субботу в ночном клубе Жираff. Сочетать браком главного вампира всех времен будут театр «Мимикрия» и дуэт «Юра и Гера». Вход девушкам до 23.00 бесплатно, после 23.00 — 300 руб. Мужчинам вход обойдется в 500 руб.

Black&White предлагает отпраздновать наступление времени, когда зима вступает в свои права, в ночь с субботы на воскресенье. Здесь сыграют DJ Casual, Rina Iver, Dens, Garik, Stakan и Alex Kor, пройдут устрашающие конкурсы с призами и подарками. Одним из самых запоминающихся зрелищ вечера станет топлесс-парад очаровательных ведьм. Те, кто придет на вечеринку в костюмах, получат на входе подарки; а самый устрашающий, оригинальный и запоминающийся наряд определят на конкурсе. За вход придется раскошелиться на 200 руб. с человека, а если проникнешь внутрь до полуночи — заплатишь всего 100 руб.

Паб Greenwich не останется в стороне от празднования Дня всех святых, 30 октября молодежь Тюмени будет бороться здесь с наступающими холодами и нечистой силой. Поддержит в борьбе музыкальное тепло от DJ Eugen Khrustaleff и дегустация напитков на входе, который, кстати, будет бесплатным.

Группа Yes! Rock предлагает праздновать Хэллоуин в течение двух дней: 30 октября в »Капкане» и 31 октября в »Современнике». На самых необычных в этом году вечеринках выступят группы «Samhain», «Ветер вдов», «Demons age». Кроме этого зловещую атмосферу вечера сгустит презентация грядущего спектакля по мотивам творчества Г. Ф. Лавкрафта «Предание безумного араба», демоническая мистерия с участием группы «Земля и небо» и актеров театра «Пустота». Потусторонний мир в эту ночь будет близок, как никогда, обещают организаторы вечеринок. Стоимость входа — 150 руб.

Что общего у рэпа и Хэллоуина? Да, в общем то, ничего, кроме того, что в 31 октября, в праздничный вечер в Тюмени пройдет рэп-фестиваль. Место проведения — ДК «Строитель». В погоне за главным призом — 2000 руб. будут соревноваться MC нашего города, которые «взорвут» зал речитативом под заранее подготовленные треки. В программе фестиваля, кроме выступлений участников, которых на настоящий момент уже около 50, конкурсы и приколы, брейк-данс, фристайл и хоррор-сюрпризы. Вход, даже если вы участвуете, обойдется в 150 руб.

Национально-культурная автономия казахов Тюменской области тоже проведет вечеринку, посвященную Хэллоуину. Она пройдет в ночном клубе «Мираж» 29 октября. Для казахской молодежи будет играть DJ Casual, под сеты которого можно будет окунуться в мир колдовства и мистических шуток. Среди гостей праздника выберут обладателя самого лучшего костюма или создателя самого необычного образа.

Тем, кому хочется более приватной атмосферы, лучше направить стопы в одно из тюменских кафе, где тоже будут отмечать Хэллоуин 30 октября. Это кафе Zoom, кальян-клуб «Диван» и кафе «Маракеш». Естественно, костюмы приветствуются и кое-где, например, в «Диване» поощряются подарком от бармена.

Для семейных людей и тех, кто не в восторге от танцев, в честь праздника приготовили подарки в »Созвездии развлечений»: 31 октября здесь одаривают билетами в кино, бесплатными часами игры в боулинг и удивляют другими сюрпризами.

Кроме этого, увидеть улицы Тюмени во флере мистического праздника можно будет на экскурсии «Ночь одержимых», которая пройдет в воскресенье. Думаете, что экскурсии — это скучно и занудно? Только не в этом случае, ведь «Любимый город» делает их в театрализованном виде. Во время «Ночи одержимых» вы увидите секретную операцию по перевозке саркофага с телом Ленина, раненного Гришку Распутина и другие исторические события, которые происходили в нашем городе. Это не просто путешествие по городу, но и путешествие по времени.

Перечень развлечений на выходные — внушительный. Выбирайте то, что вам по душе, надевайте устрашающие костюмы — и вперед, за яркими впечатлениями!

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