Где в Тюмени отдохнуть вампиру и ведьме?

Праздновать переход из светлой половины года в темную будут в предстоящие выходные. Возможно, первоначальное значение Хэллоуина (Самайна) сейчас потерялось в мишуре его атрибутов, но переход в новое время нужно прочувствовать на своей шкуре, и желательно в большой компании. Сделать это можно в клубах нашего города.
В этом году праздник выпадает на ночь с воскресенья на понедельник, но в большинстве клубов его отметят заранее — 30 октября. Интересно, что в отличие от прошлых лет, практически нет заведений, которые подарят бесплатный вход людям в тематических костюмах, но все же старания по созданию образа будут поощрены:
Ночной клуб «Пирамида» предлагает праздновать Хэллоуин в течение двух ночей. Так, в пятницу гостей клуба ожидает множество свечей, тыквы, профессиональные гадалки и, конечно, коктейль «Кровавая Мэри», которым будут угощать абсолютно бесплатно. Кроме этого, на вечеринке Bloody Mary будет работать зона перевоплощений, где можно будет сделать себе тематический макияж. R&B шабаш в эту ночь будет проводить DJ Вова SMILE. Попасть в «Пирамиду» можно будет, выложив за входной билет 400/450 руб. Первая цена действует для тех, кто позаботится о перевоплощении. В субботу «Пирамида» преобразится в »Комнату страха», где будут гореть сотни свечей, разговаривать головы Джека Лантерна и звучать музыка от DJ Артёма Noize, DJ Алексея Spot, DJ Максима Tresk и DJ Александра Dancaless. Вход — 150/300 руб., первая цена — для тех, кто придет в костюмах.
«Хэллоуин — это клубный праздник, который обязан посетить каждый», — заявляют организаторы вечеринки в DJ Bar Euro. Как и в «Пирамиде», его будут праздновать две ночи подряд — в пятницу и субботу. Гостей клуба ожидают встречи с ведьмами, духами, вампирами и прочей нечистью лицом к лицу, устрашающий перформанс, пугающие декорации и музыка от DJ Fridrikh, DJ Vegas, DJ Dereka, DJ Twist. DJ Bar Euro — тот самый
30 октября в ночном клубе «Пещера» пройдет вечеринка, посвященная Хэллоуину. На празднике нечистой силы сыграют DJ Дима FAMOUS, DJ Sasha и легенда клубной сцены, мастер
Гость из Великобритании DJ Paul Jackson выступит на
Манящая и пугающая свадьба графа Дракулы пройдет в субботу в ночном клубе Жираff. Сочетать браком главного вампира всех времен будут театр «Мимикрия» и дуэт «Юра и Гера». Вход девушкам до 23.00 бесплатно, после 23.00 — 300 руб. Мужчинам вход обойдется в 500 руб.
Black&White предлагает отпраздновать наступление времени, когда зима вступает в свои права, в ночь с субботы на воскресенье. Здесь сыграют DJ Casual, Rina Iver, Dens, Garik, Stakan и Alex Kor, пройдут устрашающие конкурсы с призами и подарками. Одним из самых запоминающихся зрелищ вечера станет
Паб Greenwich не останется в стороне от празднования Дня всех святых, 30 октября молодежь Тюмени будет бороться здесь с наступающими холодами и нечистой силой. Поддержит в борьбе музыкальное тепло от DJ Eugen Khrustaleff и дегустация напитков на входе, который, кстати, будет бесплатным.
Группа Yes! Rock предлагает праздновать Хэллоуин в течение двух дней: 30 октября в »Капкане» и 31 октября в »Современнике». На самых необычных в этом году вечеринках выступят группы «Samhain», «Ветер вдов», «Demons age». Кроме этого зловещую атмосферу вечера сгустит презентация грядущего спектакля по мотивам творчества
Что общего у рэпа и Хэллоуина? Да, в общем то, ничего, кроме того, что в 31 октября, в праздничный вечер в Тюмени пройдет
Для семейных людей и тех, кто не в восторге от танцев, в честь праздника приготовили подарки в »Созвездии развлечений»: 31 октября здесь одаривают билетами в кино, бесплатными часами игры в боулинг и удивляют другими сюрпризами.
Кроме этого, увидеть улицы Тюмени во флере мистического праздника можно будет на экскурсии «Ночь одержимых», которая пройдет в воскресенье. Думаете, что экскурсии — это скучно и занудно? Только не в этом случае, ведь «Любимый город» делает их в театрализованном виде. Во время «Ночи одержимых» вы увидите секретную операцию по перевозке саркофага с телом Ленина, раненного Гришку Распутина и другие исторические события, которые происходили в нашем городе. Это не просто путешествие по городу, но и путешествие по времени.
Перечень развлечений на выходные — внушительный. Выбирайте то, что вам по душе, надевайте устрашающие костюмы — и вперед, за яркими впечатлениями!