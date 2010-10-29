«Этажи» поднялись на десятый

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Мне – клиенту «Этажей» - нужен домик поскорей!
Подскажите! Помогите! Расскажите и найдите!
Мне риэлтор помогает, объясняет что куда,
Говорит, что это лучше, но дешевле будет то,
Этот качественно строит, этот дом лучше не брать,
Там кредит можно оформить, можно сразу посчитать.
Дали мне кредит по льготе, а застройщик скидку дал,
Потому что мой риэлтор в расчетах не прогадал.
Все свершилось! Получилось! И комфортней стала жизнь!
Чтобы мечта ваша свершилась, приходите в «Этажи»!
Неудивительно, что зал тюменского Технопарка, где проводился день рождения, оказался практически полным, здесь собрались не только сотрудники агентства, но и его партнеры: банкиры, застройщики, представители НП «Объединение риэлторов Тюменской области», а также те, кто приложил руку к продвижению их бренда, то есть СМИ. Директор агентства Ильдар Хусаинов и генеральный директор Елена Хусаинова провели вечер на сцене, принимая поздравления и благодаря партнеров по бизнесу и своих коллег.
«10 лет- это срок для того, чтобы сделать выводы о компании, подвести какие-то итоги. Приятно наблюдать, что компания не только входит в состав «ОРТ», но является активным участником рынка недвижимости», - отметил президент НП «Объединения риэлторов Тюменской области» Олег Касьянов. Он также добавил, что заслуги агентства оценены и «Россиской Гильдией риэлторов», что доказывает почетная грамота, подписанная президентом Гильдии.
Представители банков-партнеров высказали свои теплые слова компании, указав, что их союзы с агентством нескончаемы, а вклад риэлторского сообщества в число выданных кредитов – огромен.
Среди застройщиков Ильдар Хусаинов назвал ООО «Меридиан Констракшн», ООО «Партнер-Инвест», ЗАО «Сибирь-90», ЦН «Апельсин», ТДСК, ПСК «Дом». Многие лично приняли благодарственные письма от директоров агентства, в ответ поблагодарив риэлторов за большой вклад в продажи их объектов.
Каждый гражданин, желающий приобрести или продать недвижимость, желает получить всю необходимую информацию в одном месте и сразу. Здесь им помогает специализированное сообщество – профессиональные риэлторы. Они в одном месте предоставляют возможность выбора объектов и объясняют возможности их приобретения, а также дают оценку и проводят работы по продаже таковых. Связывая воедино банковские продукты, подбирая наиболее удобный для конкретного клиента, давая анализ цен, качества вторичного и первичного жилья, подбирая объект по предложенной покупателем цене, консультируя в юридическом плане, специалисты дают клиенту полную картину одновременно, а это в настоящее время очень важно. Поэтому риэлторы агентства – это главные люди компании.
Конечно, на мероприятии члены коллектива были отмечены благодарственными речами, грамотами и подарками. Первыми были награждены те, кто работают в организации порядка пяти лет, а то и более – это тот «золотой костяк», те, кто заслужили высокий статус настоящего риэлтора и теперь чаще работают по рекомендации. Далее награды достались тем, кто входит в разряд «успешные», те, кто пришли в компанию совсем недавно (работают около двух лет), и уже достигли хороших результатов в работе. А также новичкам – тем, чьи начинания говорят о том, что люди нашли себя в бизнесе и намерены идти верною дорогой в будущее вместе с «Этажами».
В целом в стране риэлтора представляют так: это женщина 40-50 лет, плохо знающая Интернет и т.д. Замгендиректора агентства Лилия Гадиева рассказала, как же выглядит сегодня риэлтор компании «Этажи». Исходя из аналитики, проведенной в компании, это женщины (71%) и мужчины (29%), 2/3 из них в возрасте от 25 до 40 лет, 1/3 - свыше 40 лет. Добавить стоит, что практически каждый второй имеет личный автомобиль, а также владеет навыками пользователя компьютера, многие имеют ноутбуки для еще большей мобильности в работе. Регулярно в компании проводят обучение новичков в своем учебном центре, по окончании которого они сдают экзамены и встают на путь риэлторства, также повышают свою квалификацию и настоящие сотрудники компании также путем дополнительного обучения.
«Этажи» - это стабильность и защищенность, в том числе и для сотрудников. Текучесть персонала составляет 10% - это даже ниже средней цифры. Треть членов команды работает в организации больше 4-х лет, но в планах компании увеличивать количество работающих длительный период сотрудников. Корпоративный дух в компании подогревается совместным отдыхом, а особые достижения и труд работников ежегодно, ежеквартально отмечается в виде наград.
«Этажи» - это большая сплоченная семья. По статистике, 20% сотрудников компании состоят в родственных и семейных отношениях – это родители и дети, супруги (порядка 20 пар), а также братья, сестры и просто друзья.
Если вспомнить историю, то в 2000 году немногочисленный коллектив «Этажей» начинал свою работу в небольшом подвальчике одного из тюменских домов. Теперь же у компании несколько офисов в Тюмени и недавно открылся офис в Сургуте - агентство действительно стало региональным.
Для клиентов «Этажи» - это надежная риэлторская компания, где они получат качественную услугу. Для банкиров и застройщиков «Этажи» - проверенные временем перспективные партнеры. Для сотрудников же компании – это те, кто находятся рядом, основа для жизни.
Поскольку тюменский рынок недвижимости еще относительно молод, 10 лет – это значительный период успешной жизни агентства. Для «Этажей» же 10 лет – только начало, потому что их стремление дать гражданам качественную услугу, саморазвитие, стратегии позволят компании планомерно строить работу еще многие годы и получать все больше положительных отзывов от клиентов и партнеров.
Евгения Лямзина