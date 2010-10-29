«Этажи» поднялись на десятый

Конечно, на мероприятии члены коллектива были отмечены благодарственными речами, грамотами и подарками. Первыми были награждены те, кто работают в организации порядка пяти лет, а то и более – это тот «золотой костяк», те, кто заслужили высокий статус настоящего риэлтора и теперь чаще работают по рекомендации. Далее награды достались тем, кто входит в разряд «успешные», те, кто пришли в компанию совсем недавно (работают около двух лет), и уже достигли хороших результатов в работе. А также новичкам – тем, чьи начинания говорят о том, что люди нашли себя в бизнесе и намерены идти верною дорогой в будущее вместе с «Этажами».