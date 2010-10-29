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Дайджест Nashgorod.ru с 23 по 29 октября

29 октября 2010, 16:39
Тюменцы продолжают поиски пропавшей Ани Анисимовой. Малейшие подробности вызывают бурный интерес. Возможно, из-за всплеска гражданской активности читателей взволновала и судьба предпринимательницы, оштрафованной за продажу символики конопли. Узнать, что было самым интересным на прошлой неделе, поможет наш традиционный дайджест.
Сюжет
Тюмень



На возможного похитителя Ани составлен фоторобот

Приметы подозреваемого: мужчина возраста 35–45 лет, рост 170–175 см, плотного телосложения, славянской внешности, волосы светлые короткие, лицо круглое, щёки полные, губы полные, кожа лица не гладкая, бугристая.
Был одет в куртку по типу пиджака тёмного цвета, вельветовые брюки синего цвета, кепку тёмного цвета однотонную, возможно кожаную, с маленьким козырьком и пуговицей сверху. Управлял автомобилем ВАЗ-2107 тёмно-зелёного цвета, сообщает Тюменское следственное управление.
Ранее данный мужчина, находясь на территории Калининского округа Тюмени, неоднократно пытался под надуманным предлогом пригласить в салон автомобиля малолетних девочек.

Мнения форумчан:

«А почему ранее никакие меры не были приняты? Ждали пока случится что-то

«Лицо-то на самом деле типичное какое-то. Любой толстый дядька в кепке похож будет…»

«У меня кожаная куртка „пиджачного“ типа. И „шайба“ будь здоров. Последнее время ловлю на себе странные взгляды».

Хочется праздника!

Хэллоуин хоть и «не наш» праздник, а веселый, прекрасный повод добавить ярких красок в пасмурную осеннюю жизнь. Однако в Тюмени нет специализированных магазинов, где можно приобрести все для праздника, начиная от тематического декора интерьера и заканчивая высококлассными костюмами. Поэтому корреспондент Nashgorod.ru предложил изготовить запоминающийся костюм самостоятельно.

Мнения форумчан:

«Веселый праздник. Ничего плохого в нем не вижу»

«Последнее время нам подменяют добро на зло, хорошее на плохое. Светлое и радостное понятие праздник — подменяют на кощунственное развлечение».

Строительство затянулось не начавшись

Центральную улицу Тюмени для строительства подземного перехода не перекрыли в срок. Как сообщалось ранее, с 25 октября должна была измениться схема движения транспортных средств. Планируется, что автобусы и автомобили будут объезжать строящийся объект. Однако вопрос о готовности объезда предстоит сегодня решить комиссии.

Мнения форумчан:

«Сегодня посмотрела объезд (проезжала по Горького) — довольно красивая дорога получилась»

«Лично мне интересно, как там будет организован поворот с Горького в сторону Холодильной и из центра на Горького… Думаю (почти уверен в этом), что пробка из-за аварии возникнет в первое же утро».

«Зимний» час в подарок

Ночью 31 октября страна переведет стрелки часов на один час назад. В связи с переходом на «зимнее» время стрелки часов на всей территории Российской Федерации в 3 часа (по местному времени) переводятся на один час назад.

Мнения форумчан:

«Может быть, когда-нибудь оставят в покое летнее время, и останемся на зимнем? Ведь Медведев два часовых пояса сместил…»

«Дай Бог, последний раз переводим. Надоела свистопляска с этим летним временем»

«А меня, например, вообще не напрягает перевод часов. И я никакого дискомфорта не замечаю».

Конопляный лист — реклама наркотиков?

В Тюмени осудили предпринимательницу, продававшую бижутерию с изображением листьев конопли. Действия хозяйки магазина признали пропагандой наркотиков. Незаконная реклама и пропаганда наркотиков на улицах и в магазинах Тюмени недопустима, сообщает пресс-служба областного УФСКН.

Мнения форумчан:

«А этот закон — это бред сивой кобылы. Может убийства в кино по первому — это призыв убивать людей? А женщина на рекламном щите призывает к изнасилованию?»

«Какое-то у вас, друзья мои, превратное отношение к деятельности сотрудников наркоконтроля… Они исполняют Закон, и это, знаете ли, служба такая»

«Работа наркоконтроля безусловна Важна, и общество (которое платит деньги в виде налогов на содержание) ждет результатов по снижению уровня наркомании в этом самом обществе, но никак не привлекалова общества за по сути невиновные действия».

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