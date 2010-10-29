Дайджест Nashgorod.ru с 23 по 29 октября





На возможного похитителя Ани составлен фоторобот



Приметы подозреваемого: мужчина возраста 35–45 лет, рост 170–175 см, плотного телосложения, славянской внешности, волосы светлые короткие, лицо круглое, щёки полные, губы полные, кожа лица не гладкая, бугристая.

Был одет в куртку по типу пиджака тёмного цвета, вельветовые брюки синего цвета, кепку тёмного цвета однотонную, возможно кожаную, с маленьким козырьком и пуговицей сверху. Управлял автомобилем ВАЗ-2107 тёмно-зелёного цвета, сообщает Тюменское следственное управление.

Ранее данный мужчина, находясь на территории Калининского округа Тюмени, неоднократно пытался под надуманным предлогом пригласить в салон автомобиля малолетних девочек.



Мнения форумчан:



«А почему ранее никакие меры не были приняты? Ждали пока случится что-то ?»



« Лицо-то на самом деле типичное какое-то . Любой толстый дядька в кепке похож будет…»



«У меня кожаная куртка „пиджачного“ типа. И „шайба“ будь здоров. Последнее время ловлю на себе странные взгляды».



Хочется праздника!



Хэллоуин хоть и «не наш» праздник, а веселый, прекрасный повод добавить ярких красок в пасмурную осеннюю жизнь. Однако в Тюмени нет специализированных магазинов, где можно приобрести все для праздника, начиная от тематического декора интерьера и заканчивая высококлассными костюмами. Поэтому корреспондент Nashgorod.ru предложил изготовить запоминающийся костюм самостоятельно.



Мнения форумчан:



«Веселый праздник. Ничего плохого в нем не вижу»



«Последнее время нам подменяют добро на зло, хорошее на плохое. Светлое и радостное понятие праздник — подменяют на кощунственное развлечение».



Строительство затянулось не начавшись



Центральную улицу Тюмени для строительства подземного перехода не перекрыли в срок. Как сообщалось ранее, с 25 октября должна была измениться схема движения транспортных средств. Планируется, что автобусы и автомобили будут объезжать строящийся объект. Однако вопрос о готовности объезда предстоит сегодня решить комиссии.



Мнения форумчан:



«Сегодня посмотрела объезд (проезжала по Горького) — довольно красивая дорога получилась»



«Лично мне интересно, как там будет организован поворот с Горького в сторону Холодильной и из центра на Горького… Думаю (почти уверен в этом), что пробка из-за аварии возникнет в первое же утро».



«Зимний» час в подарок



Ночью 31 октября страна переведет стрелки часов на один час назад. В связи с переходом на «зимнее» время стрелки часов на всей территории Российской Федерации в 3 часа (по местному времени) переводятся на один час назад.



Мнения форумчан:



«Может быть, когда-нибудь оставят в покое летнее время, и останемся на зимнем? Ведь Медведев два часовых пояса сместил…»



«Дай Бог, последний раз переводим. Надоела свистопляска с этим летним временем»



«А меня, например, вообще не напрягает перевод часов. И я никакого дискомфорта не замечаю».



Конопляный лист — реклама наркотиков?



В Тюмени осудили предпринимательницу, продававшую бижутерию с изображением листьев конопли. Действия хозяйки магазина признали пропагандой наркотиков. Незаконная реклама и пропаганда наркотиков на улицах и в магазинах Тюмени недопустима, сообщает пресс-служба областного УФСКН.



Мнения форумчан:



«А этот закон — это бред сивой кобылы. Может убийства в кино по первому — это призыв убивать людей? А женщина на рекламном щите призывает к изнасилованию?»



« Какое-то у вас, друзья мои, превратное отношение к деятельности сотрудников наркоконтроля… Они исполняют Закон, и это, знаете ли, служба такая»



«Работа наркоконтроля безусловна Важна, и общество (которое платит деньги в виде налогов на содержание) ждет результатов по снижению уровня наркомании в этом самом обществе, но никак не привлекалова общества за по сути невиновные действия».

