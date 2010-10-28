Почему мы покупаем подделки?

Начальник управления подчеркнул: и торговля, и потребитель понимали: если масло одного производителя стоит 80 руб. за кг, а другого 300 руб., то в первом случае — это не масло. Ведь только стоимость сырья (молока) на кг масла составляет около 200 руб. «Но выбирая продукт по цене и качеству, наши покупатели, к сожалению чаще вынуждены ориентироваться только на более низкую цену», — отметил он.