Почему мы покупаем подделки?

Об этом говорили сегодня в Тюмени участники «круглого стола», организованного Тюменской
Как рассказал начальник управления по товарному рынку и услугам администрации Тюмени Анатолий Канов, контрафактная и фальсифицированная продукция поставляется на отечественный рынок в большом объеме. Это наносит ущерб государству, добросовестным производителям, здоровью граждан, в ряде случаев и окружающей среде.
Доля подделок товаров в России значительно выше, чем в других странах. По оценкам экспертов, количество подобной продукции в обороте, например, ряда зарубежных стран составляет 5–10%, в России же (по разным товарным группам) — от 35 до 90%. «Особую озабоченность вызывает фальсификация лекарственных средств и продуктов, которая связана с причинением вреда здоровью людей», — отметил Анатолий Канов.
Доля фальсифицированных лекарственных препаратов, по оценкам экспертов, составляет более 20%, примерно столько же продается на отечественном рынке фальсифицированного алкоголя; доля «теневых»
Потери отечественных и зарубежных правообладателей интеллектуальной собственности
По мнению начальника управления, причинами такого положения является недостаточно сформированная правовая база, неэффективный государственный контроль, низкая информированность населения о потребительских свойствах продукции и незаинтересованность правообладателей в выявлении подделок.
Но, наверное, важнейшей причиной можно назвать низкую материальную обеспеченность потребителей. Участники круглого стола, «с подачи» Анатолия Канова разбирали пример продажи в Тюмени фальсифицированного сливочного масла — вместо него продавали спред. Это дело, которое будет рассматривать суд второй инстанции — ответчик (Росмасло) не согласился с первым решением суда.
Начальник управления подчеркнул: и торговля, и потребитель понимали: если масло одного производителя стоит 80 руб. за кг, а другого 300 руб., то в первом случае — это не масло. Ведь только стоимость сырья (молока) на кг масла составляет около 200 руб. «Но выбирая продукт по цене и качеству, наши покупатели, к сожалению чаще вынуждены ориентироваться только на более низкую цену», — отметил он.
Другие участники «круглого стола» (представители ГУВД, таможни, прокуратуры,
Начальник отдела облпрокуратуры Эдуард Гиматов отметил, что надо различать покупателя, который знает, что он приобретает подделку (диск с новым фильмом за 50 руб., или спортивный костюм «Адидас» за 500 руб. на рынке
Директор
Участники круглого стола говорили о том, что покупателю кроме низкой цены может сигнализировать о подделке упаковка, маркировка, место продажи (рынок, маленькая торговая точка). Но порой не только они, но даже и сопроводительные документы товара могут быть в порядке (например, когда «левый» товар выпускает легальный производитель).
Кроме того, только специалисты (ГУВД, таможни) могут отличить поддельный «Найк» или «Шанель» по признакам, которые им сообщил производитель этих марок. Сделать эту информацию общедоступной невозможно, да и опасно — воспользуются и «теневые» производители.
Добросовестные российские производители, если видят, что на рынке появился «теневой» аналогичный товар, чаще всего остаются пассивными, отмечали участники обсуждения. Для них либо дорого, либо долго заниматься борьбой с недобросовестной конкуренцией. И в ход идет привычное «авось» — покупатель сам разберется, где хороший товар, а где фальсификат.
Быть активными и покупателей, и товаропроизводителей в случае, когда обнаружили подделку, призывали тюменцев участники «круглого стола». Обратиться с такой информацией можно в управление по товарному рынку и услугам администрации города, управление Роспотребнадзора, ГУВД.