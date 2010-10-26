Риэлтор по призванию: я продаю доли

Известно, что профессии риэлтора в стране пока не учат, кто же становится специалистом по недвижимости и почему люди выбирают такой способ заработка? В рамках мероприятия «Один день из жизни риэлтора», небольшое интервью дала специалист отдела новостроек агентства недвижимости «Недвижимость для Вас» Наталья Каплюк.
Резко ставшие сложными семейные обстоятельства и нехватка средств, однажды буквально вынудили женщину заняться поиском новой работы. Таким образом, из любимой профессии учителя начальных классов она трудится в уже ставшей любимой профессии риэлтора уже почти восемь лет, из них третий год в указанном агентстве.
Наталья помогает людям выбирать и покупать жилье в строящихся домах тюменских застройщиков. Как бы страшно это не звучало: она продает доли, то есть квартиры по договорам долевого участия.
Конечно, женщина не сразу стала профессионалом в области местных новостроек, ею были пройдены не одни курсы. Когда она пришла в агентство недвижимости, с трудом представляла, что из себя представляет эта профессия. Теперь Наталья стала лучшим риэлтором агентства. Но она уверена, что обучающие тренинги нужны каждому время от времени.
Риэлтором может работать тот, кто любит свою профессию. «Мне нравится общаться, устраивает заработная плата, по душе такая финансовая независимость, - рассказывает Наталья, - Есть мнение, что работа риэлтора не стабильна, это не так, за годы работы я никогда не чувствовала того, что мне некомфортно и нестабильно».
В течение первых лет пяти труда в области сделок по недвижимости Наталья работала не только с новостройками: коттеджи, нежилые помещения и т.д. Позже ее богатый опыт и совершенствование в процессе обучений остановили ее на работе именно с новыми квартирами от застройщиков. «Мне комфортно работать в отделе новостроек, потому что мы не берем комиссионное вознаграждение с клиента, - уверяет риэлтор, - Цена на квартиры в нашем агентстве - по прайсу застройщика». А новое жилье стремятся приобрести многие и главное – по более низкой цене.
День рабочий у Натальи начинается в 7 утра, заканчивается в 11 вечера. Рабочий день – это ответы на многочисленные телефонные звонки, поездки на стройки (в дневное время), встречи с клиентами, показы объектов, обновление информации о строящихся домах, о продажах и т.д. Ни выходных, ни праздников у риэлтора, по сути, нет.
Последнее время все чаще желающие купить новое жилье находят Наталью через друзей и знакомых – значит, ее работа нужна, значит, ее ценят. «Судя по анкетам, оставленным нашими клиентами, они довольны, а вслед за ними тянется целая цепочка других клиентов», - пояснила специалист. Сегодня чаще звонят те, кто получили сертификаты по программе «молодая семья», и те, кто желает приобрести жилье, привлекая ипотечные кредиты. Активнее используются «Ипотека+» от Сбербанка и ипотека «Запсибкомбанка», отметила риэлтор.
Строящих застройщиков в городе на сегодняшний день порядка 25, и лишь порядка одной трети из них рекомендует Наталья. «Я могу рекомендовать объекты, если уверена, что они достоятся», - уверяет риэлтор. Даже если на рынке появляется новая фирма, объект их будет рассмотрен, вся документация проверена, и поднята вся информация о компании, о ее учредителях, которые могут быть совсем не новичками в строительном бизнесе. Что строили? Когда и как сдавали? – все будет выявлено и только после этого специалист примет решение о рекомендациях данного объекта.
«Случается, когда предложен объект, срок сдачи которого 4 квартал 2010 года, а идет только кладка 4-го этажа, такой объект рекомендовать я не стану, ибо репутация дороже», - рассказывает Наталья.
Если клиент хочет квартиру в определенном микрорайоне, но подходящей квартиры там нет на данный момент, специалист по новостройкам легко предложит квартиру с необходимыми параметрами в другом районе города. Даже если покупатель не знает предложенной территории, ему обеспечат полноценную экскурсию, с указанием всех интересующих его объектов инфраструктуры, школ, детсадов, поликлиник, дворцов культуры и покажут достопримечательности, будь то озеро, лесной массив или парк. Нет, работа риэлтора – это не продать то, что есть, а предложить людям выбор, от которого они в праве и отказаться.
Сумасшедший ритм работы иногда заставляет почувствовать усталость. Ведь каждый человек должен отдыхать, и риэлтор тоже. «Если я чувствую, что я начинаю с нежеланием работать, я пытаюсь себя как-то расслабить, беру выходной и иду в магазин или парикмахерскую - устраиваю такие своеобразные разгрузочные дни. Летний отдых моей семьи последние два года проходит в Анапе», - улыбается Наталья.
Покупка новостройки – все-таки ответственное и непростое дело: нужно выбрать «правильную» компанию-застройщика, проверить массу документов, подавить страх потерять и деньги, и недвижимость… В этом деле поддержать и помочь может специалист, риэлтор или юрист. Обращайтесь к грамотным помощникам - безопасно покупайте новое жилье!
Евгения Лямзина