Риэлтор по призванию: я продаю доли

Строящих застройщиков в городе на сегодняшний день порядка 25, и лишь порядка одной трети из них рекомендует Наталья. «Я могу рекомендовать объекты, если уверена, что они достоятся», - уверяет риэлтор. Даже если на рынке появляется новая фирма, объект их будет рассмотрен, вся документация проверена, и поднята вся информация о компании, о ее учредителях, которые могут быть совсем не новичками в строительном бизнесе. Что строили? Когда и как сдавали? – все будет выявлено и только после этого специалист примет решение о рекомендациях данного объекта.