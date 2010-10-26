Как изготовить костюм на Хэллоуин своими руками

Остается меньше недели до Дня всех святых, также известного как Хэллоуин. Обсуждение того, нужно ли отмечать этот праздник, мы предлагаем вынести за рамки этой статьи, а здесь обратимся к тем, для кого этот день — повод покуражиться, весело провести время и стать на вечер другим человеком.
Хэллоуин сложно представить без людей, наряженных в эпатажные костюмы — устрашающие, сексуальные, фриковые… Все ограничивается только вашей фантазией и количеством свободного времени.
В Тюмени нет специализированных магазинов, где можно приобрести все для праздника, начиная от тематического декора интерьера и заканчивая высококлассными костюмами, поэтому проще всего будет изготовить запоминающийся наряд самому. О том, как это сделать, наша статья.
Хэллоуин ассоциируется с разного рода нечистью, поэтому наиболее органично в этот день будут смотреться костюмы домовых, вампиров, привидений, а также фей, волшебников и эльфов. Мы предложим несколько вариантов карнавальных костюмов, не задерживаясь на таких очевидных вариантах как привидение (простыня с дырками для глаз), баба Яга (содержимое бабушкиного сундука, напяленное в произвольном порядке) или мумия (человек, обмотанный бинтами).
Нечисть — чертей, дьяволов, бесов — проще всего определить по рожкам, которые задорно пробиваются сквозь волосы. Изготовьте их, и вы сможете предстать перед друзьями исчадиями ада. Самые правдоподобные рога можно слепить из полимерной глины. В Тюмени ее продают в магазине «Аквамастер» (около 110 руб. за пачку). При лепке рогов в них вставляются невидимки, которые позволяют закрепить их на волосах. Выглядит, будто рога на самом деле растут из головы, и никаких вам грубых ободков.
Для образа дьяволицы помимо рогов нам пригодится трезубец, который можно изготовить из картона и хвост. Дополните это юбкой и корсетом, либо узкими блестящими брюками и футболкой, и внимание окружающих вам гарантировано.
Любители стиля киберпанк и всего футуристического могут примерить на себя костюмы инопланетян. Здесь пригодятся белые медицинские халаты, украшенные поясами, воротниками и манжетами из плотной фольги, пружинистые
Костюм на Хэллоуин часто становится отражением существующей
Необычный и кровожадный фольклорный герой, в которого можно перевоплотиться мужчинам в День всех святых — это Синяя борода. Коварный
Чтобы не копировать слепо западных персонажей, можно обратиться к русским героям, благо у нас их предостаточно. Взять, например, Анну Каренину. Испугать окружающих до дрожи в коленях можно с помощью специальной конструкции (как в туристических рюкзаках): выше головы крепится обезглавленный бюст — его можно сделать из
Еще один литературный герой, который вполне вписывается в дух заграничного праздника — Родион Раскольников из «Преступления и наказания». Составляющие его образа — сюртук или пальто, цилиндр и, естественно, окровавленное орудие убийства. Конечно, чтобы для полной аутентичности герою вам понадобится не только топор, но и
Главное в Хэллоуин — проявить фантазию и уделить изготовлению костюма немного времени, тогда события, которые случатся с вами в эту ночь, вы будете вспоминать до следующего Дня всех святых.
Фото с сайта Trozo.ru, Vsehobby.ru, Presentday.info