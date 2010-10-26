Как изготовить костюм на Хэллоуин своими руками

Чтобы не копировать слепо западных персонажей, можно обратиться к русским героям, благо у нас их предостаточно. Взять, например, Анну Каренину. Испугать окружающих до дрожи в коленях можно с помощью специальной конструкции (как в туристических рюкзаках): выше головы крепится обезглавленный бюст — его можно сделать из папье-маше , пластика или глины. В платье с турнюром делаете дырку для головы в районе груди, пришиваете белую набитую резиновую или тканевую перчатку (ваша рука). Придаете с помощью грима артистическую бледность лицу, щедро добавляем кровавые подтеки на платье, шею и руки. Для усиления сходства пригодится шляпка. Крепите на себе эту конструкцию, просовываете голову так, что кажется, что она находится у вас в руках. Вуаля! В мужском варианте этого костюма вы можете представиться Берлиозом, попавшим под трамвай: нарисуйте усы и кустистые брови для большего сходства.