nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Как изготовить костюм на Хэллоуин своими руками

26 октября 2010, 11:44
В Тюмени нет специализированных магазинов, где можно приобрести все для праздника, начиная от тематического декора интерьера и заканчивая высококлассными костюмами, поэтому проще всего будет изготовить запоминающийся наряд самому. О том, как это сделать, читайте в статье.
Сюжет
Тюмень

Остается меньше недели до Дня всех святых, также известного как Хэллоуин. Обсуждение того, нужно ли отмечать этот праздник, мы предлагаем вынести за рамки этой статьи, а здесь обратимся к тем, для кого этот день — повод покуражиться, весело провести время и стать на вечер другим человеком.

Хэллоуин сложно представить без людей, наряженных в эпатажные костюмы — устрашающие, сексуальные, фриковые… Все ограничивается только вашей фантазией и количеством свободного времени.

В Тюмени нет специализированных магазинов, где можно приобрести все для праздника, начиная от тематического декора интерьера и заканчивая высококлассными костюмами, поэтому проще всего будет изготовить запоминающийся наряд самому. О том, как это сделать, наша статья.

Хэллоуин ассоциируется с разного рода нечистью, поэтому наиболее органично в этот день будут смотреться костюмы домовых, вампиров, привидений, а также фей, волшебников и эльфов. Мы предложим несколько вариантов карнавальных костюмов, не задерживаясь на таких очевидных вариантах как привидение (простыня с дырками для глаз), баба Яга (содержимое бабушкиного сундука, напяленное в произвольном порядке) или мумия (человек, обмотанный бинтами).

Нечисть — чертей, дьяволов, бесов — проще всего определить по рожкам, которые задорно пробиваются сквозь волосы. Изготовьте их, и вы сможете предстать перед друзьями исчадиями ада. Самые правдоподобные рога можно слепить из полимерной глины. В Тюмени ее продают в магазине «Аквамастер» (около 110 руб. за пачку). При лепке рогов в них вставляются невидимки, которые позволяют закрепить их на волосах. Выглядит, будто рога на самом деле растут из головы, и никаких вам грубых ободков.

Для образа дьяволицы помимо рогов нам пригодится трезубец, который можно изготовить из картона и хвост. Дополните это юбкой и корсетом, либо узкими блестящими брюками и футболкой, и внимание окружающих вам гарантировано.

Любители стиля киберпанк и всего футуристического могут примерить на себя костюмы инопланетян. Здесь пригодятся белые медицинские халаты, украшенные поясами, воротниками и манжетами из плотной фольги, пружинистые рожки-антенны, серебристая помада, тени и лак, а также маска сварщика или очки.

Костюм на Хэллоуин часто становится отражением существующей поп-культуры и вдохновляется последними новинками кинематографии. Так, отличным источником образов для Хэллоуина может стать «Аватар», который стал одним из самых популярных фильмов конца 2009 года. Яркий представитель расы на’ви станет очень ярким персонажем на вечеринке Хэллоуин в 2010 году. Чтобы преобразиться в представителя инопланетной расы понадобятся синие леггинсы, водолазка и, главное, «правильный» макияж. Узнать, как его сделать, можно в видеоуроке. Грим синего цвета продается в »Акварели», стоимость одной упаковки (белый, синий и красный цвета) — 250 руб. В качестве альтернативы можно обратиться к художнику по боди-арту, который профессионально превратит вас в аутентичного на’ви.

Необычный и кровожадный фольклорный герой, в которого можно перевоплотиться мужчинам в День всех святых — это Синяя борода. Коварный муж-многоженец, убивающий своих женщин, наверняка пугал многих девочек в детстве, поэтому эта страшная фигура — отличный выбор для Хэллоуина. Если вам повезло, и вы предусмотрительно не сбривали растительность на подбородке хотя бы несколько недель, то синяя гуашь с легкостью превратит вас в Синего бороду, если же нет — можно сделать импровизированную бороду из мочалки. Костюм сказочного героя должен отличаться старомодностью: например, наденьте берет с пером в качестве головного убора, драпирующийся плащ и так далее. Не забудьте повесить себе на шею ключ от тайной комнаты, где хранятся тела убитых жен.

Чтобы не копировать слепо западных персонажей, можно обратиться к русским героям, благо у нас их предостаточно. Взять, например, Анну Каренину. Испугать окружающих до дрожи в коленях можно с помощью специальной конструкции (как в туристических рюкзаках): выше головы крепится обезглавленный бюст — его можно сделать из папье-маше, пластика или глины. В платье с турнюром делаете дырку для головы в районе груди, пришиваете белую набитую резиновую или тканевую перчатку (ваша рука). Придаете с помощью грима артистическую бледность лицу, щедро добавляем кровавые подтеки на платье, шею и руки. Для усиления сходства пригодится шляпка. Крепите на себе эту конструкцию, просовываете голову так, что кажется, что она находится у вас в руках. Вуаля! В мужском варианте этого костюма вы можете представиться Берлиозом, попавшим под трамвай: нарисуйте усы и кустистые брови для большего сходства.

Еще один литературный герой, который вполне вписывается в дух заграничного праздника — Родион Раскольников из «Преступления и наказания». Составляющие его образа — сюртук или пальто, цилиндр и, естественно, окровавленное орудие убийства. Конечно, чтобы для полной аутентичности герою вам понадобится не только топор, но и старушка-процентщица. Представьте, как впечатляюще будет, если вы на праздничной вечеринке в темноте будете с интонациями зачитывать самые страшные фрагменты текста о вашем герое.

Главное в Хэллоуин — проявить фантазию и уделить изготовлению костюма немного времени, тогда события, которые случатся с вами в эту ночь, вы будете вспоминать до следующего Дня всех святых.

Фото с сайта Trozo.ru, Vsehobby.ru, Presentday.info

#Новости#Праздники#Хэллоуин#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ирина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25