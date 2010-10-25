Хорошо иметь домик в деревне?

О чем мечтает каждый человек? О хорошем образовании, о путешествии к морю, о роскошной машине, о счастье для себя и близких, о том, чтобы был мир на земле, о хорошей жизни и собственном доме вдали от городской повседневной суеты, от шума машин и громких голосов.
О том, как выбрать жилой загородный дом, рассказали эксперты: руководитель Регионального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Тюменской области «Рамикс» Михаил Бойко, директор АН «Загородка» Мария Демидова и гендиректор агентства недвижимости «Новый город» Ирина Яременко.
Известно, что выбор нужного объекта складывается из потребностей и возможностей человека. С чего же начать? Изначально нужно определиться, что же именно вы хотите. Лучше нарисовать несколько вариантов. Видя свой будущий дом наглядно, выбор пойдет быстрее, так как варианты, сильно разнящиеся с эталоном, сразу будут исключаться.
Удачей было бы найти свою мечту через знакомых или друзей. Тем не менее, если они и не приведут покупателя к конкретному объекту, то могут посоветовать агентство недвижимости, с которым уже сталкивались.
Зачастую люди уверены, что приобретая готовый дом у собственника напрямую, они только выигрывают по деньгам. Это не всегда на самом деле так, уверены эксперты. Риэлтор, чтобы продать-таки объект, стремится убедить продавца продать по рыночной цене. Собственник же, в свою очередь, продавая объект самостоятельно, нередко завышает ценник и весьма не на маленькую сумму.
Строить самому – дешевле
Если обратиться в компанию, которая специализируется на строительстве частных домов, можно значительно сэкономить как время, так и деньги. В среднем постройка дома 150 - 200 квадратных метров занимает 2,5 - 3 месяца, далее все зависит исключительно от сложности конструкции. Профессионалы предлагают к строительству чаще дома по типовым проектам, но могут и работать по индивидуальному плану.
Как считают эксперты, в большинстве случаев, люди ищут не готовый загородный дом, а именно участок под постройку личного дома. Потому что готовый дом нередко не устраивает покупателя хотя бы в мелочах – все хочется сделать по-другому, по-своему. Еще немаловажный факт – собственная постройка значительно выгоднее и надежнее, нежели покупка готового дома.
Земля и фундамент – основа дома
На сегодняшний день пользуются спросом коттеджные поселки, такие как Ожогино, Патрушево, Метелево, озеро Цимлянское. Если рассматривать земли чуть дальше от города, тогда популярна улица Московский тракт, близлежащий и самый популярный населенный пункт по этому направлению – Дербыши. Любители дикой природы оценят территории у озера Андреевского, на берегу которого расположился поселок Боровский.
По данным агентства «Рамикс», сегодня цены земельных участков под индивидуально жилищное строительство колеблются от 50 тысяч рублей за сотку и до 300 тысяч рублей. В ликвидном районе стоимость участка будет выше. Значительно удорожает земли на 50-70 тысяч рублей подведенные коммуникации.
Стоит отметить, что местоположение и фундамент дома – вещи связные. Если место низкое, соответственно там больше скапливается влаги, в связи с этим фундамент должен стоять на отсыпанном, высоком месте. Отсыпать участок лучше всего материалами природного происхождения, лучше использовать каменную насыпь либо альтернативу - намывные пески, к примеру с Андреевского озера. Эти пески тысячелетней давности, по мнению экспертов, крепче любого цемента.
Готовый дом должен быть теплым
Если рассматривать готовый дом, то зайдя внутрь, лучше разуться и побыть в нем продолжительное время. Тогда можно почувствовать насколько пол теплый. Ногам должно быть комфортно и тепло, если таких ощущений нет, то наверняка полы не утеплены, а значит, 25-30 % тепла будет уходить вне зависимости от системы отопления. Стены так же должны быть утеплены, это можно так же почувствовать, потрогав стены ладонью, если очень холодные, значит, промерзают снаружи.
Что касается какого-либо ремонта, то лучше всего выбрать дом с черновой отделкой, сразу можно посмотреть, каким образом построен дом, какая стяжка пола и выбрать утеплители себе по вкусу.
Утепленный фасад создаст благоприятный температурный режим в доме. Кроме того, повышение теплозащиты здания позволяет снизить потери тепла зимой и не допускает проникновения жары летом. Это позволяет значительно экономить энергию. Утепленные фасады позволяют снизить затраты на отопление здания до 60%.
Позволяют уменьшить толщину наружных стен, тем самым увеличить внутреннюю площадь здания до 5%.
Стоимость дома зависит от его площади, от сложности конструкции и внутренней отделке объекта. К примеру, хороший коттедж можно в Ожогино площадью 300-350 «квадратов» можно купить за 9-10 млн. рублей. Строительство идентичного коттеджа самостоятельно обойдется вам в 5-7 млн. рублей.
Готовый купить дом или строить самому – личный выбор каждого. Имея достаточно времени, можно выбирать из уже имеющихся предложений, а после, если ничего не подойдет, задуматься о строительстве.
Стоит помнить, что частный дом – это не только комфорт и обособленная территория, но и должный уход за объектом. Содержание загородного дома обходится недешево: налоги, плата за потребленные ресурсы, охрана и прочие потребности. А зачастую слабо развитая инфраструктура, то есть отсутствие больницы, школы или детского сада, значительно усложняет жизнь семьи, поэтому без личного автомобиля жизнь за городом может показаться сложной и скучной.
Юлия Клычлиева