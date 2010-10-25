Хорошо иметь домик в деревне?

Если рассматривать готовый дом, то зайдя внутрь, лучше разуться и побыть в нем продолжительное время. Тогда можно почувствовать насколько пол теплый. Ногам должно быть комфортно и тепло, если таких ощущений нет, то наверняка полы не утеплены, а значит, 25-30 % тепла будет уходить вне зависимости от системы отопления. Стены так же должны быть утеплены, это можно так же почувствовать, потрогав стены ладонью, если очень холодные, значит, промерзают снаружи.