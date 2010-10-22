Собственники элитного жилья теперь конкуренты застройщикам

Тема элитного жилья была поднята на пресс-клубе «КВ – диалоги о недвижимости» два года назад. Тогда несколько крупных тюменских застройщиков говорили о своих объектах и планах. Накануне застройщики в немного измененном составе встретились вновь. Что изменилось за два года? Проданы, достроены ли объекты? Изменился ли портрет покупателя таких квартир? Обо всем по порядку.
Покупатель – тот, кто выбирает не торопясь
Исходя из исследований компании «Тюменинвестстрой», портрет покупателя жилья элитного немного изменился. Замгендиректора по коммерции Светлана Утешева отметила, что их клиенты теперь – это чаще мужчины (74%), к тому же старше 38 лет. 83% - семейные, 17% одинокие. Что немаловажно, в «Ладье» никто пока не купил квартиру с привлечением ипотечных кредитов. «Покупатель элитного жилья – это тот, кто выбирает не торопясь», - добавил руководитель отдела продаж застройщика «Строительство и маркетинг-2000» Александр Ломакин. Так и есть – клиенты стали брать больше времени на раздумья, подтвердила Утешева.
Из опыта директора агентства недвижимости «ТМПО» Мили Ященко, действительно, если раньше элитным жильем интересовались преимущественно женщины, то сегодня – это мужчины. К тому же, граждане стали больше обращать внимание на элитное жилье вторичного рынка. Если исходить из того, что покупка «элитки» - это покупка статуса, то почему бы не купить квартиру на «вторичке», к тому же уже с хорошей стильной отделкой? Например, в жилом комплексе «Тройка» сегодня есть квартиры по 63 тысячи за метр квадратный – это намного дешевле, уверяет директор АН. Таким образом, развивается конкуренция застройщиков элитного жилья и собственников такового, с этим согласились все участники мероприятия.
А что же застройщики?
Сложный период финансовых стрессов некоторые застройщики города пережили с большими убытками и проблемами. Тем не менее, представители компаний, занимающихся строительством недешевого жилья, уверенно чувствуют себя сегодня и даже выходят на новые объекты.
По словам Светланы Утешевой, на элитном рынке жилья все это время был спокойный период. В жилом доме «Ладья» (входит в состав «Серебряковского квартала») на сегодня продано 70% площадей. Продажи продолжаются, застройщик даже не изменил ценовую планку за эти два года – от 90 до 160 тысяч рублей за «квадрат». Помимо этого компания готовится выйти на рынок с новым элитным объектом, который будет располагаться в районе улицы Осипенко.
Четыре гектара земли в квартале улиц М.Горького-Фабричной-Мельничной-Котовского планировала два года назад застроить элитным комплексом ГК «Статус», тем не менее, их планы были отодвинуты кризисом. Проект был отложен до 2010 года и сейчас проводится его экспертиза, - пояснила коммерческий директор компании Елена Путилова. Застройщик готовится в 2011 году приступить к строительству лишь одного пока vip-дома на территории в один гектар. «Этот дом настолько уникален, что это будет «бомба» на рынке элитной недвижимости», - уверяет представитель компании. Дом планируется в 7 этажей с огромными квартирами более 150 квадратных метров. Однокомнатных квартир в доме не предполагается, зато цену обещает застройщик очень высокую.
Объект «Александровский сад» строится давно. Теперь же там появится восьмиэтажный дом премиум-класса. На площадку строители выйдут в первом квартале 2011 года, тогда же начнутся и продажи. Особенности этого дома: его расположение (на семиметровом мысу с видом на реку) и осень большой двор. «Обойдя многие дворы центра города, я лично убедилась, что у будущего дома будет самый большой и удобный двор», - уверена Елена Путилова.
В самом центре города на улице Кирова уже давно существует «Да Винчи Хауз». Этот дом привлекает внимание многих тюменцев, выходящих из Кукольного театра. Как сообщила представитель интересов застройщика, директор АН «Новый город» Ирина Яременко, из 14 квартир непроданными осталось только 2 – двух- и трехкомнатная (стоимость такой «трешки» - 25 млн. 750 тысяч рублей).
Замгендиректора по жилой недвижимости холдинга «Сибинтел» Игорь Михайлов не относит свой объект – жилой комплекс «Даудель» именно к элитной недвижимости – «это дом бизнес-класса, жилье высокой стоимости», - считает он. И не смотря ни на что, выстроенный комплекс распродан полностью, а средняя стоимость «квадрата» в нем составила 80 тысяч рублей. В дополнение к этому, идет строительство третьей очереди строительства, которая тоже практически вся продана по установленной цене. Завершение объекта по плану в третьем квартале 2012 года, но строители комплекса часто сдают объекты раньше срока, говорит Михайлов. В планах застройщика возвести четвертую очередь. «Это не будет «Дудель де Люкс» как планировалось ранее, это также будет объект бизнес-класса. «Хотелось бы завершить этот объект в одно время с третьей очередью. Все возможно», - уверен Игорь.
Жилой комплекс «Губернский» на Комсомольской - также образец жилья элитного, считают участники пресс-клуба. Функциональное назначение зданий комплекса совершенно различно – здесь есть и коммерческие площади, и жилье, а также множество возможностей для комфортного проживания горожан. Александр Ломакин пояснил, что первая и вторая очереди строительства уже реализованы – это два жилых дома с автопаркингами, третья очередь сейчас строится, а четвертая – в стадии проектирования. Средняя стоимость жилья на сегодня 63 тысячи за «квадрат».
Застройщики продолжают строить и продавать, покупатель продолжает меняться и требовать все большего комфорта и надежности. Тем не менее, остается еще много вопросов: как устаревает элитная недвижимость? Когда она перестает быть таковой? Где границы элиты, и кто их установил? Думаю, эти вопросы будут еще заданы в будущем этим же, и уже новым, застройщикам элитной недвижимости Тюмени.
Евгения Лямзина