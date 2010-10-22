Собственники элитного жилья теперь конкуренты застройщикам

Замгендиректора по жилой недвижимости холдинга «Сибинтел» Игорь Михайлов не относит свой объект – жилой комплекс «Даудель» именно к элитной недвижимости – «это дом бизнес-класса, жилье высокой стоимости», - считает он. И не смотря ни на что, выстроенный комплекс распродан полностью, а средняя стоимость «квадрата» в нем составила 80 тысяч рублей. В дополнение к этому, идет строительство третьей очереди строительства, которая тоже практически вся продана по установленной цене. Завершение объекта по плану в третьем квартале 2012 года, но строители комплекса часто сдают объекты раньше срока, говорит Михайлов. В планах застройщика возвести четвертую очередь. «Это не будет «Дудель де Люкс» как планировалось ранее, это также будет объект бизнес-класса. «Хотелось бы завершить этот объект в одно время с третьей очередью. Все возможно», - уверен Игорь.