Дайджест Nashgorod.ru с 16 по 22 октября

Поиски Ани Анисимовой продолжаются
В течение недели на сайте NashGorod.ru появлялась информация о том, что стали известны приметы лица, подозреваемого в похищении девочки; опровергались слухи, что тело Ани найдено; и публиковалась просьба не отвлекать ГУВД звонками с недостоверной информацией о пропавшей.
Мнения форумчан
Фоторобот составляют, а рядом со мной в магазе уже висит распечатанное с сайта фото
Жаль девчушку, симпатичная такая! Соболезную родителям и близким Может найдут… Хоть бы нашли!!!
Нормальный ребенок. И у него вполне нормальная реакция на общую истерику — хочется поучаствовать. Зайдите на «детки» — истерия и у мамаш с богатым воображением, и у модераторов, которые решили играть в разведчиков, «скрывая» то, что уже без них знает полгорода. Кстати, на каре та же песня, а ведь вроде больше мужской форум.
А сколько вообще человек в гэ Тюмени пропадает ежедневно? Безусловно, случай требующий тщательного расследования, но создается впечатление, что он единичный (очень сомнительно).
Часть ул. Республики перекроют
Во время проведения работ по строительству подземного пешеходного перехода на перекрестке ул. Республики и ул. М Горького, схема движения транспортных средств будет изменена. Объезд будет проходить по площади
Возможные транспортный коллапс и дороговизна строительства пешеходного перехода возмутили общественность, поэтому группой активистов был организован митинг, который пройдет 30 октября.
Мнения форумчан:
И снова центр… Снова пробки, объезды, обходы, пролазы и растерянные водительницы! Весь город страдает! Копайте сколько хотите в микрорайонах!
Посмотрел фотки, приуныл окончательно. Уж на что я всегда раньше спокойно относился к нашим властям. Но сейчас даже я готово развести руки и сказать, что живем мы в стране непуганых и жадных идиотов у власти. Как хотелось бы верить что это временно…
Я просто в шоке, в шокеееее!!!!…Это же кто придумал так плиты класть и пускать транспорт?…У нас нельзя никак объехать что ли?…Да элементарно через Холодильную, 50 лет и обратно по Профсоюзной…..всего 1 остановка выходит на республике теряется, а они ерунду
Подземный переход — это хорошо! НО! С какими затратами по времени и средствам их строят, лучше уж тогда не строить. За такие сроки на западе и в европе строят метро!
Одним кинотеатром больше
В ТЦ «Солнечный» 19 октября открылся кинотеатр «Сан Сити». Он оснащен современным звуковым и проекционным оборудованием, из 4 кинозалов — 2 цифровых. В репертуаре кинотеатра фильмы самых разных жанров и направлений — отечественные и зарубежные кинохиты, самые стильные фестивальные фильмы, артхаус, art mainstream. По слухам, кинотеатр — детище бизнесмена Владимира Богоделова.
Мнения форумчан:
Живу напротив. К событию открытия думал организовать
Это видеосалон.
Первый снег стал причиной ДТП
Первый снег на тюменских дорогах стал причиной нескольких ДТП. Посетители портала Nashgorod.ru считают, что их морозным утром было больше, чем обычно. Зимними шинами обзавелись далеко не все водители, поэтому выпавший снег стал для них сюрпризом. Однако, как сообщили в
Мнения форумчан:
По сообщению дежурной части ГИБДД на 12:00 в городе было 45 ДТП, пострадало 3 человека. В обычные дни за это же время бывает 15–20 аварий.
Первые утренние заморозки стараюсь пересидеть дома, благо работа позволяет. Лихачи успокаиваются довольно быстро (проверено) и общая скорость на дороге устаканивается.
Вандалы полюбили Текутьевский бульвар
Большая часть конструкций, установленных ко Дню города, была повреждена вандалами. Конструкции в виде герба Тюмени с фотографиями города сделаны из металла и пластика. Некоторые из них сломаны полностью, на других — дырки и трещины. Кажется, будто их били или пинали.
Как сообщили в службе заказчика по благоустройству, внешнему виду зданий, сооружений и обслуживанию населения Ленинского административного округа Тюмени, специалистам предстоит оценить, в каком состоянии находятся испорченные конструкции. После этого будет принято решение: ремонтировать или заменить полностью.
Мнения форумчан:
Вот гады!
Устанавливают легко ломаемые сомнительной художественной ценности конструкции. Потом «ждут», когда сломают. А тут и новые заказывать можно. Вечный двигатель, прикрученный к бюджету.
Так ведь это… день города то прошел). Может вандалы просто помочь убрать захотели. А чего поломали то? Плакаты «С праздником, дорогие тюменцы!»? «Вынеси елку, вынеси елку…."