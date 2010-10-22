Дайджест Nashgorod.ru с 16 по 22 октября

Нормальный ребенок. И у него вполне нормальная реакция на общую истерику — хочется поучаствовать. Зайдите на «детки» — истерия и у мамаш с богатым воображением, и у модераторов, которые решили играть в разведчиков, «скрывая» то, что уже без них знает полгорода. Кстати, на каре та же песня, а ведь вроде больше мужской форум.