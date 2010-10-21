Профессия «риэлтор» сложна и хорошо оплачиваема

Приехав в город работать и учиться, Анна с родителями приняли решение, что квартира у девушки будет своя, Попав в тину новых, старых и не очень квартир, голова пошла кругом. «Разрулить» ситуацию получилось у риэлтора агентства «Недвижимость для Вас». «Просмотрев объявления в газете, я выбрала квартиру в районе КПД, так как это рядом с работой, позвонила по номеру. В итоге с Анной Алехиной, так зовут риэлтора, квартира была выбрана за 3-4 дня», - рассказала одна из клиентов агентства, тоже Анна. Теперь девушка живет в собственном, уже отремонтированном, жилье. Она довольна услугами агентства, так как разбираться с юридическими вопросами и оформлением оказалось довольно сложно. «Многие отговаривали меня покупать квартиру через агентство, но я больше доверяю тем, чья деятельность страхуется и есть хоть какие-то документы, ведь если покупать у собственника, нет гарантии, что он не обманет меня, - считает девушка. С Анной же мы даже сдружились, тем более, она мне тезка», - улыбается она.