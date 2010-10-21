Профессия «риэлтор» сложна и хорошо оплачиваема

Риэлтор – эта профессия вызывает разные эмоции. Кто-то морщится, вспоминая истории из Интернет-форумов об агентах-обманщиках, кто-то вспоминает специалистов по недвижимости с благодарностью, ведь без них было бы намного сложнее найти то, что требовалось и оформить сделку. Узнать, какие нынче риэлторы и как складывается их рабочий день, сегодня попытались журналисты тюменских СМИ.
***В офисе агентства недвижимости «Недвижимость для Вас» уже с утра кипит работа: коллектив риэлторов активно «рыщет» в своих компьютерах нужные объекты и делает важные отметки, другая часть специалистов – уже трудится на показах квартир.
Агентство существует с 2006 года и ранее называлось оно «Тюменский региональный центр недвижимости и права». С таким внушительным именем компании пришлось расстаться ввиду неудобного использования его в быту. В 2007 они стали держателем франшизы агентства недвижимости «ХИРШ» - это крупная компания, у которой есть свои особые методики работы с недвижимостью. Именно этим технологиям и обучаются все держатели франшизы, а это не только московские сообщества специалистов по недвижимости, но и сеть агентств по всей стране. В дополнение ко всему, «Недвижимость для Вас» - один из 14-ти сертифицированных офисов в Тюмени. Направленность компании – жилая недвижимость: реализация новых и вторичных квартир.
Риэлтор – не «сводник», риэлтор - профессия
Сегодня риэлтор не только сводит покупателя и продавца, работа настоящего специалиста многогранна. «Система отработана до мелочей. Работа в нашем агентстве направлена больше на работу с продавцом - как продать объект. Технология – это ряд маркетинговых инструментов, которые практически в любом случае обеспечивают продажу объекта», - пояснила гендиректор агентства «Недвижимость для Вас» Юлия Пантелеева.
Перед хорошим риэлтором задача «продать квартиру» не должна быть непреодолимой. И, все-таки, есть пара причин, по которым значительно усложняется реализация квартиры: завышенная цена и собственное нежелание продавца продать жилье. Случается, что звонят в агентство, предлагают квартиру к реализации, а сами толком еще не решили, хотят ли они ее продавать. В итоге, агент уже почти продал объект, а хозяева до сих пор «мнутся» в раздумьях.
Среди технологий, применяемых в агентстве *баннеры для размещения на балконе или окне самой квартиры с информацией о продаже и телефоном агентства. По словам гендиректора компании, 2/3 квартиры в агентстве продаются именно по таким баннерам. Размещение его вполне безопасно, так как телефон на нем дан не продавца, а агентства, поэтому по всем вопросам будут звонить им; *лист объекта (рекламка-объявление) размещается в радиусе 700 метров от продаваемого объекта, так как по статистике большинство людей, меняя жилье, выбирают его в близлежащем или даже в том же районе, где было их предыдущее жилье; *карточка объекта, а также *реклама в СМИ и сети Интернет; *проведение дня открытых дверей. Когда созываются в одно время желающие купить определенную квартиру, тогда клиенты видят, что не один человек присматривается к объекту, что также позволяет продать объект быстрее, считает Юлия.
В компании не боятся, что их технологии и методики «перекочуют» в другие риэлторские сообщества, ведь, чтобы стать настоящим риэлтором и научиться продавать, мало где-то услышать, что нужно предпринимать, нужно уметь грамотно применять навыки.
***Пока рассказывает Юлия, работа в офисе продолжается, риэлторы меняют позиции, и беспрестанно отвечают на звонки клиентов. «Да, здравствуйте! … Конечно, да! Приходите, обсудим, посмотрим», - постоянно слышится из комнат.
Риэлторский бизнес – это работа по плану, а не хаотичные перебежки от клиента к клиенту. Каждый понедельник в компании проводится планерка, на которой обсуждаются сложные сделки, распределяются заявки, строятся планы на неделю, подводятся итоги. Работа риэлтора не подразумевает праздников и выходных – даже в субботу и воскресенье специалисты могут быть в агентстве, если у них есть текущие заявки. Версия, что работа риэлтора сезонна, ошибочна, считает исполнительный директор агентства Антон Могила.
Риэлтор обязан определить стоимость продаваемого жилья, если нужно, убедить продавца снизить или увеличить цену товара. Реклама и маркетинг объекта – также на плечах специалиста. Параллельно происходит поиск клиента, также требуется умение его заинтересовать именно предложенным объектом. Юридическое оформление сделки проходит с участием юристов агентства, а если требуется услуга ипотечного брокера, то таковой тоже в компании есть, и за эти дополнения никаких дополнительных сумм не требуется.
Риэлтор – хорошо оплачиваемая профессия
Зарплата же специалиста по недвижимости – это процент от сделки. И, тем не менее, как считает Юлия Пантелеева, хороший риэлтор – хорошо оплачиваемая профессия. В коллективе компании сегодня около 30 человек, среди них администраторы, менеджеры, юристы, ипотечный брокер и, конечно, сами агенты, которые тоже разделены по направлениям – специалисты по новостройкам и вторичному жилью. Начальство не отрицает, что некоторая текучесть кадров присутствует, но костяк, а это около половины коллектива, сосуществует из года в год. «Возможно, смена кадров происходит потому, что нет специального обучения данной профессии. Со своими сотрудниками мы работаем в этом плане: оплачиваем полсуммы за различные семинары и мастер-классы. Еще уходят те, кто не мотивирован на заработок, пришли, так сказать, поработать от скуки. Рано или поздно, если человек не хочет работать, он и не будет», - считает Юлия.
Комиссия в 3% - это средняя ставка по городу Тюмени сегодня – в данном агентстве ее берут с того, кто услугу заказывает. Если клиент обращается с желанием продать квартиру, платит он, если же обращается покупатель, с него и оплата.
***Людей в агентстве хоть и немного, но они постоянно заняты. Серьезный настрой на работу и разговоры-разговоры… Львиную долю в рабочем дне занимают именно телефонные консультации и договоренности. А в таком огромном кругу общения со знакомыми и незнакомыми совершенно разными людьми риэлтору важно не запутаться, уметь перестроиться из одной темы в другую и всем успеть улыбнуться. В таком ритме это непросто…
Работой риэлтора мы довольны
Немаловажно то, что все чаще в агентство приходят по рекомендации. То есть репутация и отзывы для компании немаловажны.
Приехав в город работать и учиться, Анна с родителями приняли решение, что квартира у девушки будет своя, Попав в тину новых, старых и не очень квартир, голова пошла кругом. «Разрулить» ситуацию получилось у риэлтора агентства «Недвижимость для Вас». «Просмотрев объявления в газете, я выбрала квартиру в районе КПД, так как это рядом с работой, позвонила по номеру. В итоге с Анной Алехиной, так зовут риэлтора, квартира была выбрана за 3-4 дня», - рассказала одна из клиентов агентства, тоже Анна. Теперь девушка живет в собственном, уже отремонтированном, жилье. Она довольна услугами агентства, так как разбираться с юридическими вопросами и оформлением оказалось довольно сложно. «Многие отговаривали меня покупать квартиру через агентство, но я больше доверяю тем, чья деятельность страхуется и есть хоть какие-то документы, ведь если покупать у собственника, нет гарантии, что он не обманет меня, - считает девушка. С Анной же мы даже сдружились, тем более, она мне тезка», - улыбается она.
Долгое время проживая в ведомственном жилье, Олеся рассчитывала и выстраивала планы на покупку квартиры. И такая возможность выпала. Выбрав в газете желаемую новостройку, девушка дозвонилась до риэлтора – им оказался Роман Абрамов из агентства «Этажи». «Имея ограниченный запас времени, без риэлтора такую сложную сделку, как у меня, провести было бы сложно», - уверена Олеся. В дополнение к этому работа агентства оплачивалась застройщиком, то есть тюменке не пришлось платить комиссию и плюсом ко всему даже цена квартиры отличалась от прайса застройщика на 50 тысяч рублей в меньшую сторону.
Вот два примера положительных историй с риэлторами, и это, явно, не предел. Риэлторский бизнес сложен, как и любой другой. Здесь свои методы, свои трудности, свои страхи, риски, успехи и т.д. И нельзя грести всех под одну гребенку, обвиняя в «непригодности» данной профессии, даже если в конкретно вашем случае попался мошенник. Сегодня специалист по недвижимости участвует практически в каждой сделке, к ним все больше обращаются граждане.
Риэлтор – это профессия, стандарты которой направлены на качественное оказание услуги клиенту.
Евгения Лямзина