С квартирой, но без жилья

Розовые балконы новой девятиэтажки радуют глаз гостей Тюмени, въезжающих в город по Тобольскому тракту. Но вот история дома совсем не радостная. Фирма-застройщик «Запсибстройсервис» юридически на грани банкротства, а фактически уже не существует. Ее директор сейчас где-то за границей вместе с деньгами этих людей. И уже три года тюменцы обивают пороги самых разных кабинетов, а в собственных квартирах многие не были уже несколько месяцев.