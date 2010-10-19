С квартирой, но без жилья. В такой ситуации оказались около 140 тюменцев - участников долевого строительства многоэтажного дома. Их девятиэтажка должна была быть сдана еще три года назад, но и сейчас в некоторых квартирах нет входных дверей.
При этом людям не разрешают доделывать ремонт даже за свой счет. 15 октября 2010 года дольщики попытались штурмом взять собственные квартиры.
Розовые балконы новой девятиэтажки радуют глаз гостей Тюмени, въезжающих в город по Тобольскому тракту. Но вот история дома совсем не радостная. Фирма-застройщик «Запсибстройсервис» юридически на грани банкротства, а фактически уже не существует. Ее директор сейчас где-то за границей вместе с деньгами этих людей. И уже три года тюменцы обивают пороги самых разных кабинетов, а в собственных квартирах многие не были уже несколько месяцев.
«Нас не пускают, замки на дверях висят. Застройщик, который достроил дом, ничего нам не обещает, заставляет составлять договоры на доплату достройки. Хотя в договорах, которые мы заключали, ни о какой доплате речи нет», - рассказывает одна из дольщиц Полина Шебеко.
Достроила дом строительная компания «Союз». На счастье дольщиков, 50 квартир изначально принадлежали этому юридическому лицу. Теперь в доме ведутся отделочные работы, но владельцев квартир туда не пускают. Лишь сегодня, узнав о приезде телевидения, ворота открыли.
В управляющей компании с говорящим названием «Уникальный дом» боятся, что открыв подъезды, просто не уберегут уже сделанное. В некоторых квартирах нет входных дверей, и пока не у всех хозяев есть на это средства. А деньги на доделку нужны немалые. Одно отопление чего стоит. Тем не менее, двери открыли, сделали замеры, лёд тронулся.
«Мы вышли с предложением, а точнее даже с требованием к строительной компании «Союз», обеспечить нам беспрепятственный доступ и самостоятельно найти организацию, которая установит нам приборы отопления. Иначе к первому ноября мы останемся без тепла», - сообщила представитель инициативной группы дольщиков Татьяна Рубцова.
Полина Шебеко должна была жить в новой однокомнатной квартире вместе с братом, но пока от родителей отделиться не получается. А кто-то вложил в долю последние деньги, продав имеющееся жилье.
«Я считаю, что надо набраться терпения и подождать, когда это все закончится», - говорит директор «Уникального дома» Роман Черней. Он пообещал, что к концу октября дом будет сдан. Учитывая, что в должность директора «Уникального дома» он вступил три дня назад, для него - это обещание первое.
Фото с сайта "ГТРК"