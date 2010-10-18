ТюмГУ будет искать хорошие книги и за пределами области

Региональный конкурс «Книга года — 2010» можно считать открытым: на прошлой неделе в стенах ТюмГУ прошла пресс-конференция , на которой организаторы и члены жюри рассказали о том, что конкурс расширит свою географию, выявит девятнадцать лучших книг, а пока эксперты будет работать, тюменцы смогут принять участие в первом тюменском книжном фестивале.



О том, как сделать так, чтобы книга стала ближе к читателям, о традиционном и новом в конкурсе, который проходит уже в четвёртый раз, рассказала организатор «Книги года» профессор Наталья Дворцова.



Как и в прошлом году, издания будут соревноваться в девятнадцати номинациях, главные из которых — книга года, издательство года, типография года, редактор года, художник года, дизайнер года. Наряду с профессиональным будет работать и «альтернативное» студенческое жюри. Победителя получат «Серебряные литеры», будут и призы от ректора ТюмГУ создателям лучшей учебной и научной книги — два ноутбука.



Традиционной станет и введенное в прошлом году народное интернет-голосование . На сайте кафедры издательского дела будут выставлены обложки изданий-номинантов , и каждый сможет проголосовать за любимую книгу, просто отправив электронное письмо на адрес организаторов. С любой участвующей в конкурсе книгой можно будет познакомиться, лично заехав в главный корпус ТюмГУ.



Что касается нововведений, то в этом году изменилась она из номинаций. По предложению директора книготорговой сети «Фолиант» Андрея Шулепова, будет выбрано издательство, наиболее активно продвигающее свою продукцию. По словам самого книготорговца, борьба за приз должна дать издателям стимул к проявлению активности, продвижению своих книг — как раз к тому, чего в Тюмени так не хватает. «Есть такие издатели, которые книгу издали, завезли куда-нибудь в магазин, и больше их нету. Через полгода звонят и говорят, мол, как там наши книги? Это неправильная работа».



Впрочем, проблема тюменского книжного дела — не только в области книгораспространения. Анатолий Васильев, член Союза писателей России, редактор альманаха «Врата Сибири» особенно критически высказался о состоянии местного книжного дела. Одна из самых больших проблем, по его мнению, состоит в том, что в городе трудно с художественной литературой, тогда как «околохудожественной» прилавки завалены. Причем даже существующая хорошая литература не распространяется. Нужно привлекать к пропаганде книги авторов, которые бы выезжали в районы области, популяризировали книгу, считает он. Не лучшим образом обстоит дело и с детской книгой. В прошлом году победителя в этой номинации так и не выбрали. И хотя детской литературы выходит очень много, но активно внедряют ее «директора банков, которые издают стихи своих жен». А значит и качество такой литературы невысоко. «Задача конкурса — обирать книги, достойные нашего читателя» — заключил свое выступление Васильев.



Искать достойные книги планируется не только в Тюменской области. География конкурса постепенно расширятся, и в этом году к участию будут приглашены крупнейшие — прежде всего университетские — издательства из других регионов УРФО: Свердловской, Челябинской, Курганской областей. В связи с этим Надежда Дементьева, главный редактор издательства ТюмГу заметила, что конкуренция между книгами усилится, а значит споров по поводу того, кому присудить главный приз, будет еще больше. Впрочем, напомнила она, над выбором лучших из лучших работает не только жюри, но и совет экспертов. Консультантов по каждой номинации, специалистов в определенной узкой области, которые могут обратить внимание жюри на какие-то неявные, специфические моменты, помочь адекватно оценить присланные на конкурс книги.



Еще одной темой, которую затронули на конференции, стал запланированный на ноябрь первый тюменский книжный фестиваль. Подобные фестивали проходят в многих городах, в том числе и в соседнем Екатеринбурге. Теперь и у тюменцев появится возможность на несколько дней окунуться в пространство книжной культуры. Программа фестиваля еще уточняется, но уже известна его тема: «Книга и история, история книги».



Главными, перекликающимися темами фестиваля станут две книги-события . Первая — роман известного хантыйского писателя Еремея Айпина «Божья матерь в кровавых снегах». Книга была издана в петербургском издательстве «Амфора» в серии «Будущие нобелевские лауреаты» и посвящена событиям 1933–1934 годов — восстанию коренных народов Обского Севера, не желающих покоряться советскому режиму. Второе издание — подготовленная Институтом гуманитарных исследований ТюмГУ монография «Казаки тюменского региона: от Ермака до наших дней», особенно актуальная сейчас, когда вновь разгораются споры о роли и месте фигуры Ермака в истории Сибири.



Также в рамках фестиваля пройдет мастер-класс по создания электронных исторических библиотек от екатеринбургского издательства «Баско», презентация книг, созданных студентами кафедры издательского дела ТюмГУ, выставка «Лучшие региональные книги 2007–2010».



Завершая разговор об осенних книжных праздниках, Наталья Дворцова процитировала Умберто Эко. «В недавно изданной работе „Не пытайтесь избавиться от книг“ Эко сравнивает книгу с колесом. Он говорит, что были цивилизации, когда колеса не было, но когда его изобрели, люди больше не могут отказаться от него, какую бы форму колесо не принимало. Ка это ни странно звучит, книга и колесо в этом смысле могут быть поставлены в один ряд. Это абсолютные вещи, абсолютные явления, они меняют форму, но остаются в истории человеческой культуры. Поэтому, господа, давайте не будем надеяться избавиться от книг. Я думаю, наша задача — привлечь к книге, к спорам о ней как можно большее количество людей».

