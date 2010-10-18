Топ-6 ошибок при поисках работы

Претензии и ругательства в адрес рекрутеров на работном портале — явление привычное и неудивительное. Однако менеджеры по подбору персонала считают, что неудача при приеме на работу — дело рук самих соискателей!



Компания Head Hunter представила топ-6 самых популярных жалоб HR-специалистов на соискателей. Совершив одну из ошибок, кандидаты могут быть абсолютно уверены, что их не возьмут на работу. Что же это за страшные провинности?



Плохо заполненное резюме



Самое распространенное явление — резюме с грамматическими, стилистическими или другими ошибками. Конечно, высокая письменная грамотность нужна не всем и не всегда, но сам по себе факт, что кандидаты, заполняя форму резюме на сайте, не проверяют правописание слов, весьма удручает.



К ошибкам в резюме относятся также неверно заполненные графы — например, отсутствие подробного описания функционала. Нередки случаи, когда соискатели указывают просто название компаний и должностей, видимо, полагая, что этих сведений вполне достаточно для того, чтобы дать представление рекрутеру о характере трудовой деятельности кандидата (особенно этим грешат претенденты на руководящие позиции). Не считают нужным соискатели и расшифровать непонятные аббревиатуры или пояснять, какого рода бизнес ведет некое ООО «Ромашка» .



Спам в адрес HR-менеджера



К категории спама относится как «массовая бомбардировка» менеджеров по подбору персонала резюме, заведомо не подходящими под описание вакансии, так и отправление одного и того же CV на все имеющиеся в компании позиции, а также повторная отправка резюме в неприлично короткие сроки (в течение пары дней или даже нескольких часов).



В случае с массовыми рассылками один и тот же соискатель шлет свое резюме в разные компании, не вчитываясь особенно в описание вакансии, действуя по принципу «авось и я на что-нибудь сгожусь». При этом в большинстве случаев соответствие вакансии и резюме выглядит примерно так: «Требуется специалист в области торговли промышленным оборудованием с двумя высшими образованиями и знанием английского на уровне Upper-Intermediate » и «Имеется специалист с опытом работы на заводе, закончивший ПТУ и изучавший в школе немецкий язык». Когда такой отклик на позицию всего один, на него можно просто не обратить внимание, но если по такому принципу действует большинство претендентов, то количество рабочего времени, отведенного на просмотр резюме кандидатов, увеличивается в разы!



Раздражают менеджеров по подбору персонала и необъяснимые колебания кандидатов по отношению к позиции, которую они хотят занять. Так, соискательница на позицию редактора, увидев вакансию в одном из федеральных СМИ, не только отправила свое резюме на данную позицию, но также и на ряд других открытых в компании вакансий, вплоть до менеджера и секретаря. Если HR-специалистов в компании несколько, то такого кандидата (при условии наличия у него нужных навыков) могут допустить до интервью. Однако если рекрутер всего один, и он просматривает отклики на все позиции сам, то от его взгляда едва ли укроются метания соискателя и, скорее всего, итогом будет удаление резюме из списка претендентов.



Еще одна ситуация — когда кандидат проявляет нетерпение и, не выждав положенного времени, откликается на вакансию снова. По утверждению менеджеров по подбору, повторный отклик на позицию допустим, но по прошествии какого-то приличного промежутка времени.



Опоздание на интервью



Даже очень хорошее впечатление о кандидате, сложившееся после прочтения его резюме и первого разговора по телефону, может сразу же испортить опоздание на интервью. Самый худший вариант — когда кандидат вообще не предупреждает о том, что он опаздывает и является в тот момент, когда его уже никто не ждет. С таким претендентом могут побеседовать из вежливости, но результатом собеседования обычно бывает отказ.



Любопытный пример из практики автора статьи: претендентка на руководящую должность ехала на собеседование в компанию, находившуюся в промышленной зоне в районе одной из последних станций на ветке метро. Девушку заранее предупредили, что найти редакцию не просто, поэтому нужно выехать заранее, дали точный адрес и подробное описание проезда. При этом интервью, по просьбе соискательницы, было назначено на семь часов вечера (в это время как раз заканчивался рабочий день). К назначенному времени кандидатка не явилась, а позвонила спустя 15 минут после предполагаемого начала интервью с извинениями, сказав, что немного опоздает. Поскольку у девушки было впечатляющее резюме, то интервьюеры решили дать ей шанс. Соискательница явилась на собеседование спустя час после назначенного времени, приехав на такси, хотя ей несколько раз объяснили по телефону, как добраться в компанию от остановки общественного транспорта. С девушкой вежливо побеседовали, однако итогом встречи стал отказ.



Отталкивающий внешний вид



Даже если в компании нет строгого дресс-кода , правила ведения деловых переговоров предполагают, что кандидат будет придерживаться нейтрального стиля в одежде, по максимуму тяготяющего к деловому. Как вариант, допустим нейтральный casual. При этом не приветствуются слишком сильные ароматы одеколона и духов, крупные украшения, нестандантные прически и т. п. И само собой, одежда должна быть опрятной, не мятой, не грязной.



Случаи, когда соискатели совсем уж пренебрегают правилами приличия и являются на собеседование в мятой рубашке, с пятном на галстуке и т. п. , бывают не так часто. Однако, как показывает практика, весьма не редки ситуации, когда кандидаты не видят никакого криминала в яркой помаде, черных ногтях или вызывающем макияже.



Странное поведение



Никакое резюме и правильно подобранный деловой костюм не спасут соискателя, если при этом у рекрутера возникают сомнения в его адекватности. Странное поведение — весьма распространенный вид жалоб рекрутеров на кандидатов.



Пример: молодой человек пришел на собеседование на должность бильд-редактора . У соискателя был хороший послужной список, но проводившего с ним собеседование сотрудника компании удивили непомерные зарплатные амбиции. Кандидату было объявлено, что компания не в состоянии удовлетворить его запросы. После чего соискатель понизил свою планку в два раза и сказал, что согласен и на такие деньги. Однако на тот момент специалиста, проводившего подбор, насторожило чересчур агрессивное намерение кандидата занять позицию. Чтобы не томить претендента ожиданием, ему был дан отрицательный ответ. После чего кандидат стал предлагать себя на все вакансии подряд, мотивируя это тем, что очень хочет работать именно в данной компании. Такая невиданная лояльность завершилась финальным предложением кандидата занять позицию… уборщика. После чего соискателя не без проблем пришлось выпроводить из здания.



Обман



Апофеоз топа жалоб рекрутеров — ложь. Кто-то просто скрывает не очень приглядные элементы своей трудовой биографии, например, причину увольнения, которая заключается в неуживчивом характере претендента, а кто-то и вовсе не стесняется прибавлять к трудовой биографии то, чего не было и в помине. Так, некий Петр К. при приеме на работу в компанию, А в красках рассказал на интервью о своей успешной работе в очень известной компании N. Каково же было удивление сотрудников компании, А, когда они путем звонка в N выяснили, что молодой человек никогда не работал в их организации, что легко проверить по документации отдела кадров.



По мнению рекрутеров, любая из приведенных выше ошибок неизбежно ведет к неудаче соискателя. Даже если промах кандидата с первого взгляда не очевиден, опытный рекрутер все равно «вычислит» несоответствия.



К весьма распространенным промахам соискателей также относятся высокомерное поведение, нежелание заполнять анкеты и проходить тестирование, негативные высказывания о предыдущих работодателях — список можно продолжить. При подготовке к собеседованию (как минимум) нужно учесть подобные нюансы и не стараться идти наперекор непреложным правилам прохождения интервью, надеясь что на этот раз «оригинальный подход» сработает на 100%. Всегда нужно помнить, что собеседование имеет свои правила, и отступление от них, вполне вероятно, приведет к провалу всего мероприятия.



Фото с сайта smeni-rabotu .ru