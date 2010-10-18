Топ-6 ошибок при поисках работы

Претензии и ругательства в адрес рекрутеров на работном портале — явление привычное и неудивительное. Однако менеджеры по подбору персонала считают, что неудача при приеме на работу — дело рук самих соискателей!
Компания Head Hunter представила
Плохо заполненное резюме
Самое распространенное явление — резюме с грамматическими, стилистическими или другими ошибками. Конечно, высокая письменная грамотность нужна не всем и не всегда, но сам по себе факт, что кандидаты, заполняя форму резюме на сайте, не проверяют правописание слов, весьма удручает.
К ошибкам в резюме относятся также неверно заполненные графы — например, отсутствие подробного описания функционала. Нередки случаи, когда соискатели указывают просто название компаний и должностей, видимо, полагая, что этих сведений вполне достаточно для того, чтобы дать представление рекрутеру о характере трудовой деятельности кандидата (особенно этим грешат претенденты на руководящие позиции). Не считают нужным соискатели и расшифровать непонятные аббревиатуры или пояснять, какого рода бизнес ведет некое
Спам в адрес
К категории спама относится как «массовая бомбардировка» менеджеров по подбору персонала резюме, заведомо не подходящими под описание вакансии, так и отправление одного и того же CV на все имеющиеся в компании позиции, а также повторная отправка резюме в неприлично короткие сроки (в течение пары дней или даже нескольких часов).
В случае с массовыми рассылками один и тот же соискатель шлет свое резюме в разные компании, не вчитываясь особенно в описание вакансии, действуя по принципу «авось и я на
Раздражают менеджеров по подбору персонала и необъяснимые колебания кандидатов по отношению к позиции, которую они хотят занять. Так, соискательница на позицию редактора, увидев вакансию в одном из федеральных СМИ, не только отправила свое резюме на данную позицию, но также и на ряд других открытых в компании вакансий, вплоть до менеджера и секретаря. Если
Еще одна ситуация — когда кандидат проявляет нетерпение и, не выждав положенного времени, откликается на вакансию снова. По утверждению менеджеров по подбору, повторный отклик на позицию допустим, но по прошествии
Опоздание на интервью
Даже очень хорошее впечатление о кандидате, сложившееся после прочтения его резюме и первого разговора по телефону, может сразу же испортить опоздание на интервью. Самый худший вариант — когда кандидат вообще не предупреждает о том, что он опаздывает и является в тот момент, когда его уже никто не ждет. С таким претендентом могут побеседовать из вежливости, но результатом собеседования обычно бывает отказ.
Любопытный пример из практики автора статьи: претендентка на руководящую должность ехала на собеседование в компанию, находившуюся в промышленной зоне в районе одной из последних станций на ветке метро. Девушку заранее предупредили, что найти редакцию не просто, поэтому нужно выехать заранее, дали точный адрес и подробное описание проезда. При этом интервью, по просьбе соискательницы, было назначено на семь часов вечера (в это время как раз заканчивался рабочий день). К назначенному времени кандидатка не явилась, а позвонила спустя 15 минут после предполагаемого начала интервью с извинениями, сказав, что немного опоздает. Поскольку у девушки было впечатляющее резюме, то интервьюеры решили дать ей шанс. Соискательница явилась на собеседование спустя час после назначенного времени, приехав на такси, хотя ей несколько раз объяснили по телефону, как добраться в компанию от остановки общественного транспорта. С девушкой вежливо побеседовали, однако итогом встречи стал отказ.
Отталкивающий внешний вид
Даже если в компании нет строгого
Случаи, когда соискатели совсем уж пренебрегают правилами приличия и являются на собеседование в мятой рубашке, с пятном на галстуке
Странное поведение
Никакое резюме и правильно подобранный деловой костюм не спасут соискателя, если при этом у рекрутера возникают сомнения в его адекватности. Странное поведение — весьма распространенный вид жалоб рекрутеров на кандидатов.
Пример: молодой человек пришел на собеседование на должность
Обман
Апофеоз топа жалоб рекрутеров — ложь.
По мнению рекрутеров, любая из приведенных выше ошибок неизбежно ведет к неудаче соискателя. Даже если промах кандидата с первого взгляда не очевиден, опытный рекрутер все равно «вычислит» несоответствия.
К весьма распространенным промахам соискателей также относятся высокомерное поведение, нежелание заполнять анкеты и проходить тестирование, негативные высказывания о предыдущих работодателях — список можно продолжить. При подготовке к собеседованию (как минимум) нужно учесть подобные нюансы и не стараться идти наперекор непреложным правилам прохождения интервью, надеясь что на этот раз «оригинальный подход» сработает на 100%. Всегда нужно помнить, что собеседование имеет свои правила, и отступление от них, вполне вероятно, приведет к провалу всего мероприятия.
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