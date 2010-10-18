Падения цен на жилые «квадраты» ожидать не стоит

Покупателям жилья можно не волноваться - в ближайшее время резких скачков на рынке жилой недвижимости не ожидается. К такому мнению пришли многие специалисты рынка.
Так, средняя цена предложения на первичном рынке недвижимости за сентябрь составила 35 547 рублей за квадратный метр, учитывая что в данном месяце подводятся итоги 3 квартала, то можно сказать, что индекс стоимости на рынке новостроек держался на одном уровне и повышение его уровня за квартал составило 2,2%, сообщает в своем отчете аналитик рынка жилой недвижимости ЗАО «Ассоциация «АЛКО» Светлана Молодкина.
К наиболее значимым изменениям на рынке за третий квартал можно отнести изменение структуры предложения на рынке строящегося жилья. Так, на данный момент почти четверть предлагаемых к продаже квартир находятся в домах, сдача которых планируется в 2011-12 годы, на это повлияло то, что в течение квартала на территории области было восстановлено строительство почти на половине ранее замороженных объектов, а так же то, что строительные компании, реально оценивая свои финансовые возможности, перенесли сроки сдачи домов в эксплуатацию.
Вплоть до июля месяца стоимость квадратного метра демонстрировала отрицательную динамику, в этом же квартале ситуация противоположная, «трешки» прибавили в цене на 3,1%. Хотя в течение года ситуация на рынке стала стабилизироваться, в данном сегменте продолжалась отрицательная корректировка, так что подобный рост можно считать предсказуемым. Также стоит обратить внимание, что с рынка ушли объекты с более дешевым уровнем общей стоимости, что также оказывает влияние на повышение общего показателя по городу.
Удивляет на вторичном рынке то, с какой динамикой растет объем предложения к продаже, так за последний месяц этот показатель вырос ещё на 10%. В сентябре покупателям представлено более 3500 квартир разных качественных характеристик, планировок и расположения. Уровень средней цены предложения составил в сентябре 43 863 рубля за «квадрат» (+0,5% к показателю предыдущего месяца), так же как и на первичном рынке, средний показатель стоимости квадрата на «вторичке» в течение квартала оставался стабильным. Что касается распределения по числу комнат, то немного дорожают, самые продаваемые сегменты (одно- и двухкомнатные квартиры), «трешки» ещё корректируются в цене, в сторону снижения.
С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в сентябре сложилась следующая картина: средняя цена однокомнатных квартир составляет 1 380 тысяч рублей, 1 690 тысяч рублей и 2 110 тысяч рублей для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности, соответственно. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 760 тысяч рублей, для типового жилья - 2 360 тысяч рублей и 3 755 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 240 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (2 960 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 5 650 тысяч рублей. Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 810 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 620 тысяч рублей и 8 970 тысяч рублей соответственно. В сентябре текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 855 тысяч рублей.
Нынешний год станет для рынка недвижимости годом постепенного восстановления. Рынок еще слишком неустойчив, чтобы делать уверенные предположения. Тем не менее, уже точно не следует ожидать нового падения.
По материалам ЗАО «Ассоциация «АЛКО»