Падения цен на жилые «квадраты» ожидать не стоит

С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в сентябре сложилась следующая картина: средняя цена однокомнатных квартир составляет 1 380 тысяч рублей, 1 690 тысяч рублей и 2 110 тысяч рублей для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности, соответственно. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 760 тысяч рублей, для типового жилья - 2 360 тысяч рублей и 3 755 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 240 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (2 960 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 5 650 тысяч рублей. Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 810 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 620 тысяч рублей и 8 970 тысяч рублей соответственно. В сентябре текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 855 тысяч рублей.