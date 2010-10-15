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Дайджест Nashgorod.ru с 9 по 15 октября

15 октября 2010, 16:09
Не часто, наверное, в нашем городе бывает такое: всё внимание приковано к одному событию. И сотни людей находят время и возможность помочь одному незнакомому человеку. На этот раз — пропавшей девочке, 11-летней Ане Анисимовой. Эта тема была и остается главной все дни с 12 октября. Что еще читали и обсуждали на сайте Nashgorod.ru, можно узнать из дайджеста.
Сюжет
Тюмень

Город ищет пропавшую девочку

В Тюмени 12 октября ушла из дома и до настоящего времени не Анна Анисимова 1998 года рождения.

На вид ей 11 лет, низкого роста, телосложение худощавое, лицо овальное, по цвету смуглое, глаза голубые, волосы волнистые, светло-русые. Одета в плащ тёмно-зелёного цвета, сапоги чёрного цвета.

Следственным управлением следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело.

Школьницу ищут сотрудники милиции и не менее 300 добровольных помощников.

Мнения форумчан:

«Надо использовать все шансы. А у нас в Тюмени есть детективные агенства? Если есть, помогите и родителям хорошо и вам тоже сколько людей о вас узнает».

«Сделали 40 шт. объявлений, повесили в храме, раздали людям, чтобы разнесли по своим районам. Это, конечно, капля в море. Где можно развесить без разрешения? Наверное, только на остановках? Хорошо бы еще на рынках, больницах, вокзалах, магазинах».

«надо обратиться за помощью к тюменским велосипедистам, думаю многие откликнуться»

«мы будем на авто…я муж и собака…будет еще пара мест в машине…хотим прочесывать старую зареку, лес за рощино, и ДОК»…

«На счет милиции… мы в 10 вечера наткнулись на них, ехали навстречу, тормознули нас. Работали по девочке. Наткнулись на проезде между дачами метелево и логуново. Так что работа идет я думаю».

«А был ли у нее телефон. Нельзя подключить спутник и найти по телефону ее»?

Ушел и не вернулся

В Тюмени управление уголовного розыска разыскивает без вести пропавшего молодого человека. Михаил Александрович Владыка, 1986 года рождения, уроженец города Радужный,

5 октября около 23.30 часов ушел от дома 84 по ул. Червишевский тракт. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Кто здесь вандал?

В управу Центрального округа поступил звонок о том, что в сквере Немцова совершен акт вандализма — взломана и разорена клетка, в которой содержались две белочки, подаренные Тюмени ко Дню города. Одна из белочек прыгает по веткам рядом растущей сосны, и не думает убегать куда-то дальше. А вот где вторая, непонятно.

Как предполагает заместитель руководителя управы Центрального округа Сергей Польянов, вандалы не просто взломали клетку, но и погоняли белок по ней. Подтверждение тому — клочья шерсти и кусочек хвоста одной из белок на полу клетки. А ведь у этих самца и самки была настоящая семья, от которой в скором времени ожидалось потомство и которую так безжалостно разрушили вандалы.

Мнения форумчан:

«В том сквере есть же камеры, можно найти вандалов».

«люди млин вы в своем уме? Белок в клетке в городе держать? между двух улиц? кто бы их не выпустил ему респект можете минусовать в питере белки свободно по паркам бегают. но там парки ни в разы больше нашего «сквера».

«Белок этих не из жалости выпустили, а тупо поглумились. А выпустить белок должны были позже, когда они к этому парку привыкнут».

Страус хорошо, а кенгуру — лучше

Что всегда вызывает неподдельный восторг ребенка и умиление взрослых? Конечно же, общение с животными: пушистые и мордастые, хвостатые и ушастые, блеющие и курлыкающие — они поднимут настроение, даже если за окном дождливая погода и затянутое облаками небо.

До города-миллионера Тюмени еще далеко, поэтому собственного зоопарка в ближайшее время у нас не появится. Где же можно удовлетворить свой голод по общению с животными разных мастей, видов и размеров? Корреспондент NashGorod.ru составил обзор мест, где наблюдается повышенная лохматость и зубатость.

Мнения форумчан:

«Хочу кенгуру и жирафа! Никогда не видела»!

«Была у меня дочь на страусиной ферме, привезла перья:) Понравилось ей»

Был ли пенсионер?

Тюменец Николай Михайлович Ефимов, недовольный своей низкой пенсией, продолжил пикет в четвертом отделе милиции. Туда его днем доставили от здания городской администрации.

Напомним, в минувшую среду Ефимов вышел с плакатами в центр города. Он недоволен тем, что за свои 45 лет рабочего стажа получает всего 6 тысяч 443 рубля в месяц. О том, что пенсионер доставлен в четвертый отдел милиции, Nashgorod.ru сообщил один из адвокатов, видевших Николая Ефимова.

Мнения форумчан:

«На самом деле, на его примере правительству можно проводить пропаганду „белой“ зарплаты. Иначе к своей пенсии, такие люди будут тоже получать 200 $ за счет отсутствия отчислений в пенсионный фонд».

«Это не на его примере надо проводить: уж у кого-кого, а у него наверняка была „белая“ зарплата. На его примере можно проводить пропаганду чего-нибудь вроде „цени момент, умри молодым“, ну не рассчитало государство, что он возьмет да доживет до нетрудоспособности».

«дед чудит и говорит неправду. Пенсия у него выше. Что старику делать? Дачный сезон закончен, дети взрослые в школу водить не надо, вот и развлекается».

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