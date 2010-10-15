Дайджест Nashgorod.ru с 9 по 15 октября

Город ищет пропавшую девочку
В Тюмени 12 октября ушла из дома и до настоящего времени не Анна Анисимова 1998 года рождения.
На вид ей 11 лет, низкого роста, телосложение худощавое, лицо овальное, по цвету смуглое, глаза голубые, волосы волнистые,
Следственным управлением следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело.
Школьницу ищут сотрудники милиции и не менее 300 добровольных помощников.
Мнения форумчан:
«Надо использовать все шансы. А у нас в Тюмени есть детективные агенства? Если есть, помогите и родителям хорошо и вам тоже сколько людей о вас узнает».
«Сделали 40 шт. объявлений, повесили в храме, раздали людям, чтобы разнесли по своим районам. Это, конечно, капля в море. Где можно развесить без разрешения? Наверное, только на остановках? Хорошо бы еще на рынках, больницах, вокзалах, магазинах».
«надо обратиться за помощью к тюменским велосипедистам, думаю многие откликнуться»
«мы будем на авто…я муж и собака…будет еще пара мест в машине…хотим прочесывать старую зареку, лес за рощино, и ДОК»…
«На счет милиции… мы в 10 вечера наткнулись на них, ехали навстречу, тормознули нас. Работали по девочке. Наткнулись на проезде между дачами метелево и логуново. Так что работа идет я думаю».
«А был ли у нее телефон. Нельзя подключить спутник и найти по телефону ее»?
Ушел и не вернулся
В Тюмени управление уголовного розыска разыскивает без вести пропавшего молодого человека. Михаил Александрович Владыка, 1986 года рождения, уроженец города Радужный,
5 октября около 23.30 часов ушел от дома 84 по ул. Червишевский тракт. До настоящего времени его местонахождение не установлено.
Кто здесь вандал?
В управу Центрального округа поступил звонок о том, что в сквере Немцова совершен акт вандализма — взломана и разорена клетка, в которой содержались две белочки, подаренные Тюмени ко Дню города. Одна из белочек прыгает по веткам рядом растущей сосны, и не думает убегать
Как предполагает заместитель руководителя управы Центрального округа Сергей Польянов, вандалы не просто взломали клетку, но и погоняли белок по ней. Подтверждение тому — клочья шерсти и кусочек хвоста одной из белок на полу клетки. А ведь у этих самца и самки была настоящая семья, от которой в скором времени ожидалось потомство и которую так безжалостно разрушили вандалы.
Мнения форумчан:
«В том сквере есть же камеры, можно найти вандалов».
«люди млин вы в своем уме? Белок в клетке в городе держать? между двух улиц? кто бы их не выпустил ему респект можете минусовать в питере белки свободно по паркам бегают. но там парки ни в разы больше нашего «сквера».
«Белок этих не из жалости выпустили, а тупо поглумились. А выпустить белок должны были позже, когда они к этому парку привыкнут».
Страус хорошо, а кенгуру — лучше
Что всегда вызывает неподдельный восторг ребенка и умиление взрослых? Конечно же, общение с животными: пушистые и мордастые, хвостатые и ушастые, блеющие и курлыкающие — они поднимут настроение, даже если за окном дождливая погода и затянутое облаками небо.
До
Мнения форумчан:
«Хочу кенгуру и жирафа! Никогда не видела»!
«Была у меня дочь на страусиной ферме, привезла перья:) Понравилось ей»
Был ли пенсионер?
Тюменец Николай Михайлович Ефимов, недовольный своей низкой пенсией, продолжил пикет в четвертом отделе милиции. Туда его днем доставили от здания городской администрации.
Напомним, в минувшую среду Ефимов вышел с плакатами в центр города. Он недоволен тем, что за свои 45 лет рабочего стажа получает всего 6 тысяч 443 рубля в месяц. О том, что пенсионер доставлен в четвертый отдел милиции, Nashgorod.ru сообщил один из адвокатов, видевших Николая Ефимова.
Мнения форумчан:
«На самом деле, на его примере правительству можно проводить пропаганду „белой“ зарплаты. Иначе к своей пенсии, такие люди будут тоже получать 200 $ за счет отсутствия отчислений в пенсионный фонд».
«Это не на его примере надо проводить: уж у
«дед чудит и говорит неправду. Пенсия у него выше. Что старику делать? Дачный сезон закончен, дети взрослые в школу водить не надо, вот и развлекается».