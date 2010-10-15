Дайджест Nashgorod.ru с 9 по 15 октября

Не часто, наверное, в нашем городе бывает такое: всё внимание приковано к одному событию. И сотни людей находят время и возможность помочь одному незнакомому человеку. На этот раз — пропавшей девочке, 11-летней Ане Анисимовой. Эта тема была и остается главной все дни с 12 октября. Что еще читали и обсуждали на сайте Nashgorod.ru, можно узнать из дайджеста.

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