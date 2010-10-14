Зоопарка в Тюмени нет, а что есть?

Что всегда вызывает неподдельный восторг ребенка и умиление взрослых? Конечно же, общение с животными: пушистые и мордастые, хвостатые и ушастые, блеющие и курлыкающие — они поднимут настроение, даже если за окном дождливая погода и затянутое облаками небо.
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Один из самых известных
Не меньшей любовью детей пользуются и животные, прирученные человеком. Малыши любят бывать в деревне, потому что там у них есть возможность пообщаться с ними: покормить кур и гусей, погладить крошечного, покрытого нежным пухом цыпленка, увидеть новорожденных поросят и ласковых козочек с рожками. Импровизированная деревушка есть и в черте города — на 4 этаже торгового центра «Солнечный» уже около года обитают некрупные животные, которых можно гладить и кормить. Кого же здесь можно найти? Гусей, уток, козу, овцу, индюка, павлина, миниатюрных поросят, кроликов, американских енотов, морских свинок и даже кенгуру бенетта. Стоимость этого удовольствия — 150 руб. Обратите внимание, что в понедельник и вторник
Подобие зоопарка организовали и на базе отдыха «Верхний бор», где в одной клетке обитают вполне доброжелательные белки и кролики, в другой можно найти птиц — гордо надувающегося индюка и кур. Кроме этого, можно здесь прокатиться на лошади, стоимость этого удовольствия — 100 руб./круг или 400 руб./час. За право войти на базу отдыха тоже придется раскошелиться — 150 руб. в будни и 200 руб. в выходные.
На пару
Хочется увидеть
Конечно, «зоопарк» в отношении диких и домашних зверей, которых можно найти в Тюмени или ее окрестностях, звучит громко, но восторг городских детей, так мало знакомых с живой природой, от общения с ними может с лихвой компенсировать скудость выбора. И вопрос, чем занять детей в выходные, будет решаться сам собой.