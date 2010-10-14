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Зоопарка в Тюмени нет, а что есть?

14 октября 2010, 11:46
До города-миллионера Тюмени еще далеко, поэтому собственного зоопарка в ближайшее время у нас не появится. Где же можно удовлетворить свой голод по общению с животными разных мастей, видов и размеров? Корреспондент NashGorod.ru составил обзор мест, где наблюдается повышенная лохматость и зубатость.
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Тюмень

Что всегда вызывает неподдельный восторг ребенка и умиление взрослых? Конечно же, общение с животными: пушистые и мордастые, хвостатые и ушастые, блеющие и курлыкающие — они поднимут настроение, даже если за окном дождливая погода и затянутое облаками небо.

До города-миллионера Тюмени еще далеко, поэтому собственного зоопарка в ближайшее время у нас не появится. Где же можно удовлетворить свой голод по общению с животными разных мастей, видов и размеров? Корреспондент NashGorod.ru составил обзор мест, где наблюдается повышенная лохматость и зубатость.

Один из самых известных мини-зоопарков расположился в стрелковом комплексе «Стальной азарт». Здесь поселили животных, обитающих в наших краях: медведицу Машу, волков Василия и Василису, енота, зайчика, песцов и других. Любителей наблюдать за жизнью пернатых наверняка порадует птичий двор, где ведут неспешную жизнь дикие утки, гуси и куры. С небольшого расстояния вы сможете рассмотреть животных, понаблюдать за их привычками и повадками. Не возбраняется и кормить их. Из отзывов людей, побывавших там, можно сделать вывод, что этот зоопарк будет интересен прежде всего детям, а взрослым он может показаться недостаточно масштабным. Стоимость посещения — 100 руб., ребятам — 50 руб.

Не меньшей любовью детей пользуются и животные, прирученные человеком. Малыши любят бывать в деревне, потому что там у них есть возможность пообщаться с ними: покормить кур и гусей, погладить крошечного, покрытого нежным пухом цыпленка, увидеть новорожденных поросят и ласковых козочек с рожками. Импровизированная деревушка есть и в черте города — на 4 этаже торгового центра «Солнечный» уже около года обитают некрупные животные, которых можно гладить и кормить. Кого же здесь можно найти? Гусей, уток, козу, овцу, индюка, павлина, миниатюрных поросят, кроликов, американских енотов, морских свинок и даже кенгуру бенетта. Стоимость этого удовольствия — 150 руб. Обратите внимание, что в понедельник и вторник мини-зоопарк закрыт для посещений.

Подобие зоопарка организовали и на базе отдыха «Верхний бор», где в одной клетке обитают вполне доброжелательные белки и кролики, в другой можно найти птиц — гордо надувающегося индюка и кур. Кроме этого, можно здесь прокатиться на лошади, стоимость этого удовольствия — 100 руб./круг или 400 руб./час. За право войти на базу отдыха тоже придется раскошелиться — 150 руб. в будни и 200 руб. в выходные.

На пару белок-телеуток до недавнего времени можно было полюбоваться в центре Тюмени (сквер Немцова). После случая вандализма, когда клетка была взломана, сюда вернули всего одну серо-рыжую красавицу. Надеемся, что будут приняты меры по защите клетки, ведь белки пользовались любовью и вниманием многих тюменцев — редкие из нас проходили мимо, не остановившись, чтобы полюбоваться на грациозных зверьков.

Хочется увидеть кого-то покрупнее и посолиднее? Вам прямая дорога на страусиную ферму, которая располагается километрах в 30 от Тюмени. В уютных загонах обитают около 40 австралийских символов, среди них есть и подросшие страусята, которые вылупились 2–4 месяца назад. Кроме этого, на ферме есть кролики и лошади, которых можно трогать и кормить, а на лошадях можно и прокатиться. Для экскурсии ферма открыта в субботу и воскресенье с 10 до 17 часов, стоимость посещения — 80 руб. для взрослых, 50 руб. — для детей, малыши до 3-х лет — бесплатно. Чтобы добраться туда, нужно будет дважды свернуть налево: первый раз на повороте перед «Автоградом», второй — не доезжая до села Чикча. Одним из первых строений с левой стороны и будет страусиная ферма.

Конечно, «зоопарк» в отношении диких и домашних зверей, которых можно найти в Тюмени или ее окрестностях, звучит громко, но восторг городских детей, так мало знакомых с живой природой, от общения с ними может с лихвой компенсировать скудость выбора. И вопрос, чем занять детей в выходные, будет решаться сам собой.

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