Зоопарка в Тюмени нет, а что есть?

Хочется увидеть кого-то покрупнее и посолиднее? Вам прямая дорога на страусиную ферму, которая располагается километрах в 30 от Тюмени. В уютных загонах обитают около 40 австралийских символов, среди них есть и подросшие страусята, которые вылупились 2–4 месяца назад. Кроме этого, на ферме есть кролики и лошади, которых можно трогать и кормить, а на лошадях можно и прокатиться. Для экскурсии ферма открыта в субботу и воскресенье с 10 до 17 часов, стоимость посещения — 80 руб. для взрослых, 50 руб. — для детей, малыши до 3-х лет — бесплатно. Чтобы добраться туда, нужно будет дважды свернуть налево: первый раз на повороте перед «Автоградом», второй — не доезжая до села Чикча. Одним из первых строений с левой стороны и будет страусиная ферма.