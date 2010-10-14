Планы застройщиков: хватит ли горожанам новостроек?

Как отмечают специалисты рынка тюменской недвижимости, новостройки сегодня – это начатые в докризисные годы объекты, новые же дома в этом году мало кто из стройкомпаний начал. Есть вероятность, что нового жилья в регионе вскоре будет не хватать. Чтобы понять, какими темпами растут тюменские новостройки, мы попросили поделиться планами на ближайшее будущее ряд строительных компаний города.
Так, ОАО «Тюменская домостроительная компания» и в пик кризисных явлений не приостанавливала работу на своих объектах. «В 2010 году ОАО «ТДСК» планирует ввести в эксплуатацию 130 тысяч квадратных метров жилья в панельном и кирпичном исполнении. Все объекты строятся в областном центре», - пояснила начальник отдела маркетинга компании Елена Левитина. В первом полугодии 2010 года уже было сдано 60 тысяч квадратных метров жилья в микрорайоне «Восточный-2». В настоящее время продолжается активная застройка микрорайона «Тюменский-3», по проекту там 21 жилой дом.
В перспективе на ближайшие годы у ТДСК освоение еще двух участков – 2,3 га в микрорайоне МЖК, где планируется возведение дома «Восточный экспресс», и освоение территории в 9,4 га в районе улицы Широтной, где по планам будет построено свыше 2 700 квартир. Поэтому необоснованно говорить о грядущем дефиците новостроек, считают в компании.
Также в микрорайоне МЖК продолжает строительство жилых домов ОО «Оргкомитет МЖК». В разгар кризиса организация продолжала строительство четырех объектов: два из них были введены в этом году, третий – сейчас на этапе ввода, четвертый, самый большой (ГП-56), они завершат в начале следующего года. «План строительства был намечен еще пять лет назад, и с намеченных целей мы не сдвигаемся, - рассказал зампредседателя совета организации Алексей Эргардт,- На сегодняшний день ежегодный объем вводимого жилья компании составляет около 20 тысяч квадратных метров». В ближайшей перспективе компании сейчас три земельных участка под строительство жилых домов и один участок под объект соцкультбыта в микрорайоне МЖК.
В дополнение к этому у компании есть задел в 3 га по улице Московский тракт. Там планируется начать строительство с 2011 года. Общая площадь жилья там составит 30 тысяч квадратных метров. «Сегодня мы заканчиваем проектирование данного объекта, и как только там завершатся работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры за счет областного бюджета, мы будем выходить на площадку», - пояснил зампредседателя совета компании. Если объекты инфраструктуры будут строиться долгий период, застройщику придется начать строительство немного позже, тем не менее, заделы в МЖК уже точно начнут свою реализацию в будущем году.
До 2015 года в Восточном-2 на территории в 11 га «Оргкомитет МЖК» обещает выстроить новый комплекс площадью 100 тысяч квадратных метров жилья. Это будет полноценный жилой комплекс: согласно плану, помимо непосредственно жилых домов разной этажности с объектами соцкультбыта на первых этажах, там определено место под детсад, под строительство многоэтажных гаражей.
Существенного дефицита новостроек не ожидают и в ООО «Партнер-Инвест»: кредиты сейчас довольно доступны, крупные игроки рынка не снижают объемов нового строительства. Известно, что компания сейчас ведет строительство нового микрорайона «Европейский» в Заречной части города – это территория порядка 30 га.
В марте 2010 застройщик начал строить первые 4 дома в квартале «Альфа» – это около 30 тысяч квадратных метров жилья. «Сегодня на площадке можно видеть уже полностью готовые каркасы двух домов и наблюдать активную динамику по остальным объектам. В октябре строительство первого квартала микрорайона выйдет на полную мощность и начнут строиться еще 4 дома – еще 20 тысяч квадратных метров. Первые дома будут сданы в третьем квартале 2011 года», - рассказала начальник службы маркетинга и стратегического развития компании Елена Еременко. В ближайшее время ассортимент в Европейском пополнится новым форматом жилья – Modern, которое характеризуется особой эргономичностью и высококачественной отделкой, добавила она.
В марте следующего года компания начнет закладку трех домов во втором квартале «Бета». Всего до 2015 года в новом микрорайоне появится пять кварталов, каждый из которых будет вмещать около 50 тысяч квадратных метров жилья.
ООО «Проектно-строительная компания «Дом» в этом году начала строительство и реализацию нового микрорайона «Тюменский-4». Он будет состоять из 11 домов общей площадью 74 681 квадратных метров жилья. По плану завершить строительство компания должна к четвертому кварталу 2012 года. По словам ведущего специалиста отдела маркетинга и продаж компании Владимира Спиридонова, уже готовы каркасы пяти домов, строительство идет по плану.
Также в июле текущего года компанией начато строительство нового жилого комплекса «Юбилейный». Этот двухсекционный дом на 150 квартир и 6 нежилых помещений в центре города по улицам Фабричной-Мельничной относится к объектам повышенной комфортности. Общая площадь объекта 15 906,9 квадратных метров. Сейчас там строится лишь первый этаж, но к четвертому кварталу 2012 дом обещают ввести в эксплуатацию.
Помимо начатых объектов у компании есть еще заделы в разных районах города – по улицам Барабинской, Федюнинского, Избышева, где объем вводимых квадратных метров жилья будет более 200 тысяч. И, тем не менее, Владимир уверен, что дефицит новостроек все-таки будет, так как, не смотря на имеющиеся заделы, возможности у компаний разные и все в раз не построится. «В связи с кризисом сильные застройщики стали еще сильнее, поскольку они уже показали свою мощь в тяжелое для всех время, тем самым увеличив степень доверия по отношению к себе со стороны населения и банков. Тем, кто себя показал со слабой стороны, такое доверие еще нужно заработать», - считает он.
Выяснилось, что строительных заделов у застройщиков Тюмени не так уж и мало – внушительные планы на застройку, в том числе и комплексную, в различных районах города. Остается ожидать, как сбудутся прогнозы строителей. А проверить темпы роста новостроек можно будет, например, через год.
Евгения Лямзина