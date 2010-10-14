Планы застройщиков: хватит ли горожанам новостроек?

Помимо начатых объектов у компании есть еще заделы в разных районах города – по улицам Барабинской, Федюнинского, Избышева, где объем вводимых квадратных метров жилья будет более 200 тысяч. И, тем не менее, Владимир уверен, что дефицит новостроек все-таки будет, так как, не смотря на имеющиеся заделы, возможности у компаний разные и все в раз не построится. «В связи с кризисом сильные застройщики стали еще сильнее, поскольку они уже показали свою мощь в тяжелое для всех время, тем самым увеличив степень доверия по отношению к себе со стороны населения и банков. Тем, кто себя показал со слабой стороны, такое доверие еще нужно заработать», - считает он.