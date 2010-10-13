Земля вокруг Тюмени резко в цене не поднимется

Цены на рынке земельных участков Тюмени и Тюменского района за последний квартал несколько повысились. Но говорить о том, как поведет себя рынок в долгосрочной перспективе сложно, понятно то, что в ближайшее время ждать резкого роста или падения цен не стоит, считает аналитик рынка земельных участков ЗАО «Ассоциация «АЛКО» Ирина Апасова. Так, по прогнозу компании, за четвертый квартал 2010 года стоимость земельных участков в среднем повысится лишь на 0,1%.
По итогам мониторинга за третий квартал 2010 года средняя стоимость на земельные участки с назначением под индивидуальное жилое строительство (ИЖС), находящиеся на праве собственности, повысилась на 2,7% в границах города, и на 2,5% в Тюменском районе. В сегменте земельных участков коммерческого использования также так же отмечается повышение цены предложения на объекты, что обусловлено восстановлением финансовых возможностей строительных организаций. В целом же за июль-сентябрь 2010 года повышение средней стоимости на рынке земельных участков города Тюмень составило 0,4%, по Тюменскому району - 0,5%, относительно аналогичного ценового показателя конца предыдущего квартала.
Наибольшим спросом пользуются предложениям земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Самые распространенные районы входит д. Патрушева, Цимлянского озера и Московского тракта расположенные в радиусе до 10-20 км. Предложения на участки под промышленно-производственные цели наблюдаются в районе Антипино. Превалирующая доля на рынке участков под ИЖС может быть объяснима следующим: в городе свободных, незастроенных ветхим жильем земельных участков под комплексную жилищную застройку крайне мало, и, как правило, участки данного назначения не продаются, а сдаются в аренду под строительство посредством аукциона. То же относится и к участкам под коммерческое и промышленно-производственное использование. Увеличение площади под застройкой и инфраструктурой в городе, как следствие приводит к уменьшению площади земли сельскохозяйственного назначения. Тенденция перевода дачных земель под коттеджную застройку также значительно увеличивает объем участков с назначением под ИЖС.
При выборе земельного участка под индивидуальное жилищное строительство решающими являются такие факторы как близость к водоему, к населенному пункту, наличие рядом лесного массива, качество подъездной дороги, наличие коммуникаций. В настоящий момент в Тюмени на рынке представлен достаточно широкий спектр земельных участков, как по размеру площади, по целевому использованию, так и по цене. По более низкой цене можно приобрести участок под строительство частного дома в районах отдаленных от центра города, таких как п. Антипино (627 рублей/кв.м.), Метелева (699 рублей/кв.м.) и прочие, где потребуется больше времени, чтобы добраться до города.
Значение местоположения участка под нежилую застройку играет для городских земель более существенную роль, чем, например, для сельскохозяйственных участков. Разница в местоположении сильно влияет на стоимость земли, а через нее - на стоимость всего объекта недвижимости.
Недорогой является земля на окраинах города. Однако на окраине далеко не каждый объект коммерческой недвижимости будет успешным. Наиболее оптимальным вариантом земельный участок на выезде из города будет для складских комплексов. Возможно здесь и создание торговых объектов, но им потребуется дополнительная инфраструктура для привлечения потребителя. Строительство на окраине офисных или бизнес-центров бессмысленно, так как одним из главных критериев успешного офисного объекта является его близость к центрам деловой активности города. Недостатком территорий на окраинах города обычно является и отсутствие каких-либо коммуникаций.
На сегодняшний день доля земельных участков под садово-огородническое хозяйство составляет 29% и занимает второе место после ИЖС (58%) по количеству предложений. Земельные участки предлагаются к продаже в садовых обществах Тюмени по различным направлениям: Салаирский тракт, Велижанский тракт, Московский тракт, Ирбитксий тракт, Червишевский тракт, Ялуторовский тракт, Тобольский тракт, озеро Андреевское, озеро Сундукуль, Верхний Бор, Перевалово, Метелево.
Одна из особенностей земли как товара состоит в том, что количество предлагаемой на рынке земли ограничено самой природой, поэтому цена земли определяется в основном спросом. Привлекательность земельных участков, а соответственно, и спрос на них формируется под влиянием многочисленных факторов.
Участки под административно-коммерческое использование в окрестностях Тюмени не так экономически эффективны и востребованы как в городе, а те, что предлагаются к продаже находятся в строящихся коттеджных поселках и позиционируются как участки под ИЖС с последующим переводом под коммерческое использование. Тоже можно отнести и к земельным участкам под многоэтажную застройку и промышленно-производственные цели.
В настоящий момент на рынке представлен достаточно широкий спектр участков, покупателю предлагаются участки, как минимальной площади (от 2 соток), так и весьма значительные земельные наделы (до 1000 гектар). Численное преимущество все же за участками небольшой площади – до 0,5 Га. Размер земельного участка зачастую определяется целевым назначением, так для земельных участков под промышленно-производственное использование и комплексную жилую застройку обычным является размер порядка гектара, в то время как участки под ИЖС не отличаются большими размерами - в среднем 15-20 соток.
В настоящее время, учитывая высокую цену на земельные участки в городе, а так же недостаточно широкий диапазон предложения вследствие застройки участков, все больший интерес проявляется в отношении земли в окрестностях Тюмени.
По материалам ЗАО «Ассоциация «АЛКО»