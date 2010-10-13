Земля вокруг Тюмени резко в цене не поднимется

Наибольшим спросом пользуются предложениям земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Самые распространенные районы входит д. Патрушева, Цимлянского озера и Московского тракта расположенные в радиусе до 10-20 км. Предложения на участки под промышленно-производственные цели наблюдаются в районе Антипино. Превалирующая доля на рынке участков под ИЖС может быть объяснима следующим: в городе свободных, незастроенных ветхим жильем земельных участков под комплексную жилищную застройку крайне мало, и, как правило, участки данного назначения не продаются, а сдаются в аренду под строительство посредством аукциона. То же относится и к участкам под коммерческое и промышленно-производственное использование. Увеличение площади под застройкой и инфраструктурой в городе, как следствие приводит к уменьшению площади земли сельскохозяйственного назначения. Тенденция перевода дачных земель под коттеджную застройку также значительно увеличивает объем участков с назначением под ИЖС.