Сбитым животным нужна помощь

Очень сложно объяснить бездомной дворняге, что переходить дорогу нужно по пешеходному переходу и только на зеленый цвет светофора. На горячую линию «Петеряшки» все чаше и чаще поступают звонки о том, что в
«Уважаемые автолюбители, пожалуйста, будьте аккуратнее на дорогах города Тюмени, ведь немного притормозить и пропустить животное, которое перебегает проезжую часть, так не сложно! Не оставайтесь равнодушными!», — призывает организатор «Потеряшек» Евгения Здорнова.
Сегодня в Фонде помощи животным «Горячая линия «Потеряшки» много животных, пострадавших от автомобильных колес, им очень нужна помощь и любящий заботливый хозяин. Nashgorod.ru публикует истории некоторых из них, рассказанные волонтерами «Потеряшек».
Симпатичный лайкоид
Симпатичный
Кот Стюард и кошка Стюардесса
Ночью 18 августа организатору Благотворительного фонда помощи животным «Горячая линия «Потеряшки» поступил звонок на мобильный телефон. Звонивший сообщил о сбитом коте по адресу ул. Чаплина, 65. Кот был в ужасном состояние: один глаз навыкате, другой ушел далеко в глазницу, морда разбита, челюсть набок. Кот истекал кровью и тяжело дышал. Ему поставили обезболивающий укол и стали ждать утра. В итоге левый глаз пришлось удалить, так как в него произошло кровоизлияние, а глаз правый не видит. За исключением этого, кот здоров. Его назвали Стюард, он оказался очень ласковым и чистоплотным: ходит исключительно в лоток.
Спустя месяц, 17 сентября, была найдена сбитая машиной кошка. У нее сложный перелом таза, выбит глаз, хвост не работает. Скорее всего, придется ампутировать и удалять глаз. Сейчас кошка, названная Стюардессой, идет на поправку, но ей необходимы средства на лечение.
Стюард и Стюардесса ждут своих хозяев!
Две разные судьбы
С разницей в один день, примерно в одном районе машинами были сбиты две собаки.
О первой из них «Потеряшкам» сообщили по телефону горячей линии. Волонтеры поехали в район Ватутино за сбитым животным, которое оказалось молодым кобельком с висячими ушами и бездонными глазами. Он забился под лавочку и испуганно смотрел по сторонам. Вокруг крутились дети, а он только таращился. На первый взгляд волонтерам показалось, что с псом все будет хорошо: он был спокоен и позволял себя гладить. Однако, когда пса вытащили
Пока волонтеры ждали результатов рентгена, вновь позвонили на горячую линию. Звонившие сообщили о том, что день назад машина сбила собаку в районе кафе «Ивушка». Мужчины, работающие на соседней СТО, оказались настоящими людьми. Увидев, что собаке плохо, они сразу же вызвали Ветэкспресс. Пса осмотрели и на глазок определили, что у него сломана лапа. Лечить, однако, не стали. На следующий день мужчины позвонили в фонд «Потеряшки» . За несколько часов нашлись машина и волонтер, который смог освободить воскресный вечер, чтобы помочь покалеченному псу. На рентгене были явно видны 2 закрытых перелома, была сделана операция. Пес
Подопечным Фонда всегда нужна помощь, нужны корма (Хиллс, ПроПлан, Ройял Канин, ПроНатюр, Ямс, Екануба), наполнители для кошачьего туалета, медикаменты и лекарства для лечения животных, деньги на оплату дорогостоящих операций. Все необходимое можно принести по адресу: ул. Ленина, 77, магазин «Природа». Также нужны всегда передержки, в альбоме — животные, которые нуждаются в постоянном или во временном доме.
Напомним, что «Потеряшкам» можно помочь материально:
Филиал ОАО
Благотворительный фонд помощи животным «Горячая линия «Потеряшки»
БИК 047106878
ИНН 7204133072
КПП 720401001
ОГРН 1027200000105
назначение платежа: на уставные цели
Мобильный кошелек QIWI: 89091874413.
На фото пес, найденный 2 октября. Фото предоставлено волонтерами горячей линии «Потеряшки»