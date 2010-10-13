Сбитым животным нужна помощь

О первой из них «Потеряшкам» сообщили по телефону горячей линии. Волонтеры поехали в район Ватутино за сбитым животным, которое оказалось молодым кобельком с висячими ушами и бездонными глазами. Он забился под лавочку и испуганно смотрел по сторонам. Вокруг крутились дети, а он только таращился. На первый взгляд волонтерам показалось, что с псом все будет хорошо: он был спокоен и позволял себя гладить. Однако, когда пса вытащили из-под лавочки и стали переносить к машине, окружающие в страхе охнули и расступились. У пса от удара разорвалась кожа на животе. Из огромной раны текла кровь. Кроме того, стало понятно, что у пса, скорее всего, переломан позвоночник, уж слишком безжизненно висели его задние лапы. Собаку погрузили в машину. И тут началось. Пес метался по машине и кричал от боли. Когда поставили обезболивающий укол, он чуть успокоился. Но по дороге до ветеринара на пса временами накатывала такая боль, что он начинал визжать и метаться, пытался укусить спасителей и вырваться из этого кошмара. Рентген показал перелом позвоночника, собаку пришлось усыпить.