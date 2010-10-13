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Сбитым животным нужна помощь

13 октября 2010, 16:30
Если вы видите сбитое машиной животное — собаку или кошку, лежащую в грязной луже у дороги, как вы поступаете? Трагические случаи, когда автолюбители сбивают животных и уезжают, случаются в Тюмени довольно часто. Кто-то проходит мимо, кто-то помогает, чем может.
Сюжет
Тюмень

Очень сложно объяснить бездомной дворняге, что переходить дорогу нужно по пешеходному переходу и только на зеленый цвет светофора. На горячую линию «Петеряшки» все чаше и чаще поступают звонки о том, что в каком-либо районе города сбили кошку или собаку. По возможности волонтеры Фонда помощи бездомных животных в Тюмени «Горячая линия Потершки» пытаются помочь, но не всегда есть свободные руки для передержки, на операции нужно много денег, да и послеоперационный период не всегда проходит легко. К сожалению, не всех животных удается спасти: порой волонтеры приезжают слишком поздно, когда уже ничего нельзя поделать, в других случаях травма оказывается не совместимой с жизнью и жертву автомобилистов приходится усыплять.

«Уважаемые автолюбители, пожалуйста, будьте аккуратнее на дорогах города Тюмени, ведь немного притормозить и пропустить животное, которое перебегает проезжую часть, так не сложно! Не оставайтесь равнодушными!», — призывает организатор «Потеряшек» Евгения Здорнова.

Сегодня в Фонде помощи животным «Горячая линия «Потеряшки» много животных, пострадавших от автомобильных колес, им очень нужна помощь и любящий заботливый хозяин. Nashgorod.ru публикует истории некоторых из них, рассказанные волонтерами «Потеряшек».

Симпатичный лайкоид

Симпатичный кобель-лайкоид (метис лайки) был найден 2 октября на перекрестке улиц Рабочей и Червишевский тракт. Молодой пес лежал на газоне у дороги, неподалеку стояла банка с водой и лежала булка за плесневелого хлеба. От холода беднягу трясло. К ветеринару жертву неизвестного автомобилиста смогли доставить только 3 октября. Пес у ветеринара спокойно ждал своей очереди, лежал, разглядывая посетителей… Когда поставили укол с наркозом даже не пикнул, стойко все вытерпел. У пса обнаружился перелом плечевого сустава. Пес крупный, поэтому стоимость операции очень высока — 4000 рублей. Пока в лапе установлен штифт, но его нужно будет вытащить через полтора месяца и вернуть ветеринару.

Кот Стюард и кошка Стюардесса

Ночью 18 августа организатору Благотворительного фонда помощи животным «Горячая линия «Потеряшки» поступил звонок на мобильный телефон. Звонивший сообщил о сбитом коте по адресу ул. Чаплина, 65. Кот был в ужасном состояние: один глаз навыкате, другой ушел далеко в глазницу, морда разбита, челюсть набок. Кот истекал кровью и тяжело дышал. Ему поставили обезболивающий укол и стали ждать утра. В итоге левый глаз пришлось удалить, так как в него произошло кровоизлияние, а глаз правый не видит. За исключением этого, кот здоров. Его назвали Стюард, он оказался очень ласковым и чистоплотным: ходит исключительно в лоток.

Спустя месяц, 17 сентября, была найдена сбитая машиной кошка. У нее сложный перелом таза, выбит глаз, хвост не работает. Скорее всего, придется ампутировать и удалять глаз. Сейчас кошка, названная Стюардессой, идет на поправку, но ей необходимы средства на лечение.

Стюард и Стюардесса ждут своих хозяев!

Две разные судьбы

С разницей в один день, примерно в одном районе машинами были сбиты две собаки.

О первой из них «Потеряшкам» сообщили по телефону горячей линии. Волонтеры поехали в район Ватутино за сбитым животным, которое оказалось молодым кобельком с висячими ушами и бездонными глазами. Он забился под лавочку и испуганно смотрел по сторонам. Вокруг крутились дети, а он только таращился. На первый взгляд волонтерам показалось, что с псом все будет хорошо: он был спокоен и позволял себя гладить. Однако, когда пса вытащили из-под лавочки и стали переносить к машине, окружающие в страхе охнули и расступились. У пса от удара разорвалась кожа на животе. Из огромной раны текла кровь. Кроме того, стало понятно, что у пса, скорее всего, переломан позвоночник, уж слишком безжизненно висели его задние лапы. Собаку погрузили в машину. И тут началось. Пес метался по машине и кричал от боли. Когда поставили обезболивающий укол, он чуть успокоился. Но по дороге до ветеринара на пса временами накатывала такая боль, что он начинал визжать и метаться, пытался укусить спасителей и вырваться из этого кошмара. Рентген показал перелом позвоночника, собаку пришлось усыпить.

Пока волонтеры ждали результатов рентгена, вновь позвонили на горячую линию. Звонившие сообщили о том, что день назад машина сбила собаку в районе кафе «Ивушка». Мужчины, работающие на соседней СТО, оказались настоящими людьми. Увидев, что собаке плохо, они сразу же вызвали Ветэкспресс. Пса осмотрели и на глазок определили, что у него сломана лапа. Лечить, однако, не стали. На следующий день мужчины позвонили в фонд «Потеряшки» . За несколько часов нашлись машина и волонтер, который смог освободить воскресный вечер, чтобы помочь покалеченному псу. На рентгене были явно видны 2 закрытых перелома, была сделана операция. Пес какое-то время находился на попечении волонтеров «Потеряшек», а потом нашел любящих хозяев, теперь у него есть семья, свой частный дом, две девочки возраста 6 и 9 лет и даже кошка.

Подопечным Фонда всегда нужна помощь, нужны корма (Хиллс, ПроПлан, Ройял Канин, ПроНатюр, Ямс, Екануба), наполнители для кошачьего туалета, медикаменты и лекарства для лечения животных, деньги на оплату дорогостоящих операций. Все необходимое можно принести по адресу: ул. Ленина, 77, магазин «Природа». Также нужны всегда передержки, в альбоме — животные, которые нуждаются в постоянном или во временном доме.

Напомним, что «Потеряшкам» можно помочь материально:

Филиал ОАО Ханты-Мансийский банк Тюмень

Благотворительный фонд помощи животным «Горячая линия «Потеряшки»

р/с 407 038 106 000 30 000 234

БИК 047106878

ИНН 7204133072

КПП 720401001

ОГРН 1027200000105

к/с 30101810500000000878

назначение платежа: на уставные цели

Мобильный кошелек QIWI: 89091874413.

На фото пес, найденный 2 октября. Фото предоставлено волонтерами горячей линии «Потеряшки»

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