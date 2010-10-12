Ипотека = банк + застройщик + риэлтор

«Есть такие случаи, когда застройщик уже продал львиную долю в своем объекте. Затем, когда к нему приходят и просят аккредитоваться в каком-то банке, так как есть клиент на квартиру в данном доме, строитель просто отказывает в предоставлении документов, потому что ему этот один клиент «погоды не делает», а возиться с бумагами ему не хочется», - подтвердила директор АН «Искра» Ольга Базаева.