«Ипотека = банк + застройщик + риэлтор» - такой пример решали сегодня участники одноименного «круглого стола», организованного «Тюменским Бизнес-журналом».
Рынок ипотеки в регионе за последний период времени значительно оживился: ставки по займам стали более привлекательны, а списки аккредитованных застройщиков в банках пополняются. Участники рынка недвижимости: представители банковских структур, строительных компаний и риэлторских сообществ собрались за «круглым столом», чтобы поговорить об общих целях – о стремлении улучшить жилищное положение многим горожанам.
Аккредитованный застройщик – меньше рисков
Граждане, выбирающие ипотечные кредиты, стали более осознанно подходить к данному продукту, тщательнее выбирать условия и понимать, как они будут эту ипотеку «содержать». «Если раньше мы каждому клиенту объясняли, что такое ипотечный кредит, то сейчас потенциальные покупатели уже понимают, на что они идут. Сегодня каждая вторая сделка – с привлечением ипотечных средств», - пояснила директор АН «Новый город» Ирина Яременко. Потенциальные покупатели понимают, если застройщик аккредитован в банке – рисков меньше.
Известно, что аккредитация упрощает получение гражданами кредитных средств на покупку жилья у застройщика. В ходе обсуждения сотрудники банков неоднократно высказывались, что процедуру аккредитации за последний период многие структуры облегчили: стал меньше пакет необходимых застройщику документов, а также сократились сроки их рассмотрения.
При всем том, не каждый застройщик согласен с «облегченными» банковскими пакетами. «Каждый уважающий себя застройщик должен иметь полный пакет документов для строительства объектов, - считает финансовый директор компании «Партнер-Инвест» Елена Низамова, - Если банк может быстро проводить процедуру аккредитации – это удобно», но «сужение» пакета документов она считает лишним.
Как пояснил советник председателя правления ОАО АБ «Финанс Банк» Александр Дудкин, серьезные стройкомпании имеют полный пакет документов для аккредитации и для строительства, тем не менее, есть другая проблема – консервативные застройщики не хотят аккредитовываться. Этот тезис подтвердили и другие партнеры по бизнесу: риэлторы и представители банков.
«Есть такие случаи, когда застройщик уже продал львиную долю в своем объекте. Затем, когда к нему приходят и просят аккредитоваться в каком-то банке, так как есть клиент на квартиру в данном доме, строитель просто отказывает в предоставлении документов, потому что ему этот один клиент «погоды не делает», а возиться с бумагами ему не хочется», - подтвердила директор АН «Искра» Ольга Базаева.
Ипотека – продукт не для всех
В дополнение банки еще и облегчают пакет документов для заемщика – физического лица. Как считает советник председателя правления ОАО «СтарБанк» Светлана Шмидт, отмена комиссии – популистская идея, которая может привести к отрицательным последствиям. К заемщику нужен взвешенный подход в любом случае, считает она.
К тому же, облегченное получение кредитных средств «подсаживает» клиентов на «жизнь в кредит», - считает директор РАН «Этажи» Ильдар Хусаинов, - Программы банков на сегодня расписаны так, что при зарплате в 30 тысяч рублей, клиент может платить половину – что, по сути, вряд ли возможно.
«Мы всегда давали ипотеку без первоначального взноса. Если в 2008-9 годах были не редкостью заявления об отсрочке платежей, то в 2010 году таких запросов практически нет, - пояснил замначальника кредитно-инвестиционного департамента ОАО «Запсибкомбанк» Виталий Забродин, - В итоге процент просрочки по кредитам от всего портфеля банка составляет лишь 0,8%».
Кредитный брокер – слабое звено
Мало того, какими бы просвещенными не были граждане, желающие приобрести жилье прибегнув к кредитным средствам, нередко обращаются к кредитным брокерам. Как отметил первый зам гендиректора ООО «Меридиан Констракшн» Сергей Гусев, ипотечный (кредитный) брокер сам по себе – звено лишнее, такой специалист должен быть либо в составе агентства недвижимости, либо в штате у застройщика. К тому же работа любого специалиста ведет к удорожанию сделки.
Так, в компании «Партнер-Инвест» есть свой ипотечный брокер, который грамотно консультирует покупателей, тем самым все риски и недочеты компания автоматически берет на себя.
Кредитный брокер, действующий от агентства недвижимости, нацелен на поддержание репутации компании, поэтому он посоветует тот банк, программа которого наиболее приемлема для клиента, а не тот, где брокеру заплатили. Преференции для клиента – главное в проведении сделки, отметили присутствующие риэлторы. В РАН «Этажи» есть ипотечный центр, который, по словам Ильдара Хусаинова, довольно успешно работает, консультируя клиентов именно по вопросам получения кредитов в банках региона.
Отдельные же кредитные брокеры могут нанести финансовую опасность участникам сделки. Несколько участников мероприятия рассказали истории с нерадостным концом о том, как между риэлтором, покупателем, банком и застройщиком появлялась фигура кредитного брокера, которая в дальнейшем, получив денежные средства, исчезала из виду, оставив риэлтору «на доработку» все проблемы с кредитом клиента. Однозначно же судить, что профессия кредитного брокера лишняя нельзя, поскольку это огромный пакет знаний, который нужен клиентам.
«Банкам, застройщикам и риэлторам нужно дружить» - позитивно подытожила директор АН «Меценат» Ирина Первухина. Она предложила заключать договоры между банками и членами НП «Объединения риэлторов Тюменской области» как один из способов избавления от нечестных брокеров – при грамотной работе банковских структур и АН такие брокеры сами собой уйдут с рынка.
Чем больше линейка банков и предлагаемого жилья, тем больше выбор для покупателя. Для честного застройщика не проблема получить аккредитацию в банке, тем самым дав потенциальному покупателю большую уверенность в данном объекте. При удержании банками процентной ставки по кредитам на комфортном уровне, и при качественном оказании услуги со стороны риэлторов, удобно будет всем участникам процесса.
Евгения Лямзина