Хочу жилье без обмана: банкротство, незаконные сделки, мошенники…

За период мирового кризиса экономическое положение некоторых строительных компаний пошатнулось. На улицы хлынул поток обманутых дольщиков. Даже сегодня, когда пик митингов и пикетов прошел, не каждый решится купить квартиру в недостроенном доме.
Есть ли в Тюмени двойные продажи? Что такое незаконные сделки? Как оградить себя от опасности потерять все? Об этом на Форуме недвижимости-2010 рассказала председатель правового комитета НП «Объединение риэлторов Тюменской области» (ОРТ) Ирина Первухина.
Банкротство застройщика
В сложной экономической ситуации некоторые застройщики начали процедуру банкротства. В этот период в компании появляется новое лицо арбитражный управляющий, от которого и зависит, как будет развиваться процедура банкротства у застройщика. Существует несколько стадий банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и конкурсное производство.
Если дольщик узнает, что застройщик, у которого он приобрел долю в будущем доме, начал процедуру банкротства, необходимо связаться с арбитражным управляющим и выяснить, на каком этапе процедура. Есть несколько способов защитить себя, уверяет Ирина Первухина.
*Один из способов – расторжение договора о долевом участии. При этом управляющий должен внести дольщика в реестр кредиторов. Тем не менее, ситуация может быть разная, бывает, что и объект не возведен, и денег нет, то есть расторгая договор, вряд ли удастся что-нибудь вернуть.
*Тогда стоит обратиться в суд за признанием права собственности на незавершенный объект. Этот способ более действенный, но однозначной практики нет. Предварительно, нужно обратиться к застройщику и узнать его отношение к тому, что вы хотите оформить в собственность долю. Если застройщик признает, что такой дольщик у него есть, и квартира действительно была куплена, то суд, скорее всего, рассмотрит дело в положительном ключе. Чаще, если дом возведен полностью, требование о праве собственности удовлетворяют. «В декабре 2009 года Ленинский районный суд признал право собственности на дом по улице Камчатской, построено в котором было лишь восемь этажей из девяти. Квартира предполагалась на 9-м этаже», - такое исключение привела председатель правового комитета.
*Последний способ: признание права за инвестором на долю в инвестиционном контракте в виде конкретной квартиры.
Незаконные и двойные продажи
Как считает Ирина Первухина, их следует отличать. Двойная продажа – это когда одно лицо продает одну квартиру несколько раз. Незаконная же продажа - это когда объект продал тот, кто вообще не имел права на продажу. Примером может быть продажа одной квартиры от застройщика и ее же от подрядчика. Застройщики нередко расплачиваются с подрядчиками квартирами, поэтому, когда документы еще не оформлены и расчет еще не произведен, каждая компания может считать, что квартиры принадлежат ей, тем самым продолжая их реализацию.
Например, в Центральном районном суде Тюмени оказалось на рассмотрении уголовное дело по обвинению гендиректоров ЗАО «Тюменский строитель» и ЗАО СТ «Вероника». С 2002 года СТ «Вероника» являлось партнером компании ООО «Тюменспецкомплект», которая осуществляла возведение жилого дома по улице Матросова. В один из периодов между руководителями компаний возник конфликт, который вылился судебной тяжбой. ЗАО СТ «Вероника» привлекло к строительству дома ЗАО «Тюменский строитель». С января по июнь 2006 года они передали другим лицам по договорам доли, которые были уже проданы «Тюменспецкомплектом», денежные средства от продаж объектов были похищены, а руководители предприятий осуждены по статье «мошенничество».
Около двухсот дольщиков пострадало от мошеннических схем ООО «Диамант Плюс». Приобретая квартиры у данной стройкомпании, дольщики оказались ни с чем. Сама же компания вступила в процедуру банкротства, а руководитель ее исчез. С декабря 2007 года ООО «Диамант Плюс» продавало доли в доме ГП-6 в микрорайоне Восточном, застройщиком которого являлось ООО «ТДСК». Основного договора с гражданами заключено не было, якобы по причине передачи дома администрации Тюменского района в целях реализации программы «Доступное жилье». Отказав дольщикам в возврате денег, ООО «Диамант Плюс» предложило дольщикам заключить дополнительное соглашение на квартиры, расположенные в соседнем доме ГП-60, срок сдачи которого передвигался на полгода. Как выяснилось позже, «Диамант Плюс» не имело права продажи квартиры в этих домах. Продавали они как через агентства, так и самостоятельно. «ТДСК», стараясь защитить свои объекты и дольщиков, разослало в «ОРТ» уведомление о том, что «Диамант Плюс» не имеет права продажи квартир. В итоге риэлторы «ОРТ» ни одной сделки не провели, заверила Ирина.
Мошенничество
Говоря о мошенничестве, Ирина Первухина уточнила, что это одна из разновидностей незаконных сделок. Она привела несколько примеров.
Так, с июня 2006 года до апреля 2008 года ООО «Домостроительная компания» привлекала денежные средства граждан для участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по улице Игримской города Тюмени. При этом разрешения на строительство и проектно-сметная документация на объект у компании отсутствовала. В 2009 году стройкомпания обанкротилась. Дольщикам был нанесен ущерб в сумме около семи миллионов рублей.
С июля 2007 года по сентябрь 2008 года директор ООО «Стройтехногрупп» заключал договора с гражданами на строительство жилых домов в поселке Мелиораторов (ММС). Он заранее знал, что разрешение на строительство этих домов отсутствует. Ленинский районный суд признал директора ООО виновным в том, что он, используя служебное положение, присвоил денежные средстве в крупном размере.
С 2001 по 2003 годы Александр Самураев, являясь партнером трех тюменских застройщиков, через различные агентства недвижимости выставлял на продажу объекты в домах незавершенного строительства, якобы отписанные ему за поставку стройматериалов. От действий злоумышленника пострадало 14 тюменцев. Получив крупную сумму, он скрылся. В 2007 году он был задержан и заключен под стражу.
Известен также случай, как 73-летняя тюменка реализовала в пригороде земельные участки. Требуя за них невысокую стоимость, она нанесла огромный ущерб гражданам, так как выяснялось, что прав на реализацию участков она не имела.
Оградить себя от риска
Выбирая объект, первым делом нужно лично убедиться, что объект существует, строительство идет, рабочие есть. Для этого нужно все-таки выезжать на объект неоднократно. Не стоит стесняться, изучать документы нужно очень внимательно, для чего лучше взять договор у застройщика заранее, внимательно прочесть его дома, может быть, проконсультироваться со специалистами, и только потом, взвесив все, подписать или не подписать его.
Грамотно составленные документы – главные преимущества покупателя жилья. Как советует директор по спецпроектам ООО «Новостройки Тюмени» Наталья Бухарина, быть бдительными и знать, так сказать, некоторые азы строительного бизнеса нужно всем. Согласно законодательству, застройщик может привлекать денежные средства дольщиков лишь тогда, когда он имеет разрешение на строительство, проектная декларация объекта уже опубликована в СМИ (за две недели до продаж), а земельный участок под строящимся домом оформлена либо в собственность либо в долгосрочную аренду должным образом. Договор участия в долевом строительстве должен быть только в письменной форме, и он подлежит госрегистрации (с этого момента он и считается заключенным).
Пункты, которые должны быть в договоре:
1. Четкое определение предмета договора. Если эта квартира, то все ее пропорции, схема расположения и самой площади, и все другие данные в полном объеме.
2. Срок передачи объекта застройщиком участнику долевого строительства. Заметьте, что за каждый просроченный день застройщик обязан платить пени в размере 1/75 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
3. Цену договора, сроки и порядок ее уплаты.
4. Гарантийный срок на объект долевого строительства, который не может быть меньше, чем пять лет.
До передачи объекта дольщику все риски несет застройщик. В случае же гибели гражданина-дольщика все обязанности по договору долевого участия переходят к наследникам, если федеральным законом не предусмотрено иное. Застройщик не вправе отказать таким наследникам во вступлении в договор.
Выбирая квартиру, граждане чаще исходят из денежных средств, поэтому бывает не так просто объяснить человеку, что за низкой ценой может стоять сомнительный объект.
«Мошенники всегда были и будут в любом обществе, - считает Ирина Первухина. - Львиная доля незаконных сделок проходит не через риэлторов, а через нотариальные конторы. Это связано с тем, то в риэлторских агентствах проверка документов и самого объекта проходит множество этапов – это риэлтор, менеджер, директор, юридическая экспертиза, при этом требуются дополнительные справки. Нотариус же имеет более укороченную процедуру проверок и оформления сделки, что облегчает процедуру мошенничества».
Евгения Лямзина