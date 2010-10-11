Хочу жилье без обмана: банкротство, незаконные сделки, мошенники…

Около двухсот дольщиков пострадало от мошеннических схем ООО «Диамант Плюс». Приобретая квартиры у данной стройкомпании, дольщики оказались ни с чем. Сама же компания вступила в процедуру банкротства, а руководитель ее исчез. С декабря 2007 года ООО «Диамант Плюс» продавало доли в доме ГП-6 в микрорайоне Восточном, застройщиком которого являлось ООО «ТДСК». Основного договора с гражданами заключено не было, якобы по причине передачи дома администрации Тюменского района в целях реализации программы «Доступное жилье». Отказав дольщикам в возврате денег, ООО «Диамант Плюс» предложило дольщикам заключить дополнительное соглашение на квартиры, расположенные в соседнем доме ГП-60, срок сдачи которого передвигался на полгода. Как выяснилось позже, «Диамант Плюс» не имело права продажи квартиры в этих домах. Продавали они как через агентства, так и самостоятельно. «ТДСК», стараясь защитить свои объекты и дольщиков, разослало в «ОРТ» уведомление о том, что «Диамант Плюс» не имеет права продажи квартир. В итоге риэлторы «ОРТ» ни одной сделки не провели, заверила Ирина.