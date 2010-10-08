Горожане выбирают новые квартиры на вторичном рынке

«Незначительное увеличение стоимости квадратного метра будет наблюдаться только в сегменте одно- и двухкомнатных квартир и в основном в домах категории эконом-класса. Покупатель, теперь отдает предпочтение вторичному рынку жилья, так как предлагается достаточное количество квартир, даже в черновом варианте, но уже проходящие по договорам купли-продажи, а значит, риски минимальны. В целом рынок жилья не поднимется в цене выше уровня инфляции, и через год стоимость квадратного метра будет на 5-7% выше от сегодняшнего уровня», - обещает аналитик.