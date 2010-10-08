Горожане выбирают новые квартиры на вторичном рынке

Специалисты рынка недвижимости сегодня отмечают стабильную ситуацию. Резких прогнозов делать аналитики не решаются. В рамках Форума недвиимости-2010 аналитик «Ассоциации АЛКО» Светлана Молодкина поделилась своими прогнозами о тюменской недвижимости.
Весь прошлый год первичный рынок жилья был в «подвешенном» состоянии – строительные объекты встали из-за нехватки средств, банки, свернув ипотечные программы, также притормозили поток покупателей.
Сейчас же банки вновь активно продвигают свои продукты, а стройки постепенно размораживаются, объекты достраиваются. По данным генерального партнера Форума недвижимости - 2010 -агентства недвижимости «Этажи», более половины сделок в городе проходят с привлечением ипотечных кредитов.
Также наблюдается некий дефицит новостроек, выдвинула мнение Светлана Молодкина. Сейчас всего несколько новых объектов реализуется в городе, большая часть их в Заречной части города. «При этом произошла переориентация рынка, сейчас строители делают акцент именно на «легко реализуемые» объекты: одно- и двухкомнатные квартиры, средних площадей», - отметила специалист.
Нашумевшая ситуация с обманутыми дольщиками отпугнула часть потенциальных покупателей при выборе новостроек, поэтому потребители перевели взор на рынок вторичного жилья, где за последние годы, по данным «Ассоциации АЛКО», количество предложения здесь, наоборот, увеличилось практически в два раза.
«Для многих покупателей снижение стоимости квартир послужило толчком к улучшению жилищных условий, что повлияло на рост предложения. Главной же причиной для увеличения данного показателя стало то, что на рынок в большом объеме вышли квартиры, недавно получившие свидетельства собственности», - пояснила Светлана. Ведь квартиры в новых домах, но уже со свидетельством о собственности – уже товар вторичного рынка недвижимости.
Наиболее востребованными стали квартиры с минимальной общей стоимостью, особенно это касается квартир в домах старого фонда, что привело к тому, что доля жилья подобного типа на рынке заметно сократилась. В целом на рынке такая ситуация, что квартиры эконом-формата и старого жилого фонда становятся дороже, а жилье повышенной комфортности имеет тенденцию к занижению стоимости.
Главное, что интересует горожан – прогнозы. Что будет происходить на рынке тюменской недвижимости далее? Как считает Светлана Молодкина, ближайший год ценовая ситуация будет стабильна – рынок будет развиваться по уже наметившимся тенденциям. Явных причин для резких изменений нет. Такое же мнение выразила в своем докладе ведущий специалист по маркетингу компании «Партнер-Инвест».
Рынок новостроек с каждым месяцем будет сокращаться в объеме предложения. По законам рыночной экономики, дефицит приводит к резкому удорожанию, но этого ждать не стоит.
«Незначительное увеличение стоимости квадратного метра будет наблюдаться только в сегменте одно- и двухкомнатных квартир и в основном в домах категории эконом-класса. Покупатель, теперь отдает предпочтение вторичному рынку жилья, так как предлагается достаточное количество квартир, даже в черновом варианте, но уже проходящие по договорам купли-продажи, а значит, риски минимальны. В целом рынок жилья не поднимется в цене выше уровня инфляции, и через год стоимость квадратного метра будет на 5-7% выше от сегодняшнего уровня», - обещает аналитик.
Аналитические данные различных специалистов рынка недвижимости разнятся. Одни говорят, что в 2011 году цены будут колебаться на сегодняшнем уровне, и особых скачков не предвидится, другие заявляют, что цены на жилье все-таки поднимутся. Прогнозы же аналитиков консалтинговой компании «Ассоциация АЛКО» до сегодняшнего момента сбывались всегда, поэтому доверять им стоит.
Евгения Лямзина