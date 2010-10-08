Дайджест Nashgorod.ru со 2 по 8 октября

Большой объем ремонтных работ, выполненный этим летом в Тюмени, не означает, что порывов и аварий на сетях не будет. С момента подключения жилых домов к теплу в день происходит около 10 порывов теплотрасс. Об этом журналистам рассказали представители департамента ЖКХ города и теплосетевых организаций. Заместитель директора департамента ЖКХ Александр Маторыгин отметил, что опрессовочные работы проводились летом добросовестно. Однако, как и предусмотрено технологией, испытывают трубы летом только холодной водой. Иного способа нет. А сейчас, когда в трубы подается горячая вода, некоторые участки сетей не выдерживают — есть порывы. Александр Маторыгин считает, что в этом нет ничего страшного: пока температура на улице плюсовая и порывы теплосетевые организации устраняют в течение дня — это не ЧП. Главный инженер ОАО «Тепло Тюмени» Евгений Мурзин добавил, что аварией считается отключение тепла на срок 36 часов и более при минусовой температуре. Таких ситуаций этой осенью в Тюмени не было.