nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дайджест Nashgorod.ru со 2 по 8 октября

8 октября 2010, 13:02
В прошедшую рабочую неделю тюменцы задумались о будущем. Об этом свидетельствует число просмотров некоторых новостей Nashgorod.ru. Жителей областного центра волнует, останется ли Владимир Якушев губернатором, сколько продляться новогодние каникулы и будут ли зимой прорываться теплотрассы. Какие еще события вызвали неподдельный интерес тюменцев — читайте в дайджесте.
Сюжет
Тюмень

В губернаторском кресле — без перемен

Дмитрий Медведев предложил оставить губернатором Тюменской области Владимира Якушева. Президент внес его кандидатуру в облдуму. Вопрос о наделении Владимира Якушева полномочиями главы региона депутаты рассмотрят 12 октября. Добавим, что кандидатура действующего губернатора была предложена Дмитрию Медведеву президиумом генерального совета партии «Единая Россия».

Мнения форумчан:

«Было бы очень удивительно, если бы произошло по-другому»

«Никогда бы за Якушева не проголосовал»

«Да чем вам Якушев-то не угодил. Вы в другие регионы поезжайте. Поживите, сравните, потом кричите караул. Ну что вы на него взъелись? Мы лучше других живем — зажрались. А портрет Собянина на божничку поставьте, если уж так его боготворите. И молитесь, чтобы его дорожники, которые нам полгорода сейчас перекопали ступеньками, и впредь так же рьяно ковырялись — миллионы его закапывали как в поле чудес»

Братья-разбойники

Тюменцев по-прежнему волнует судьба братьев Куцуровых, подозреваемых в хулиганстве на трассе Тюмень-Екатеринбург и вымогательстве. Отвечая на вопросы журналистов, начальник управления уголовного розыска ГУВД Тюменской области Андрей Козлов отметил, что розыском «мажоров» занимается и тюменская милиция, помогая свердловским коллегам. Поясняя ситуацию, он сообщил, что после происшествия на трассе Тюмень-Екатеринбург, коллеги из Свердловской области не сразу обратились за помощью к тюменцам. Но как только такое обращение пришло, сотрудники Тюменского ГУВД задержали первого из участников в нападении на трассе в течение двух часов. Затем второго. Кроме того, была установлена вся компания, совершившая «вояж» в соседнюю область. Братья Куцуровы — северяне, имеющие квартире в Тюмени и бывающие в областном центре наездами. Все хулиганы — дети богатых родителей, что осложняет следствие. «В ход пущены все способы защиты, включая не порядочные», — стараясь выражаться аккуратно, рассказал начальник управления угро. Однако Андрей Козлов уверен, что преступники понесут ответственность.

Мнения форумчан:

«Что-то не верится, что „понесут“ они. Если уж непорядочные способы защиты…»

«Да вы что… богатые родители… северяне…))) Сложности вон какие-то возникают. А на фото все те же машины и никаких людей. Может это типа акция такая, типа щас мозг повыносят людям понаделают новостей, а потом опачки — смотрите граждане, как легко сфабриковать новость и заставить вас верить во все. Не будьте так доверчивы, будьте бдительны. Какая-нибудь оппозиция. А потом еще под шумок клипы действующей власти покажут, типа подумайте где вас обманывают))))»

Ура! Каникулы!

Новогодние каникулы в 2011 году продлятся 10 дней — с 1 по 10 января включительно. А последний день текущего года (31 декабря), выпадающий на пятницу, будет рабочим. Таким образом, первым рабочим днем в следующем году станет 11 января.

«Хорошо, что отдыхать много. А вот на счет работы 31 декабря, это вообще жуть… хотя кто ж 31го то работает? празднование начинается с утра на работе. Если с начальством повезло, то можно и вообще не выходить в этот день»

«Лучше бы сделали с 28 декабря по 8 января. Все равно в последние дни года никто толком не работает!!!»

«Зато 10 дней на отдых!!! Ура, товарищи!!!»

Вода и медные трубы

Большой объем ремонтных работ, выполненный этим летом в Тюмени, не означает, что порывов и аварий на сетях не будет. С момента подключения жилых домов к теплу в день происходит около 10 порывов теплотрасс. Об этом журналистам рассказали представители департамента ЖКХ города и теплосетевых организаций. Заместитель директора департамента ЖКХ Александр Маторыгин отметил, что опрессовочные работы проводились летом добросовестно. Однако, как и предусмотрено технологией, испытывают трубы летом только холодной водой. Иного способа нет. А сейчас, когда в трубы подается горячая вода, некоторые участки сетей не выдерживают — есть порывы. Александр Маторыгин считает, что в этом нет ничего страшного: пока температура на улице плюсовая и порывы теплосетевые организации устраняют в течение дня — это не ЧП. Главный инженер ОАО «Тепло Тюмени» Евгений Мурзин добавил, что аварией считается отключение тепла на срок 36 часов и более при минусовой температуре. Таких ситуаций этой осенью в Тюмени не было.

Мнение форумчан:

«Ага, буквально со вчерашнего дня у нас отключили тепло и горячую воду. Угадайте почему!»

«У нас на улице текстильной уже с субботы нет отопления и горячей воды… Дома холоднее, чем на улице…сплю чуть ли не в шапке и валенках…даже кошка перестала на полу спать…боится примерзнуть…»

«Если сейчас уже по 10 порывов на день, то страшно представить что будет зимой»

ЗАГС горит — не к добру?

Не прошло и суток, как главная новость вчерашнего вечера стала одной из самых читаемых. Пожар в недостроенном здании ЗАГСа взволновал тюменцев. Одни считают, что таким образом власти и строители «отмывают» деньги. Другие суеверно заявляют, что не стоило возводить здание «на костях». По данным МЧС, огонь возник на крыше трехэтажного здания. Горел брезент, натянутый для монтажа купола, и деревянный настил под ним. Пожар удалось потушить за 27 минут.

Мнение форумчан:

«Мы это шоу на работе с самого начала в окно наблюдали из Таймырской, 72. Причем зевакам снизу не видно, что там горело, а нам все как на ладони. Когда пожар был „локализован“, приехал какой-то босс административный на крузаке с водителем. Орал, ногами топал. Очень расстроился, однако.

Тоже пришли к выводу, что на костях строить нехорошо такие здания»

«Видимо, не успевали достроить к декабрю, а тут на тебе — пожар.ну теперь есть реальная отмазка (»

«ну все))) в этом загсе не женимся))))»

#Новости#НашГород.ру#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25