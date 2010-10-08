Дайджест Nashgorod.ru со 2 по 8 октября

В губернаторском кресле — без перемен
Дмитрий Медведев предложил оставить губернатором Тюменской области Владимира Якушева. Президент внес его кандидатуру в облдуму. Вопрос о наделении Владимира Якушева полномочиями главы региона депутаты рассмотрят 12 октября. Добавим, что кандидатура действующего губернатора была предложена Дмитрию Медведеву президиумом генерального совета партии «Единая Россия».
Мнения форумчан:
«Было бы очень удивительно, если бы произошло
«Никогда бы за Якушева не проголосовал»
«Да чем вам
Тюменцев
Мнения форумчан:
«
«Да вы что… богатые родители… северяне…))) Сложности вон
Ура! Каникулы!
Новогодние каникулы в 2011 году продлятся 10 дней — с 1 по 10 января включительно. А последний день текущего года (31 декабря), выпадающий на пятницу, будет рабочим. Таким образом, первым рабочим днем в следующем году станет 11 января.
«Хорошо, что отдыхать много. А вот на счет работы 31 декабря, это вообще жуть… хотя кто ж 31го то работает? празднование начинается с утра на работе. Если с начальством повезло, то можно и вообще не выходить в этот день»
«Лучше бы сделали с 28 декабря по 8 января. Все равно в последние дни года никто толком не работает!!!»
«Зато 10 дней на отдых!!! Ура, товарищи!!!»
Вода и медные трубы
Большой объем ремонтных работ, выполненный этим летом в Тюмени, не означает, что порывов и аварий на сетях не будет. С момента подключения жилых домов к теплу в день происходит около 10 порывов теплотрасс. Об этом журналистам рассказали представители департамента ЖКХ города и теплосетевых организаций. Заместитель директора департамента ЖКХ Александр Маторыгин отметил, что опрессовочные работы проводились летом добросовестно. Однако, как и предусмотрено технологией, испытывают трубы летом только холодной водой. Иного способа нет. А сейчас, когда в трубы подается горячая вода, некоторые участки сетей не выдерживают — есть порывы. Александр Маторыгин считает, что в этом нет ничего страшного: пока температура на улице плюсовая и порывы теплосетевые организации устраняют в течение дня — это не ЧП. Главный инженер
Мнение форумчан:
«Ага, буквально со вчерашнего дня у нас отключили тепло и горячую воду. Угадайте почему!»
«У нас на улице текстильной уже с субботы нет отопления и горячей воды… Дома холоднее, чем на улице…сплю чуть ли не в шапке и валенках…даже кошка перестала на полу спать…боится примерзнуть…»
«Если сейчас уже по 10 порывов на день, то страшно представить что будет зимой»
ЗАГС горит — не к добру?
Не прошло и суток, как главная новость вчерашнего вечера стала одной из самых читаемых. Пожар в недостроенном здании ЗАГСа взволновал тюменцев. Одни считают, что таким образом власти и строители «отмывают» деньги. Другие суеверно заявляют, что не стоило возводить здание «на костях». По данным МЧС, огонь возник на крыше трехэтажного здания. Горел брезент, натянутый для монтажа купола, и деревянный настил под ним. Пожар удалось потушить за 27 минут.
Мнение форумчан:
«Мы это шоу на работе с самого начала в окно наблюдали из Таймырской, 72. Причем зевакам снизу не видно, что там горело, а нам все как на ладони. Когда пожар был „локализован“, приехал
Тоже пришли к выводу, что на костях строить нехорошо такие здания»
«Видимо, не успевали достроить к декабрю, а тут на тебе — пожар.ну теперь есть реальная отмазка (»
«ну все))) в этом загсе не женимся))))»