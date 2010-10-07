Рекламы не будет, если у застройщика нет нужной документации

Форум недвижимости-2010, проводимый в нашем регионе только второй год, стал площадкой для активной работы профессионалов рынка: риэлторов, банкиров, застройщиков, оценщиков и других специалистов рынка. В рамках мероприятия был неоднократно поднят вопрос недобросовестной рекламы при продаже объектов недвижимости. На страницах средств массовой информации и на рекламных площадках города такая реклама все еще появляется.
В рамках Форума на семинаре «Законодательство и государственный контроль в сфере рекламы на рынке недвижимости, строительства и жилищного кредитования» заместитель руководителя Тюменского УФАС России Ирина Поткина рассказала об основных нарушениях рекламодателей в материалах о недвижимости. По словам представителя ведомства, за последние два года сотрудниками Тюменского УФАС России было возбуждено и рассмотрено всего 29 дел по различным нарушениям законодательства в рекламе недвижимости, строительства и жилищного кредитования.
Так, 7 решений вынесено ведомством в случаях, когда у застройщиков рекламируемых строящихся объектов отсутствовало разрешение на строительство. Отмечено 5 случаев рекламы, в объектах которой содержались недостоверные сведения о площадях квартир.
Рекламное законодательство нарушается и в части рекламы банковских, страховых и иных финансовых услуг, предлагаемых гражданам для приобретения недвижимости. Основным нарушением является не указание организации, оказывающей финансовую услугу. То есть рядом со словом «кредит» обязательно размещение наименование организации, выдающей его.
По фактам нарушения законодательства в рекламе недвижимости, строительства и жилищного кредитования в 2009 году управлением на компании наложены административные штрафы на сумму 829 тысяч 100 рублей, в 2010 году – на 619 тысяч рублей.
«В случае неоднократного, либо грубого нарушения требований рекламного законодательства антимонопольный орган может выйти в суд с вопросом о лишении застройщика права размещать рекламную конструкцию. Поэтому к требованиям закона «о рекламе» необходимо относиться очень внимательно и не допускать нарушений», - сообщила Ирина Поткина.
На секции «Первичный рынок недвижимости: точки роста» вопрос недобросовестной рекламы новостроек был поднят вновь. Оказывается, вовсе нелегко отследить правильность размещения рекламы. Как отметил замначальника Управления инспекции Госстройнадзора по Тюменской области Виктор Кулемин, есть случаи, когда в рекламе указан сайт, на котором размещена проектная декларация, но затем выясняется, что на данном сайте документа никогда и не было.
Недобросовестную рекламу также могут давать нечестные риэлторы, такое предположение выдвинул член совета НП «Объединение риэлторов Тюменской области» Андрей Слотин. Он посоветовал строительным компаниям тщательнее отслеживать тех, кто дает рекламу их объектов: «Выявлены случаи, когда риэлторы по каким-то причинам подавали в СМИ недостоверную информацию об объектах: занижали стоимость квартир или сроки строительства и т.д. Это недопустимо, поэтому такая реклама не должна выходить на страницы СМИ», - пояснил он.
Светлана Ахметнабиева, редактор еженедельника «Квартирный вопрос» в своем докладе отметила, что со своей стороны, как СМИ, они проверяют рекламные тексты на предмет соответствия законодательству. «Заказные статьи не поступают в печать, если застройщик не может предоставить соответствующую документацию. Также в городе проводятся пресс-туры, чтобы тюменские журналисты лично убеждались, что строительство каких бы то ни было объектов ведется, и доносили соответствующую информацию до читателей», - прокомментировала она.
На вопрос «почему нельзя опубликовать список неблагонадежных застройщиков в СМИ?» Виктор Кулемин пояснил, что не этично опубликовывать такой материал, так как среди списка проблемных застройщиков, могут быть и те, кто пытаются как-то реанимировать свои объекты. Опубликование их в «черном списке» может поставить крест на их стройке. В дополнение к этому было отмечено, что каждый гражданин, желающий вступить в долевое строительство, может поинтересоваться в Главном управлении строительства о каком-либо застройщике и объекте.
Реклама товара – сегодня один из действенных методов удачных продаж. Тем не менее, рекламодателям нужно быть добросовестными и внимательными, чтобы не попасть в «черный список», ведь потерять репутацию несложно, а восстановить ее нелегкий труд.
Евгения Лямзина