Рекламы не будет, если у застройщика нет нужной документации

На вопрос «почему нельзя опубликовать список неблагонадежных застройщиков в СМИ?» Виктор Кулемин пояснил, что не этично опубликовывать такой материал, так как среди списка проблемных застройщиков, могут быть и те, кто пытаются как-то реанимировать свои объекты. Опубликование их в «черном списке» может поставить крест на их стройке. В дополнение к этому было отмечено, что каждый гражданин, желающий вступить в долевое строительство, может поинтересоваться в Главном управлении строительства о каком-либо застройщике и объекте.