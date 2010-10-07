Глаза боятся, а ноги бегают: как грамотно найти работу?

Только вот дальше слов дело не идет: каждое утро мы с неохотой просыпаемся под звон ненавистного будильника и, натянув на лицо рабочее выражение, топаем (еле плетемся или, проспав, бежим вприпрыжку) на работу. Завидую тем, кто сейчас со мной поспорит и начнет доказывать, что любит ходить в свой офис, сидеть на неудобном стуле и изо дня в день следовать отрепетированной схеме — «недоброе утро — злой начальник — нелюбимое дело».
А теперь представьте себе: утро понедельника, но
Что мешало сделать это раньше? Мы боимся лишиться привычного места работы, хотя, зачастую, нас далеко не все там устраивает. Психологи называют это «страхом перед затруднительным положением» и полагают, что он «заставляет индивида жить неосознанно».
Позвольте мне, как человеку, прошедшему через это, выразить свое субъективное мнение: нет оснований для опасений и паники.
Поисками новой работы можно заняться самостоятельно, но бумажную волокиту доверьте тому, кто лучше всего в ней разбирается, поможет бесплатно, а если не справится, еще и денег даст. Кто же этот умелый альтруист? Зовут его Государство, по отчеству — Служба Занятости.
Не бойтесь обращаться в службу занятости
Не стоит недооценивать возможности господдержки. На реализацию программы помощи безработным из федерального бюджета выделяются значительные средства. Да и офис службы занятости выглядит скорее как центр по работе с клиентами крупного оператора сотовой связи, нежели как госучреждение.
Список документов, необходимых для того, чтобы встать на учет: паспорт, трудовая книжка, документ об образовании, справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы, пенсионное страховое свидетельство и ИНН.
Специалист службы занятости сам подберет варианты подходящей вашей квалификации работы. Ежедневно в банке вакансий открыто около миллиона предложений от реальных работодателей. Есть как рабочие специальности, так и места для руководителей, инженеров, финансистов. Благодаря такому количеству вакансий число безработных в России снижается и, как пишет «Российская газета», к концу года, по прогнозам экспертов, некоторые регионы выйдут на докризисный уровень положения на рынке труда.
Если же за 11 рабочих дней ваше трудовое положение не изменится, вас официально признают безработным.
Безработные имеют право получать ежемесячное пособие, право на профессиональное обучение и повышение квалификации за счет центра занятости, а также право на получение бесплатной психологической помощи.
Граждане, уволенные по сокращению численности или штата работников организации, могут быть направлены на досрочную пенсию, но не ранее, чем за два года до достижения пенсионного возраста.
Не стоит забывать, что граждане несут уголовную и
Однако нужно проявлять активное участие в своей судьбе и самостоятельно искать себе работу. Просматривайте вакансии на официальном сайте Тюменской службы занятости. Каких только профессий там нет: сыросол, охотовед, ведущий дискотеки и даже фасовщик пучков щетины и волос.
Казалось бы, преимуществ масса. Но есть и недостаток — офис службы занятости находится далеко, в самом конце улицы Республики, около железной дороги, поэтому получить информацию о состоянии рынка труда проще через интернет. Служба занятости включена в программу «электронное правительство», поэтому доступ к ее услугам, как и к услугам других подразделений и министерств, каждый может получить на сайте gosuslugi.ru. Там же интерактивно можно зарегистрировать свое дело и подать налоговую отчетность.
Самозанятость
Если работать на
Необходимые документы: направление из центра занятости, копия паспорта, копия трудовой, копия документов об образовании, индивидуальный план по выходу на самозанятость.
Индивидуальный план представляет собой мини
Не поленитесь и распишите преимущества и конкурентоспособность вашей продукции (услуги) на рынке. Также нужно определиться с потенциальным потребителем и планируемым объемом продаж и методом их увеличения. Важным пунктом является финансовый план предприятия: тут нужно расписать, куда и как вы потратите государственную выплату и ваши собственные сбережения (если они имеются) — все до копеечки должно быть вложено в бизнес, так как в дальнейшем за эти деньги придется отчитаться перед государством.
Все это вполне реально: люди, открывшие свое дело на государственные субсидии в Тюмени уже есть. Разрабатывайте проект, и смело подавайте его на рассмотрение.
В помощь решившимся:
Регулярно для потенциальных участников программы саморзанятости проводятся семинары, на которых можно задать все интересующие вас вопросы представителям департамента социального развития и фонда поддержки предпринимательства Тюменской области. Фонд также может разместить ваше предприятие в
Есть, о чем подумать? Пока центр занятости подбирает вам работу, а
Алена Коваленко
Фото с сайта jobatforex.ru