Глаза боятся, а ноги бегают: как грамотно найти работу?

А теперь представьте себе: утро понедельника, но что-то не так — не звенел будильник! На работу теперь спешить не надо, слушать гневные речи начальника тоже. Счастье такое на вас свалилось потому, что теперь вы без- ра-бот-ный . Уволили вас, сократили или же вы самостоятельно решили распрощаться с опостылевшим офисом — неважно, главное, что теперь у вас есть все шансы построить свою жизнь по собственному сценарию.