Жилым комплексам не хватает детсадов и школ

На сегодняшний момент компания «Партнер-Инвест» активно строит новый микрорайон «Европейский» – пример комплексной застройки. Здесь строители шагнули дальше. Они не только распределили микрорайон в плане жилой застройки и социальных объектов. Даже нежилые площади на этапе проектирования распределены по функциям, то есть в одном доме не будет три парикмахерских или два продуктовых магазина – держатели коммерческих площадей будут выбраны в соответствии с назначением их бизнеса.