Жилым комплексам не хватает детсадов и школ

На сегодня в городе все меньше свободных площадок для строительства многоэтажных жилых домов. А точечная застройка в уже сформированных районах и вовсе незаконна. Поэтому застройщики все чаще приходят к тому, что лучше и удобнее строить комплексно. Своим мнением о комплексной застройке территорий поделился на Форуме недвижимости - 2010 директор по маркетингу и продажам компании «Партнер-Инвест» Виталий Курбатов.
Комплексное освоение территории – это плановое развитие определенной территории, на которой проектируются и строятся объекты как жилого, так и нежилого назначения. В результате чего образуется новый полноценный микрорайон.
Как считает директор по маркетингу и продажам компании «Партнер-Инвест», комплексная застройка жилья возможна только в формате эконом, поскольку это сегмент массового потребления. Также государство активно поддерживает идею доступного жилья, что тоже выполняется в данном формате.
Реализация комплексной застройки под силу только крупным игрокам рынка, считает Виталий Курбатов, поскольку такое строительство имеет свои сложности. По сути, в использование застройщика идут неподготовленные площадки, где с нуля создается вся инфраструктура, поэтому инвестиции требуются немалые. Еще одним нюансом является грамотное распределение работ, чтобы при заселении одного дома, не мешать жильцам дальнейшим строительством объектов. «В нашей компании такой вопрос решается так: мы вводим объекты очередями, тем самым максимально ограждаем заселившихся граждан от строительных площадок», - пояснил он в своем докладе.
Жизнь микрорайона не мыслима без объектов социального назначения, таких как школы, детские сады и поликлиники. Застройщики комплексных территорий зачастую сталкиваются с такой проблемой, что эти объекты отстают в динамике ввода от других объектов. Наибольшими темпами сегодня ведется застройка Тюменских и Заречных микрорайонов – именно там подобных объектов инфраструктуры катастрофически не хватает. Например, на все Тюменские микрорайоны сегодня существует лишь одна школа.
И тем не менее, преимущества комплексной застройки для жителей лежат на поверхности: это чаще однородность социальной среды, повышенная безопасность внутри квартала (комплекса), развитая собственная инфраструктура внутри микрорайона. А при правильном обслуживании комплексной территории, новые дома будут дольше радовать граждан.
Застройщику также выгоднее возводить объекты комплексно, так как он экономит на масштабе и курирует все строительные процессы. Тем самым ассортимент продукта может быть достаточно широк, как по планировкам и площадям, так и по формату жилья.
Если ранее земли осваивались стихийно, и застройщики могли даже не знать, кто строит рядом. То сегодня все больше компаний приходят именно к комплексной застройке.
На сегодняшний момент компания «Партнер-Инвест» активно строит новый микрорайон «Европейский» – пример комплексной застройки. Здесь строители шагнули дальше. Они не только распределили микрорайон в плане жилой застройки и социальных объектов. Даже нежилые площади на этапе проектирования распределены по функциям, то есть в одном доме не будет три парикмахерских или два продуктовых магазина – держатели коммерческих площадей будут выбраны в соответствии с назначением их бизнеса.
Спрос на жилье сегодня также меняется, теперь востребована гармоничность, разнообразие жилья в рамках одного проекта, благоустройство территории и т.д., поэтому застройщики стараются разрабатываться свои проекты в соответствии с интересами потенциальных покупателей.
Таким образом, комплексная застройка территорий выгодна строителям, удобна горожанам во всем, кроме школ и детсадов. Одним из способов решения проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях является поиск застройщиками арендаторов и покупателей коммерческих площадей под частные детсады.
Евгения Лямзина