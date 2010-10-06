Не пора ли переобуться?

Основа безопасной езды — это, без сомнения, не только умная голова на плечах, но и исправный автомобиль. С приходом осени всем водителям предстоит выполнить затратную, но обязательную процедуру — сменить летние шины на зимние. О том, как при этом сократить денежные и временные расходы, узнал корреспондент Nashgorod.ru.



Чтобы сэкономить время, нужно, конечно, не «тянуть резину» и переобуть колеса заранее, не дожидаясь первого снега, когда в автосервисы отправится большинство автовладельцев. В принципе, уже сейчас, когда температура воздуха стремится к нулю, можно смело ехать на шиномонтажку, рассказал руководитель розничной сети компании «Русшина Тюмень» Евгений Калинченко.



Нужно запомнить, что «всесезонных» шин не существует. Слишком уж высокие перепады температуры в нашем климате. Поэтому зимняя, мягкая резина летом будет плавиться и деформироваться, а твердая летняя — на морозе станет хрупкой. И то и другое ведет к неизбежной гибели шин.



Шипы или липучка?



Чем хороша зимняя нешипованная шина или, как прижилось в народе, «липучка»? Прежде всего, тем, что меньше портит дорожное покрытие. Торможение осуществляется за счет острых краев ламелей, а не шипов. То есть вы можете ездить с полным сознанием того, что не наносите такого вреда городу, как остальные. Во-вторых , ставить такие шины можно прямо сейчас, в межсезонье, когда днем еще тепло, а ночью дорога подмерзает. При этом можно существенно сэкономить, ведь во многих сервисных центрах и магазинах предлагают скидки, когда «сезон» еще не начался.



Однако новичкам и тем, кто часто ездит по загородным трассам, без шипов не обойтись. Если в городе лед с дороги в течение зимы скалывают, то уже за пределами населенного пункта вас начнет заносить. Сэкономить, поставив шипы сейчас, также можно. Но при этом первые 500 — 1000 км вам придется проехать очень аккуратно, без резких стартов и торможений, чтобы шипы встали на место.



Смотрины резины



Выбор шин — дело сугубо индивидуальное. Все зависит от марки автомобиля, манеры вождения и, конечно, финансов. Передовики на рынке сегодня — компании Michelin и Nokian. Эти производители показали себя с лучшей стороны по всем параметрам. Хороший бонус при покупке их продукции — расширенная гарантия. При любом повреждении в течение двух лет вам либо отремонтируют колеса, либо заменят на новые. Однако есть не менее надежные, но более экономичные варианты — Hankook, Gislaved, Goodrich. Российские производители, такие как «Сибур» и Нижнекамский завод, также не уступают по качеству своим конкурентам, но стоят намного дешевле.



Покупая шины в салоне, обратите внимание на рисунок протектора. Чем больше на колесе ламелей, тем лучше автомобиль будет тормозить. Проверить стоит также целостность бортового кольца. Поскольку большинство шин сегодня эксплуатируется без камер, герметизационный слой должен быть в порядке. Убедитесь, все ли шипы стоят на месте, и не торчат ли они в разные стороны. Если все в порядке — резину можно брать.



Купил — береги!



Чтобы не мучиться поисками обуви для своего авто каждый год, ухаживать за колесами нужно бережно и нежно. Резкие торможения, неровная и грязная дорога — все это укорачивает жизнь резины. Весной же, прощаясь с зимним комплектом шин, необходимо совершить следующий ритуал: уменьшить давление внутри, очистить от грязи и положить в темное сухое место, где на них не будут попадать масла или бензин. Шины без дисков нужно хранить вертикально, время от времени переворачивая, шины на дисках — стопочкой.



Готовьте сани летом и катайтесь с удовольствием!

