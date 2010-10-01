Риэлтор всегда знает, как обмануть клиента

Есть случаи, когда предприятие продает квартиры, якобы от крупных застройщиков, через риэлтора. Объяснения таковы: компания «Рога и копыта» представляется инвестором крупного застройщика. Тем самым право на продажу они вроде как имеют. Риэлтору же предлагается приличная сумма, порядка 300-400 тысяч рублей, за то, что никакие документы проверяться им не будут. Покупателю предлагают подложные документы, в которых указано, что при окончании строительства дома, нужно подойти к застройщику и получить документы для регистрационной палаты. Так недостроенный объект успешно продается, и только потом покупатель выясняет, что данная квартира уже продана самим застройщиком другим людям, а «Рога и копыта» не имеют к объекту никакого отношения. Риэлтор же давно сменил номер телефона и ничего нигде не подписывал.