Риэлтор всегда знает, как обмануть клиента

Если вы хоть раз пытались купить или снять квартиру, то вы знаете, что все поиски жилья через газеты и Интернет, ведут к риэлторам. Их объявления везде. Начинаешь нервничать уже после пятого звонка на телефоны, вроде бы не повторяющиеся на одной странице, надеешься, что попадешь на хозяев – и снова они – риэлторы! Какие махинации они производят, чтобы продать или сдать квартиру? Об этом поведала экс-директор одного из тюменских агентств недвижимости.
Что поделаешь, если риэлторы работают хорошо, поэтому их объявления затеняют тексты предложений от хозяев. Агенты по недвижимости также, проводя много времени на Интернет-ресурсах, где объявления появляются постоянно, просто «перехватывают» эти тексты, предлагая свои услуги продавцам и наймодателям.
Поддельный объект. Объявления бывают настоящие и нет. Чтобы заманить покупателя, объект попросту выдумывается: предлагают все районы и любые по количеству комнат квартиры сразу. И даже если клиент звонит и требует указанное жилье, его несложно сбить с толку разговорами о том, что данный объект уже продан или сдан и «давайте подберем другой похожий», предлагая те варианты, которые в наличии есть, или же риэлтор прозванивает всех своих «собратьев» для поиска нужного объекта.
Поддельная цена. Чаще стоимость объекта в объявлении указывается ниже настоящей. Почему? Потому что мы зачастую даже не думаем о том, что риэлтор, проникая в наше сознание, с точки зрения психологии предлагает нам такую стоимость, на которую мы автоматически соглашаемся. «Сдам квартиру с золотым унитазом и евроремонтом всего за 8000 рублей в центре, спешите!» - частая шутка среди риэлторов. Граждане сами себя обманывают, обращаясь по таким объявлениям, и многие из них это прекрасно понимают. Клиент, требующий объект по указанной цене, проходит ту же схему, что и с «липовым» объявлением: «давайте подберем другой» и предлагаем варианты.
Есть еще вариант «накрутки» стоимости: когда специалист предлагает объект так, что покупатель понимает, что за сумму, предложенную им, он получит только халупу, поэтому даже сам начинает поднимать цену, прося подобрать что-нибудь получше.
Накрученный ажиотаж. Риэлтору также удобно также создавать видимый спрос на данный объект. Например, попросить несколько знакомых позвонить в час показа объекта и активно интересоваться временем заселения, уточнять площадь квартиры и условия по заключению этой сделки. Клиент, находящийся рядом, естественно начинает переживать, что эта квартира сейчас уйдет из-под носа, а чтобы найти другую, возможно нет ни времени, ни возможности и, торопясь с выбором, идет на условия, диктуемые риэлтором.
Еще больший ажиотаж создается тогда, когда агент, показывая квартиру, уверяет, что ее вот-вот готовы приобрести или снять, но он готов подождать вашего ответа до 17.00, потому что после этого часа другой человек уже готов отдать задаток. Тем самым риэлтор вынуждает клиента оставить предоплату раньше выдуманного покупателя (арендатора), чтобы удержать объект.
Поддельный подрядчик. Агентства, продающие «дешевле, чем у застройщика», не всегда предлагают квартиры от подрядчика. Они заключают договор с тем же застройщиком, в котором указано, что, если агент по недвижимости приводит клиента, то застройщик делает скидку на объект, допустим 1%. При этом застройщик выплачивает и процент агентству за выполненную работу (весной 2010 года сумма составляла около 100 тысяч рублей), а риэлтор, в свою очередь, может еще взять % с покупателя.
Есть случаи, когда предприятие продает квартиры, якобы от крупных застройщиков, через риэлтора. Объяснения таковы: компания «Рога и копыта» представляется инвестором крупного застройщика. Тем самым право на продажу они вроде как имеют. Риэлтору же предлагается приличная сумма, порядка 300-400 тысяч рублей, за то, что никакие документы проверяться им не будут. Покупателю предлагают подложные документы, в которых указано, что при окончании строительства дома, нужно подойти к застройщику и получить документы для регистрационной палаты. Так недостроенный объект успешно продается, и только потом покупатель выясняет, что данная квартира уже продана самим застройщиком другим людям, а «Рога и копыта» не имеют к объекту никакого отношения. Риэлтор же давно сменил номер телефона и ничего нигде не подписывал.
«Помощь» с ипотекой. Если квартира приобретается с помощью кредитных средств, риэлтор предлагает свои услуги в получении ипотеки за определенную сумму. В итоге риэлтор идет и сдает ваши документы в банк, ожидая ответа. Если же банк откажет в кредитовании, риэлтор может сослаться на то, что документы были не в порядке, но риэлторские затраты, будь то дорога, бензин, очереди и т.д., влекут трату средств, поэтому деньги не возвращаются, ведь работа по сути была выполнена.
Скидки. Скидки любят все, поэтому и риэлторы не гнушаются тем, что снижают комиссию, как при аренде, так и при продаже. При этом они почти ничего не теряют. Иной раз, на сдачу квартиры уходит пару дней и, если сдавать по три квартиры в неделю, итак получится неплохая сумма. При продаже же чаще сумма оговаривается с продавцом объекта, и процент (3-6% от суммы квартиры) закладывается в стоимость цены квартиры, чтобы не отпугивать клиентов такой немаленькой суммой.
И это далеко не все способы обмана клиентов. Данный материал вовсе не призыв к тому, чтобы не пользоваться услугами риэлторов, ведь это практически невозможно. Здесь только разъяснения о том, что агент по недвижимости вряд ли останется без вознаграждения, а вот вам – покупателям и арендаторам – нужно быть внимательнее.
Если вы решили купить или снять жилье, обращайтесь к проверенным специалистам, например, по рекомендации друзей-знакомых, старайтесь не поддаваться на риэлторские уловки, лично проверяйте все документы. Покупка жилья у обычных людей происходит нечасто, поэтому торопиться с этой процедурой не следует. И, как мы уже писали, хорошим подспорьем будет правильное составление договора, в котором будет указана ответственность риэлтора и ясная формулировка того, какую услугу он вам предоставляет. Помните, что все договоры, касающиеся сделок с недвижимость, будь то аренда или купля-продажа, должны оформляться в областном Росреестре.
Евгения Лямзина