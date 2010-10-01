Дайджест Nashgorod.ru с 25 сентября по 1 октября

Кладбище или некрополь? Зачем вообще нужно переименовывать Текутьевское кладбище, до конца не разобрались сами члены городской комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям города Тюмени. Обсуждение закончилось тем, что заместитель председателя комиссии Сергей Лебедев предложил снять вопрос с голосования по причине того, что он недоработан. «Разберитесь между собой, а потом выносите его на обсуждение. „Прекрасная“ подготовка — на комиссию пришли», — обратился он к представителям департамента градостроительной политики.