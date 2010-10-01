nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дайджест Nashgorod.ru с 25 сентября по 1 октября

1 октября 2010, 16:42
Тюмень — город любителей передовых технологий. Всю неделю посетители портала Nashgorod.ru обсуждали плюсы поступившего в продажу iPhone 4 и открытие памятника операционной системе Linux. Что еще интересовало тюменцев, подскажет наш дайджест.
Сюжет
Тюмень

IPhone 4 — удобство или дань моде?

В ночь с 23 на 24 сентября в одном из тюменских салонов связи прошла презентация, пожалуй, самой ожидаемой новинки в мире мобильных технологий — iPhone 4. Настоящий венец творения корпорации «Apple» был выставлен на обозрение многочисленных гостей презентации. А в полночь определился первый в Тюмени счастливый обладатель новинки c новой микросим-картой от известной сотовой компании. К слову, все телефоны, зарезервированные в магазине в эту ночь, были проданы за 15 минут. Еще 10 желающих оставили заявки на девайс консультантам салона.

Мнения форумчан:

«Куда катится мир? Appleмания — это болезнь, трудноизлечимая, потому как сравнима с наркоманией. Знаю всех людей купивших appleподелки — у них глаза горят как у наркоманов».

«При цене до 12–13 т. руб. аппарат еще можно взять. Выше — неоправданная трата денег».

На Linux денег не жалко

Поклонники операционной системы Linux уже собрали на памятник-символ более 70 тысяч рублей. От управы Центрального округа Тюмени получено согласие на установку памятника. Монумент Linux в Тюмени недавно предложили создать поклонники этой операционной системы. Памятник, по их мнению, должен представлять собой символ Linux — пингвина, который вот-вот полетит. Помогают набрать высоту и скорость птице-символу размашистые крылья, достойные орла. Место установки памятника пока не определено, создается он на добровольные пожертвования.

Мнения форумчан:

«народу реально деньги некуда девать. Уже не знают, какой фигней заняться»

«Наконец-то будет куда сходить на профессиональный праздник… Готовьтесь люди к дню сисадмина как к дню ВДВ…. Именнно там будут пьянные админы и программисты».

Штрафов за тонировку будет больше

Выявлять нарушения, связанные с тонировкой стекол, могут как инспекторы ГИБДД, так и инспекторы ДПС. Такое разъяснение дал областному управлению ГИБДД Департамент ОБДД МВД России. Департамент ОБДД МВД России, официально подтвердил, что выявлять подобные правонарушения и оформлять административные материалы по части 3.1. статьи 12.5 КоАП РФ имеют право как госинспекторы ГИБДД, так и инспекторы ДПС.

Мнения форумчан:

«Тормоза, рулевое, давление в шинах они тоже проверять будут»?

«я сняла сегодня тонер ((велкам, аквариумная езда».

Оборотень в погонах

Акция Главного управления внутренних дел по Тюменской области «Открытый взгляд на безопасность» стартовала 24 сентября. В течение недели представители СМИ работают бок о бок с представителями отделов ГУВД, на которые поступает больше всего жалоб. К таким относятся: дежурная часть ГУВД, полк дорожно-патрульной службы ГИБДД, отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции, отдел участковых уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних. Корреспондент Nashgorod.ru провел день с инспекторами ГИБДД.

Мнения форумчан:

«Бедняги, целую смену отработали по правилам. Даже понятых-свидетелей для фиксации от подписи протокола привлекали. С год назад отказывался от подписи протокола и что-то никто даже не попытался каких-то там свидетелей привлечь»!

«Сколько езжу (а езжу я с 2003 года) мне попадались только нормальные гаишники. Всегда вежливы, останавливали только за дело или крайне редко проверяли документы, причем я всегда выходил из машины (типа знак уважения). С ними вежливо — и они с тобой вежливо».

Как назвать Текутьевское кладбище?

Кладбище или некрополь? Зачем вообще нужно переименовывать Текутьевское кладбище, до конца не разобрались сами члены городской комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям города Тюмени. Обсуждение закончилось тем, что заместитель председателя комиссии Сергей Лебедев предложил снять вопрос с голосования по причине того, что он недоработан. «Разберитесь между собой, а потом выносите его на обсуждение. „Прекрасная“ подготовка — на комиссию пришли», — обратился он к представителям департамента градостроительной политики.

Мнения форумчан:

«Некрополь светское название кладбища. От греческого — Город мертвых. Криминала не вижу».

«Некрополь в чистом виде — реальный город. Город мертвых, как в Италии и где-то там еще. А у нас это изначально кладбища. Зачем играть в эти переименования — не пойму никак».

#Новости#НашГород.ру#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25