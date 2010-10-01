Дайджест Nashgorod.ru с 25 сентября по 1 октября

IPhone 4 — удобство или дань моде?
В ночь с 23 на 24 сентября в одном из тюменских салонов связи прошла презентация, пожалуй, самой ожидаемой новинки в мире мобильных технологий — iPhone 4. Настоящий венец творения корпорации «Apple» был выставлен на обозрение многочисленных гостей презентации. А в полночь определился первый в Тюмени счастливый обладатель новинки c новой
Мнения форумчан:
«Куда катится мир? Appleмания — это болезнь, трудноизлечимая, потому как сравнима с наркоманией. Знаю всех людей купивших appleподелки — у них глаза горят как у наркоманов».
«При цене до 12–13 т. руб. аппарат еще можно взять. Выше — неоправданная трата денег».
На Linux денег не жалко
Поклонники операционной системы Linux уже собрали на
Мнения форумчан:
«народу реально деньги некуда девать. Уже не знают, какой фигней заняться»
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Штрафов за тонировку будет больше
Выявлять нарушения, связанные с тонировкой стекол, могут как инспекторы ГИБДД, так и инспекторы ДПС. Такое разъяснение дал областному управлению ГИБДД Департамент ОБДД МВД России. Департамент ОБДД МВД России, официально подтвердил, что выявлять подобные правонарушения и оформлять административные материалы по части 3.1. статьи 12.5 КоАП РФ имеют право как госинспекторы ГИБДД, так и инспекторы ДПС.
Мнения форумчан:
«Тормоза, рулевое, давление в шинах они тоже проверять будут»?
«я сняла сегодня тонер ((велкам, аквариумная езда».
Оборотень в погонах
Акция Главного управления внутренних дел по Тюменской области «Открытый взгляд на безопасность» стартовала 24 сентября. В течение недели представители СМИ работают бок о бок с представителями отделов ГУВД, на которые поступает больше всего жалоб. К таким относятся: дежурная часть ГУВД, полк
Мнения форумчан:
«Бедняги, целую смену отработали по правилам. Даже
«Сколько езжу (а езжу я с 2003 года) мне попадались только нормальные гаишники. Всегда вежливы, останавливали только за дело или крайне редко проверяли документы, причем я всегда выходил из машины (типа знак уважения). С ними вежливо — и они с тобой вежливо».
Как назвать Текутьевское кладбище?
Кладбище или некрополь? Зачем вообще нужно переименовывать Текутьевское кладбище, до конца не разобрались сами члены городской комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям города Тюмени. Обсуждение закончилось тем, что заместитель председателя комиссии Сергей Лебедев предложил снять вопрос с голосования по причине того, что он недоработан. «Разберитесь между собой, а потом выносите его на обсуждение. „Прекрасная“ подготовка — на комиссию пришли», — обратился он к представителям департамента градостроительной политики.
Мнения форумчан:
«Некрополь светское название кладбища. От греческого — Город мертвых. Криминала не вижу».
«Некрополь в чистом виде — реальный город. Город мертвых, как в Италии и